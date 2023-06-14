Массовый отъезд бразильцев из «Зенита» — миф. Похоже, доминирование в РПЛ продолжится

Лето. В Европе распахиваются трансферные окна. Некоторые лиги — Черногория, Швейцария, Нидерланды — уже разрешают регистрировать новичков, ведущие чемпионаты присоединятся в ближайшие недели. Англия – с 14 июня, остальные топ-лиги – с 1 июля. Но многие прекрасно понимают: активная работа по новичкам уже давно ведётся. Обсуждение трансферов, переговоры о личных условиях – это долгосрочная процедура, которая порой растягивается на месяцы. Так что наверняка большинство более-менее элитных клубов уже примерно понимают, кого они хотят и кто у них будет. Отсюда – масса слухов и ожидание грядущих подписаний.

Но давно ли вы слышали хоть что-то о возможных трансферах зенитовских бразильцев? Главный актив Малком – он, по наблюдениям, сейчас больше сконцентрирован на ребёнке, который недавно родился. А тут ещё и вызов в сборную. Какие тут европейские клубы? Вендел тоже отдыхает на родине. Клаудиньо даже не ведёт стримы, где ранее признавался в любви к каким-то бразильским клубам. Ощущение, что три главных бразильца «Зенита» сейчас очень далеки от того, чтобы уйти. Ведь даже раскручивающиеся слухи, которые были ещё в конце мая, куда-то испарились.

Кажется, удивлены даже в клубе. Особенно после бурной зимней истории с «ПСЖ» и Малкомом. Но чем больше мы узнаём на этот счёт, тем больше понимаем – французы очень хотели сыграть на правиле ФИФА о приостановке контракта. Забрать парня хотя бы на полгода, оценить возможности лично, а потом решить. Но бразилец не повёлся. Проинформировал руководство, так что шансов не было. Сейчас платить за футболиста € 40–50 млн большого желания нет. Это особенно удивляет на фоне ухода Месси и возможного отъезда Неймара. Видимо, парижане планируют вложиться в другой актив. Более надёжный.

Малком Фото: fc-zenit.ru

А что с другими клубами? Говорили, что Малкома хотят видеть в Англии. Сейчас, скорее всего, нереально. Нужен клуб-посредник, где парень провёл хотя бы полгода. Чтобы не возникло проблем с транзакциями. Это подходит под молодых футболистов, но точно не под игроков статуса Малкома. В Испании за пределами «Реала», «Барсы» и «Атлетико» вряд ли кто-то потянет несколько десятков евро отступных. А элите он неинтересен. Остаются Италия и Германия – оттуда не было даже намёков. Вывод: шансы Малкома уйти летом совсем не высоки.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Другой крупный лот – Вендел. Его совсем недавно связывали с «Ромой». Но дальше интереса и суммы в € 20 млн дело не зашло. Ещё в Италии утверждают, что полузащитник очень хочет уйти из «Зенита». Фейк. Хотел бы – давно бы ушёл. Возможностей было предостаточно – вспомните хотя бы кейс Юри Алберто. Никто из нынешних бразильцев не хочет покидать Санкт-Петербург. Ради чего? Играть в другой стране за меньшие деньги? Или вообще сидеть на лавке, но в приличном клубе? Глупости.

Есть ещё Клаудиньо. Но он невзрачно провёл весну. Поэтому из этой тройки его шансы на трансфер примерно такие же, как у Дугласа, который точно никуда не собирается. Но здесь вина самого футболиста: Клаудиньо позапрошлого сезона и минувшего – словно две разные вселенные.

А тут ещё и обновлённое правило ФИФА – теперь нельзя забрать у «Зенита» игроков по приостановке контрактов. Так что дипломатические рычаги не работают. Нужны только деньги. Немаленькие. А здесь уже европейские клубы задумаются: нужно ли им это?

Ещё важно учитывать бразильский менталитет. Что для них самое важное? Точно не Лига чемпионов. Самое важное – возможность играть в футбол. И получать от этого удовольствие. Это закладывается ещё во дворе – кайф от происходящего превыше всего. «Зенит» создал для них идеальные условия. А календарь добавил ещё длительный зимний отпуск, которого нет ни в одной топовой евролиге. И зачем отсюда уезжать?

Так что конкурентам «Зенита» точно не стоит верить в чудесное избавление гегемона от главных лиц. Лучше усиливаться самим. Либо доминирование продолжится.