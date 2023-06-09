Анчелотти, Хави, Мендилибар, Ираола, Мичел: кто лучший тренер сезона в Ла Лиге?

92-й сезон в Примере предсказуемо завершился победой «Барселоны». Почему предсказуемо? А каталонцы как в начале ноября 2022-го заняли первую позицию в таблице, так никому её до финиша и не отдавали. Даже на неделю. И чемпионами стали досрочно. В 28-й раз в истории и впервые при тренере Хави.
Столичные гранды на этот раз довольствовались вторым-третьим местами. Но зато выстрелили сразу несколько клубов из числа середняков. «Реал Сосьедад», «Жирона», «Райо Вальекано» наверняка приобрели массу новых поклонников за последний год. А круче всех в Европе Примеру презентовала «Севилья». Седьмой победный финал ЛЕ из семи — это уже что-то из области фантастики, мистикой попахивает.
Журналисты «Чемпионата» и наши друзья, глубоко погружённые в испанскую тематику, составили шорт-лист кандидатов на звание лучшего тренера сезона в Ла Лиге. А расставить их по местам предлагаем вам.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Иманол Альгуасиль, «Реал Сосьедад»
Выбор Дениса Наливайко, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт», ведущего телеграм-канала «Из дубля»
За пять сезонов работы в «Сосьедаде» Альгуасиль в четвёртый раз выводит команду в еврокубки и впервые – в Лигу чемпионов! Последний раз баски играли там 10 лет назад – в сезоне-2013/2014 (набрали всего одно очко в группе с «Юнайтед», «Шахтёром» и «Байером»).
Команда очень классно перестроилась: из-за отсутствия Оярсабаля с начала сезона «Сосьедад» начал играть ромбом в центре поля и с двумя нападающими. В такой схеме сразу раскрылся Таке Кубо: провёл свой лучший сезон в карьере – девять голов, четыре голевые передачи, попал в символическую сборную сезона The Athletic. Брайс Мендес – ещё один новичок и тоже классный дебютный сезон: семь голов, четыре голевые, по системе «гол+пас» делит третье место с Микелем Мерино.
Самое главное: удалось пережить традиционный спад в середине чемпионата. «Сосьедад» часто сыпался в предыдущие сезоны Альгуасиля из-за нехватки ресурса. В этом же розыгрыше по xPTS команда опережает даже «Атлетико». Это при том, что на флажке летнего трансферного окна продали Исака в «Ньюкасл», купили Умара Садика, который сыграл два матча и порвал «кресты», и остались только с Александром Сёрлотом.
Альгуасиль изначально приходил временным тренером в 2018 году. С тех пор «Сосьедад» удвоил бюджет, построил новый стадион, выиграл Кубок Испании и регулярно играет в Европе.
Хосе Луис Мендилибар, «Севилья»
Выбор Максима Квятковского, обозревателя портала Bobsoccer
Возможно, кого-то мой выбор удивит. Всё-таки Мендилибар в «Севилье» недолго: если не ошибаюсь, его назначили в марте, после поражения от «Хетафе». Человек никогда прежде не работал в топ-клубах. Для него это первый настолько серьёзный вызов, но он с ним здорово справляется! Мончи, которого я считаю сильнейшим спортивным директором в Испании, в последние год-два не очень эффективно сработал. Были сомнительные трансферы, были ошибки. Команду нужно было сбалансировать. Мендилибару это удалось.
«Севилья» весь сезон болталась или в зоне вылета, или рядом с ней. Очень неудачно в Андалусии начал Лопетеги, при Сампаоли, по мне, стало ещё хуже. С Мендилибаром ситуация постепенно выправилась, и «Севилья» наконец начала напоминать ту «Севилью», которая наводила шороху в Испании и Европе.
Мендилибар стал первым тренером в клубной истории, которому удалось выиграть пять матчей подряд на выезде. При нём заработали стандарты, фланговые передачи — вернулась фирменная севильская игра. Тренер привёл топ-команду в то состояние, в котором она и должна находиться. Думаю, «Барселона», «Реал» и «Атлетико» скучали по такой «Севилье».
Команда преобразилась и стала мощно играть не только дома. В Лиге Европы выдала великолепный домашний матч с «Ман Юнайтед» и две качественные игры с «Ювентусом». По делу вышла в финал.
