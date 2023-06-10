От прохода фанатов «Интера» мурашки по коже. Мощное видео чёрно-синего моря из Стамбула

Перед финалом ЛЧ в Стамбуле жарко. Драк или давок пока нет (сумеют ли организаторы избежать такого провала, как был в Париже, поймём позже), зато есть красота от фанатов «Интера».

Турки сделали две фан-зоны недалеко от стадиона, одна – для фанатов «Интера», вторая, подальше – для «Сити». Итальянцам до стадиона идти где-то километр. И за три с половиной часа до матча тифози «Интера» организованно прошли к стадиону. Тысяча человек – в бесконечном море, «лишних» (видимо, не ультрас) парни к себе не пускали. В руках – двуручники, флаги, а потом и файеры: всё как полагается. С полицией проблем тоже не возникло – был момент, когда те попросили болельщиков просто постоять – чтобы не возникло давки. Фанаты просьбу спокойно выполнили.

Ну а видео с проходом (а ещё с криками «пицца, пицца») предлагаем оценить вам самим.

Вот то самое чёрно-синее море:

Вот «пицца»:

Огонь:

И ещё немного атмосферы перед стадионом: