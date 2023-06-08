Николсон, Бакаев, Дуарте, Агаларов, Карраскаль: кто главное разочарование сезона в РПЛ?

РПЛ подошла к концу. Этот сезон – в общем-то, как и любой другой – запомнится не только яркими перформансами, но и грустными итогами. Ведь были те футболисты, что разочаровали, не показали себя во всей красе или даже регрессировали. Таких было немало. Авторы «Чемпионата» отобрали 10 игроков, в ком оказались сильно разочарованы. Теперь настала ваша очередь!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист разочаровал вас больше другого, а кто-то, наоборот, – меньше. И кого здесь не хватает, тоже напишите!
Зелимхан Бакаев, «Зенит»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «Костяк команды»
Сделав выбор в пользу денег и «Зенита» (годовая зарплата в «Спартаке» – около € 1 млн, в Питере – € 1,7 млн), Зелимхан Бакаев выиграл чемпионат России, но проиграл как футболист. 17 выходов в РПЛ, один гол, в среднем 3,5 минуты на поле. Если эти цифры могут кого-то устраивать, значит, с вами явно что-то не так. Некогда талантливый вингер, дерзко ворвавшийся в состав сборной России, осел на лавке гегемона и вызывает только грусть.
Я вообще не представляю, что полезного можно найти в первом зенитовском сезоне Бакаева. Ну, кроме титула и зарплаты. Что бить по воротам в среднем стал вдвое чаще, чем в «Спартаке»? Ну так на уставших защитников выходит. Что проникся ролью запасного? А толку, если ты не Пако Алькасер, забивший 20+ голов со скамейки за год. Что определился с любимым местом на скамейке запасных? Всё это полный бред.
317 минут в чемпионате России говорят об одном малоприятном факте – Зелимхан не вывез конкуренцию. Андрей Мостовой, например, вывез, а воспитанник «Спартака» – нет. Если бы меня попросили проиллюстрировать год Бакаева в Санкт-Петербурге, я бы нашел фото гербария: красивого такого цветка, некогда пышного, а превратившегося в сухостой на эффектной бело-голубой бумаге. Естественно, с золотым тиснением.
Гамид Агаларов, «Ахмат»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
В прошлом сезоне Гамид получил премию от «Чемпионата» как лучший молодой футболист РПЛ. Выбирали вообще-то всей лигой – 16 тренеров + 16 капитанов команд. Но после 20+1 в «Уфе» у Гамида 3+1 в Грозном.
Окей, сначала было недопонимание с Талалаевым. Но потом? Гамид начал просыпаться только весной (и слава богу), но после такого удачного сезона ждёшь большего. Вы скажете: а чего ты ждал, типичный форвард одного сезона. Возможно. И поэтому-то я разочаровался – ждал, что все окажутся неправы, что разговоры про оверперформанс будут просто забыты. И ошибся.
Хотя всё равно верю, что в следующем сезоне Гамид себя покажет. 20 голов, конечно, не жду, но хотя бы половину – почему нет? А пока место Агаларову в этом рейтинге. Надеюсь, в последний раз.
Матео Кассьерра, «Зенит»
Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»
Летом 2022-го Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» за € 4,5 млн в статусе второго бомбардира РПЛ. По количеству забитых мячей колумбиец уступил только Гамиду Агаларову, а по голам без учёта пенальти (14 против 13 у нападающего «Уфы») и вовсе стал лучшим снайпером чемпионата России. В своём первом же матче за петербургскую команду – в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» – Матео забил уже через три минуты после выхода на замену. А шесть дней спустя – в первой официальной игре со «Спартаком» в Суперкубке России – новичок сине-бело-голубых отличился через 24 минуты после появления на поле. Тогда казалось, что «Зенит» получил в лице Кассьерры столь же результативного нападающего, как Сердар Азмун и Артём Дзюба.
Но вот завершился сезон, и теперь мы должны сильно постараться, чтобы вспомнить, когда у чемпионов России так мало забивал ведущий форвард. Всего два мяча! Да и один из них, по сути, был автоголом защитника «Локомотива». Его как будто из сострадания записали на Кассьерру. Колумбиец провёл не просто плохой сезон как нападающий, а катастрофический. И, может, даже позорный. Хотя по количеству сыгранного времени в РПЛ попал в число 11 основных игроков «Зенита». Получил больше минут, чем его конкурент Иван Сергеев, у которого 10 мячей.
Сергей Семак верил в Кассьерру и ценил его работу на команду – без мяча, в подыгрыше. Утверждал, что Матео забьёт в самый важный момент. Если принимать тот факт, что автогол соперника был записан на колумбийца, то да, так и получилось. Ведь забитый мяч «Краснодару» после оформления чемпионства никак не тянет на ценный гол.
