Николсон, Бакаев, Дуарте, Агаларов, Карраскаль: кто главное разочарование сезона в РПЛ?

Матео Кассьерра, «Зенит»

Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»

Летом 2022-го Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» за € 4,5 млн в статусе второго бомбардира РПЛ. По количеству забитых мячей колумбиец уступил только Гамиду Агаларову, а по голам без учёта пенальти (14 против 13 у нападающего «Уфы») и вовсе стал лучшим снайпером чемпионата России. В своём первом же матче за петербургскую команду – в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» – Матео забил уже через три минуты после выхода на замену. А шесть дней спустя – в первой официальной игре со «Спартаком» в Суперкубке России – новичок сине-бело-голубых отличился через 24 минуты после появления на поле. Тогда казалось, что «Зенит» получил в лице Кассьерры столь же результативного нападающего, как Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Но вот завершился сезон, и теперь мы должны сильно постараться, чтобы вспомнить, когда у чемпионов России так мало забивал ведущий форвард. Всего два мяча! Да и один из них, по сути, был автоголом защитника «Локомотива». Его как будто из сострадания записали на Кассьерру. Колумбиец провёл не просто плохой сезон как нападающий, а катастрофический. И, может, даже позорный. Хотя по количеству сыгранного времени в РПЛ попал в число 11 основных игроков «Зенита». Получил больше минут, чем его конкурент Иван Сергеев, у которого 10 мячей.

Сергей Семак верил в Кассьерру и ценил его работу на команду – без мяча, в подыгрыше. Утверждал, что Матео забьёт в самый важный момент. Если принимать тот факт, что автогол соперника был записан на колумбийца, то да, так и получилось. Ведь забитый мяч «Краснодару» после оформления чемпионства никак не тянет на ценный гол.

Кассьерра нанёс за сезон РПЛ 47 ударов, в том числе 32 — из штрафной. И тем не менее у него два (на самом деле – один) гола. Эксперты и аналитики, разбирая игру колумбийца, называли разные причины его неудач. Вплоть до того, как он открывался в штрафной в «Сочи» и в «Зените». Кажется, на самом деле всё проще. Не каждый рождён для больших команд. Матео не хватило класса и, может быть, характера топового спортсмена, чтобы соответствовать другим звёздам зенитовской атаки и забивать под давлением. Отсюда и такая статистика.

Летом 2023-го «Зенит» опять должен выйти на трансферный рынок за забивным форвардом.