В то время как остальные испанские клубы неудачно выступили в Европе — когда провалились «Барселона» с «Атлетико», когда «Реал» сделал шаг назад в ЛЧ, только «Севилья» поддержала престиж Ла Лиги. Это очень важно. Я уже жду следующего сезона. Не сомневаюсь, что эта «Севилья» ещё пошумит.
Мичел, «Жирона»
Выбор Дмитрия Дуличенко, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Трудно назвать Мичела тренером начинающим. 47-летний специалист, кроме «Жироны», поднимал на этаж выше свой родной «Райо Вальекано» (выход в элиту), а также «Уэску» (в Сегунду). Но, безусловно, главным проектом его профессиональной жизни (пока) стал каталонский клуб, команда, влюбившая в себя многих. Сохранение прописки, место в первой десятке – это те цели, которые Мичел обозначал для себя и которых достиг. Что же этому способствовало? Прежде всего, та игровая идентичность, которую удалось создать тренеру, чьи идеи в лучшем виде воплотили игроки.
Атакующий футбол «Жироны» покорил многих, 58 голов за сезон сразу после возвращения — цифра почти запредельная. Во многом её определили исполнители, которых Мичел приглашал либо перед началом сезона (Родриго Рикельме, Тати Кастельянос), либо зимой (Виктор Цыганков). Якорь в центре поля в виде Ориоля Ромеу — ещё один успешный трансфер «Жироны». Когда последний выступал за «Саутгемптон», Гвардиола называл каталонца одним из лучших опорников АПЛ. Любопытно, что после матча с «Барсой» на «Камп Ноу» Мичел сравнил Ромео с Бускетсом. Такая схожесть во взглядах отнюдь не совпадение. Мичел и Гвардиола регулярно контактируют друг с другом на профессиональной основе.
Матчи с испанскими грандами – это ещё одна изюминка каталонцев. «Жироне» удалось взять четыре очка у мадридского «Реала». В домашней встрече, завершившейся восхитительной победой 4:2, матч всей своей жизни выдал Кастельянос. В каталонском дерби «Жирона» позволила «Барсе» обыграть себя дома со скрипом, но не прогнулась в гостях (0:0). И большая удача, что, будучи до последнего тура претендентом на выход в ЛК, «Жирона» осталась без еврокубка. Ибо следующий сезон будет для Мичела и его команды намного сложнее, так зачем распылять небезграничный ресурс? И последнее, минувший сезон наконец-то показал, что Мичел способен не только поднимать свои команды до новых высот, но и закрепляться на них. В «Райо» и «Уэске» это не сработало, в «Жироне» впервые получилось.
Хави, «Барселона»
Выбор Станислава Рынкевича, автора телеграм-канала «Испанская кухня»
Выбор выглядит очевидным, учитывая, что «Барселона» стала чемпионом страны впервые за четыре года. Но тут важно обозначить контекст: в предыдущем сезоне каталонцев от итогового четвёртого места отделили всего три очка. Масштабная перестройка состава — сложная задача для любого тренера, не говоря уж про специалиста-новичка в европейском футболе.
Хави не провёл идеальный сезон. Он плохо играл с сильными командами (сложно выкинуть из головы результат в Лиге чемпионов, хотя мы говорим про Ла Лигу), принимал неоднозначные решения и оказался куда более прагматичным, чем все думали. «Барселона» Хави — это не «Барселона» Гвардиолы 2.0. Это команда, которая предпочитает не пропускать и испытывает трудности перед чужими воротами.
Практически весь сезон Хави провёл в творческом поиске, но этот поиск сопровождался победами на поле. Он подстраивался под каждого соперника (помните «класико», выигранное «Барсой» в статусе андердога?), верил в талант Усмана Дембеле и Алекса Бальде и успешно отгораживал футболистов от бесконечных скандалов, сопровождающих существование каталонского клуба. А если вам кажется, что «Барселона» победила только из-за слабости конкурентов, то напомню: 88 итоговых очков — самый высокий результат чемпиона со времён «Барселоны» по итогам сезона-2017/2018.