Кассьерра нанёс за сезон РПЛ 47 ударов, в том числе 32 — из штрафной. И тем не менее у него два (на самом деле – один) гола. Эксперты и аналитики, разбирая игру колумбийца, называли разные причины его неудач. Вплоть до того, как он открывался в штрафной в «Сочи» и в «Зените». Кажется, на самом деле всё проще. Не каждый рождён для больших команд. Матео не хватило класса и, может быть, характера топового спортсмена, чтобы соответствовать другим звёздам зенитовской атаки и забивать под давлением. Отсюда и такая статистика.
Летом 2023-го «Зенит» опять должен выйти на трансферный рынок за забивным форвардом.
Матиас Норманн, «Динамо»
Выбор Дмитрия Зимина, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Зимин | Футбол России»
Норманн – сама непоследовательность. Весной прошлого года, будучи в аренде в «Норвиче», он говорил, что не собирается возвращаться в Россию. Потом наступило лето, и вылетевшей в Чемпионшип команде он оказался не нужен. Переход в «Лечче» сорвался. Вариантов не было – а значит, обратно в РПЛ.
Правда, в «Ростов» Матиас не поехал. Видимо, не захотел изучать красоты России в поездах. И попросил договориться об аренде с одним из клубов Москвы. Славиша Йоканович был счастлив. Сказал, что клуб искал именно такого футболиста и он станет большим усилением для «Динамо». Но всё закончилось четырьмя полными матчами при сербском тренере, нулём результативных действий и травмой. Такой вот уровень футболиста, приехавшего из АПЛ.
Норманн так и не вписался в динамовскую структуру. И ощущение, что бóльшую часть времени у него заняла рефлексия по происходящему. Он убеждал себя и всех вокруг, что ему комфортно, но ощущения совсем иные. Игрока выкинули из сборной, критиковали на родине – наверняка это сказалось на его ментальном и функциональном состоянии. Норманна периода «Ростова» мы так и не увидели.
Теперь и «Динамо» не хочет продлевать его аренду. В Ростов-на-Дону футболист возвращаться не хочет. В Европе, видимо, тоже нет большого интереса к регрессирующему полузащитнику. И что дальше?
Владимир Писарский, «Крылья Советов»
Выбор Олега Лысенко, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «Футбыль»
Одна из самых грустных историй сезона: как бомбардир-открытие лиги за полгода превратился в мем. Сколько было шуточек после смены фамилии Владимиром типа такой: Сычевой играл в футбол лучше Писарского. Жёстко? Безусловно, тем более что самоидентификация — личное дело каждого человека. Не сомневаюсь, начни он в Самаре забивать пачками, хохмы на эту тему всё равно появились бы — просто в другой, комплементарной тональности. В данном же случае критическая была неизбежной: 14 голов в первой части чемпионата — и 0 во второй. Контраст сумасшедший.
На самом деле, таких примеров полно в истории. В «Милане» Шевченко был королём, а в «Челси» — тусклой копией самого себя. Я не сравниваю масштаб дарований — это просто яркая иллюстрация тяжёлой адаптации на новом месте, часто — ошибочного выбора. Почему Сычевой так резко перестал забивать? Разумеется, дело не в смене фамилии, а в перемене места. Современные «Крылья Советов» заслуженно называют одной из самых играющих команд РПЛ. Но именно поэтому человеку со стороны, если он не гений футбола, трудно в эту систему безболезненно встроиться.
Прошлогодние «Крылья» — до распродажи Зиньковского, Сарвели, Пиняева, Глушенкова — больше кого бы то ни было в Премьер-Лиге соответствовали клише команда-семья. Большинство этих пацанов Игорь Осинькин знал ещё детьми по «Чертаново». А они знали его требования и взгляды. Вместе поднимались по карьерной лестнице, росли. Отсюда та самая «химия», которая в лучших матчах позволяла команде изумлять на поле.
И тут — Писарский. 27 лет. Взрослый, сформировавшийся мужчина, со своими плюсами-минусами, представлениями о футболе и некоторыми успехами на высшем уровне. Нападающий совсем другого формата, нежели Глушенков, вокруг которого строилась атака. Естественно, команде пришлось подстраиваться под новичка, а новичку — под команду. И в игровом, и в бытовом смысле. Видимо, процесс затянулся. Но полгода — всё-таки слишком маленький срок, чтобы утверждать о несовместимости игрока и клуба. Осинькин — тонкий психолог и должен в конце концов разобраться, как устроен футболист Писарский. Забивать-то он умеет, мы видели.
Алексис Дуарте, «Спартак»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Мы недавно составляли рейтинг лучших трансферов РПЛ. Там ребята часто восхищались зимней закупкой «Локо». Судя по голосованию читателей (оно чуть выше), восхищались не только мы. Только вот самый дорогой зимний трансфер РПЛ – не Пиняев или Глушенков, а Дуарте. Да-да, за него заплатили € 4 млн!
Когда пошла первая информация об Алексисе в «Спартаке», я подумал – ну, наконец-то едет классный защитник на замену Жиго. Господи, как я ошибался. А ведь ещё думал: что это Абаскаль не ставит его в основу? В матче с «Краснодаром», когда парагваец просто сдох физически и перестал бежать за Батчи, всё встало на свои места. А удаление в игре с «Зенитом» – это вообще что? Команда впервые за кучу лет играла в гостях с чемпионом страны на равных, а ты что творишь? Зачем? Почему?
