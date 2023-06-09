Анчелотти, Хави, Мендилибар, Ираола, Мичел: кто лучший тренер сезона в Ла Лиге?

92-й сезон в Примере предсказуемо завершился победой «Барселоны». Почему предсказуемо? А каталонцы как в начале ноября 2022-го заняли первую позицию в таблице, так никому её до финиша и не отдавали. Даже на неделю. И чемпионами стали досрочно. В 28-й раз в истории и впервые при тренере Хави.

Столичные гранды на этот раз довольствовались вторым-третьим местами. Но зато выстрелили сразу несколько клубов из числа середняков. «Реал Сосьедад», «Жирона», «Райо Вальекано» наверняка приобрели массу новых поклонников за последний год. А круче всех в Европе Примеру презентовала «Севилья». Седьмой победный финал ЛЕ из семи — это уже что-то из области фантастики, мистикой попахивает.

Журналисты «Чемпионата» и наши друзья, глубоко погружённые в испанскую тематику, составили шорт-лист кандидатов на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге. А расставить их по местам предлагаем вам.

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