Андони Ираола, «Райо Вальекано»
Выбор Дениса Алхазова, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
К кандидатуре Хави — тренера-чемпиона — есть несколько вопросов. Главный же из них: как за полтора сезона он ни разу не обыграл «Райо»? Пожалуй, это своеобразная благодарность — творец этого «Райо» Андони Ираола в своё время обыграл («уволил») Кумана и позволил Хави заступить на столь почётное поприще. Отсюда два последующих поражения и ничья.
Не будем скатываться к сплошному «почему-не-Хави», Ираола заслуживает большего. Второй год он лепит из игроков «Райо» цельную команду. Каждый игрок — кроме, пожалуй, Фалькао — прибавляет в уверенности, тактической сметке и, конечно же, цене. Ираоле не нужны трансферы, ему достались талантливые ребята, он их раскрыл. Фран Гарсия, Санти Комесанья, Алехандро Катена, возможно, Альваро Гарсия — все они переросли «Райо», их ждут клубы богаче и амбициознее. Ираолу — тоже.
Его «Райо» — это умение вовремя включить и выключить Бьельсу. Им, кстати, обделён сам Бьельса. «Райо» стремительно прессингует, причём всегда самую болезненную зону. Первое поражение «Реалу» они нанесли, хорошенько сжав Тчуамени в опорной зоне. Они набрасывались на Эдера Милитао каждый раз, когда тот готовился отдать фирменную диагональ на Винисиуса. А Модрич выглядел так же растерянно только в ответном матче с «Сити».
Не прессингуй много, не прессингуй мало, а прессингуй сбалансированно. Золотой принцип. «Райо» мог и мяч покатать, и включить дерзкие фланги, и всецело отступить за линию мяча. Место в первой десятке, полуфинал Кубка Короля, крепкий игровой хребет — «Райо» даже с президентом-коммерсантом протянет ещё пару лет. Дай им бог Мендилибара, а Ираоле — родной «Атлетик» или «Севилью».
Карло Анчелотти, «Реал»
Выбор Олега Лысенко, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «Футбыль»
Только не надо меня подозревать в нежных чувствах к «Реалу». Я вообще с детства за «Барсу» — с тех пор как впервые увидел вживую виртуозов Йохана Круиффа в 1991 году. Но этому респектабельному седовласому синьору, по-моему, сложно не симпатизировать. Таких харизматиков почти не осталось в футболе. В Испании в этом плане поспорить с Анчелотти может разве что Симеоне. Но Чоло совсем другой, немного чокнутый — в хорошем смысле слова. Карло на его фоне — сама солидность и невозмутимость. Даже сигара (по праздникам) и жвачка (почти всегда) не портят его благородного образа. И триумф, и неудачу Анчелотти принимает с достоинством, свойственным истинно мудрым людям. И в 63 года остаётся актуальным и успешным в стремительно молодеющей профессии. Разве этого недостаточно, чтобы претендовать на титул тренера сезона?
Окей, есть и другие аргументы. Второе место в Ла Лиге и вылет в полуфинале ЛЧ стали бы поводом для гордости для подавляющего большинства клубов в мире — только не для «Реала». Он приемлет лишь один драгметалл — золото. Всё так, великий клуб — великие амбиции. Но сполна ли соответствовал инструментарий Папы Карло заявленным целям? Есть сомнения. Каземиро, Марсело, Бэйл и Иско ушли. Кроос, Бензема и Модрич — остатки чемпионской гвардии — ещё на год постарели: 105 лет на троих! Капитан Бензема восемь (!) раз за сезон брал больничный и ещё два матча просто отдыхал. Очевидно, что команда нуждалась в обновлении. Возможно, с ним даже на год-два запоздали. Но за деньги Анчелотти привезли одного Тчуамени. Да Рюдигера свободным агентом из «Челси» выдернули. Больше похоже на латание дыр, чем на планомерное усиление команды.
Возможно, именно свежих сил и эмоций не хватило «Реалу», чтобы составить конкуренцию «Барсе» на дистанции. Банальной мотивации у уставших профессионалов. Однако! Три трофея они всё-таки взяли — Суперкубок Европы, клубный ЧМ и Кубок Испании. Отдельный респект Анчелотти за 5:2 в Ливерпуле и 4:0 в Барселоне, как бы странно ни было такое говорить барсаману.
- 9 июня 2023
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