Окей, любители статистики ответят мне, что он хорош в отборах и даже в передачах. Только вот, когда ты подставляешь команду «привозами», на это никто не смотрит. И от человека, за которого заплатили зимой самые большие деньги в РПЛ, ты ждёшь совсем не этого. Короче, пока что Алексис только разочаровывает. Какая там замена Жиго? Грустно, что так ошибся не только Дуарте, но и я в нём.
Николас Маричал, «Динамо»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
За Маричала «Динамо» летом заплатило € 4 млн. А защитник оказался одним из самых косячных и «привозных» игроков сезона. Серьёзно, уругваец косячил раз в три в матча.
Николас не очень хорошо играл позиционно, не был лучшим в единоборствах, а иногда и вовсе «привозил» голы на ровном месте, как, например, в игре со «Спартаком». От перспективного новичка точно ждали не такой игры, а уж тем более за € 4 млн.
Шамар Николсон, «Спартак»
Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»
Если вы вдруг забыли о существовании этого нападающего — ничего удивительного. В первые полсезона в «Спартаке» (то есть весной 2022 года) Шамар оформил достойные 5+1 по системе «гол+пас» в РПЛ и ещё три мяча в Кубке. А потом затух.
В нынешнем сезоне у Николсона скромные 3+1 в 22 матчах РПЛ и 1+1 в четырёх встречах Кубка. И всё это оформлено до зимней паузы — то есть весной, в решающий отрезок чемпионата, результативность Шамара испарилась. И это при том, что у Николсона не было серьёзных травм. Он просто проиграл конкуренцию и обустроился на скамейке запасных. В итоге в РПЛ ямаец не отбегал и 1000 минут. Показательно.
Пожалуй, в этом сезоне Николсон запомнился не голами, а участием в массовой драке с футболистами «Зенита». И это точно не то, чего ждали от нападающего такого уровня.
Хорхе Карраскаль, ЦСКА
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
С большой силой приходит и большая ответственность. Эту мысль можно проследить от греческой пословицы до современного Человека-паука. Точнее, до дяди Бена, который давал наставление Питеру Паркеру перед тем, как тот стал супергероем. Мысль, которая прошла сквозь тысячелетия, очевидна. Если тебе дано больше остальных, то с тебя другой спрос. Стремись быть примером для подражания, а не Кокориным.
Когда в ЦСКА пришли Медина и Караскаль, то я удивлялся, что их словно ставят на один уровень. Для меня колумбиец – это игрок для топ-лиг. Повезло, что такой футболист оказался в нашем чемпионате, но то, как он себя закапывает – грустное зрелище.
Увы, мы пока только догадываемся, что с ним не так. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на вопрос о Хорхе деликатно отвечает: футболисту нужны правильные настрой и подготовка. Максимально размытая формулировка. Звучит так, словно Карраскаль бездельничает на тренировках. Додумывать опасно, но мы видим статистику: 0 голов и один ассист в последних 16 турах РПЛ. Можно понять, если что-то не получается у молодого воспитанника академии, который ещё не факт, что потянет уровень чемпионата России. А вот если так растрачивает себя одарённый игрок – это самое обидное.
Кейта Бальде, «Спартак»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
Сезон Бальде в «Спартаке» – история скорее драматическая, нежели футбольная. Сначала Кейта дисквалифицировали до 5 декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Сенегалец пропустил первую часть сезона-2022/2023 и, что ещё печальнее, чемпионат мира. Затем он неплохо показал себя на сборах, наигрывался в основе. И тут появилась информация о романе Кейта с Вандой Нарой, женой Мауро Икарди. Она оказалась ложной, но всё равно негативно повлияла на имя футболиста в России.
На старте весеннего отрезка Абаскаль не доверял Кейта, выпускал его со скамейки на концовки матчей. Позже появились слухи о конфликте между форвардом и тренером. В марте Бальде постил эмодзи клоуна в одной из соцсетей после ответа Абаскаля на вопрос о непопадании сенегальца в состав: «Кто как тренируется, тот столько и играет». А затем агент вингера оправдывал это ответом итальянским СМИ.
В итоге весной Кейта провёл 12 матчей в РПЛ (шесть – в старте), набрав в общей сложности всего 503 минуты. Он забил три мяча — «Динамо» (3:3), «Торпедо» (2:1) и «Зениту» (2:3). Но Бальде совсем не оправдал ожиданий. В «Спартаке» ожидали игры на уровне экс-игрока «Лацио» и «Интера», а на выходе получились скандалы, дисквалификации и нестабильность. Да, красно-белые заполучили Кейта в статусе свободного агента, это небольшое утешение в ситуации. Но всё же подписание сенегальца – один из провалов трансферной кампании – 2022/2023.
- 8 июня 2023
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