Отец Холанда уже выходил со сборной на большой турнир. А Эрлинг сможет?

Сборная Норвегии – одна из самых интересных команд Европы. В её составе есть две суперзвезды АПЛ и большая группа добротных футболистов. Норвежцы всего один раз выступали на чемпионате Европы, и теперь Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор ведут команду на второй финальный турнир в истории. Что из себя представляет нынешняя сборная Норвегии и какие у неё шансы на выход на Евро-2024?

Единственный раз сборная Норвегии участвовала в чемпионате Европы в 2000 году. Состав той команды – один из самых звёздных в истории национального футбола. Например, за сборную выступали: защитники Хеннинг Берг («Манчестер Юнайтед»), Вегард Хеггем («Ливерпуль»), полузащитники Эйрик Бакке («Лидс»), Йон Арне Риисе («Монако»), Столе Сольбаккен («Ольборг», нынешний тренер сборной), а также форварды Туре Андре Фло («Челси»), Джон Карью («Русенборг»), Стеффен Иверсен («Тоттенхэм») и Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»). Также в отборочном цикле играл отец Эрлинга Холанда – Альф-Инге. На Евро норвежцы выступили неплохо: минимально обыграли Испанию, сыграли вничью со Словенией (0:0), но уступили Югославии (0:1). Норвегия набрала четыре очка, как и югославы, но не вышла из группы.

Норвегия на Евро-2000 Фото: Martin Rose/Getty Images

Также норвежская команда трижды участвовала в чемпионатах мира: на третьем в истории турнире (в 1938 году во Франции), а также в 1994-м (США) и 1998-м (Франция). Команда не добивалась серьёзных успехов, выбывая либо в первом раунде (на ЧМ-1938 турнир начинался с 1/8 финала), либо на групповой стадии (в двух других случаях). Единственное, чем может похвастаться футбольная Норвегия, – это бронза на Олимпиаде-1936. Турнир проводился в нацистской Германии, и именно хозяев норвежцы выбили в 1/4 финала. А в полуфинале оступились в матче с будущими чемпионами – Италией (1:2). А во встрече за бронзу Норвегия обыграла Польшу (3:2). Эта медаль так и остаётся главным достижением в истории норвежского футбола.

Изменить ситуацию может нынешнее поколение сборной Норвегии. Хотя первые заходы новой плеяды выдались неудачными: пробиться на Евро-2020 помешала Сербия, обыгравшая норвежцев (2:1 в дополнительное время) в полуфинале стыков. А в квалификации к чемпионату мира 2022 года команда даже не попала в топ-2, оставшись без стыковых матчей. Теперь у Норвегии новая история.

Но отобраться на Евро-2024 будет непросто. В группе А, помимо норвежцев, выступают Испания, Шотландия, Грузия и Кипр. Солидная компания. Плюс ко всему Норвегия плохо стартовала: уступила испанцам (0:3) и сыграла в гостях вничью с грузинами (1:1). Но впереди ещё шесть матчей. Если норвежцы стабилизируют игру, то имеют все шансы на выход в финальную стадию Евро. А матч с Шотландией – один из ключевых на этом пути. Три очка оставят Норвегию в фаворитах группы. Любой другой серьёзно пошатнёт их шансы.

Эрлинг Холанд Фото: Fran Santiago/Getty Images

Главные звёзды сборной Норвегии – Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Удивительно, но оба футболиста входят в пятёрку лучших футболистов АПЛ. Вокруг подобных топ-игроков идеально строить сильную сборную. Кстати, статистика Эрлинга в национальной команде не отстаёт от цифр в «Манчестер Сити». За 23 матча в сборной форвард забил 21 гол. Настоящий монстр! Эдегор провёл за Норвегию уже 49 матчей: забил всего два мяча, но зато совершил девять результативных передач. Интересно, что Мартин дебютировал за сборную почти девять лет назад: в августе 2014-го он вышел на поле в товарищеской встрече с ОАЭ, отыграв 90 минут.

Основной костяк игроков сборной Норвегии – футболисты в возрасте от 22 до 27 лет. Так что команда выходит на свой пик, и от неё стоит ожидать результата уже сейчас. Один из самых возрастных футболистов – 32-летний защитник Стефан Страндберг, выступавший ранее в РПЛ за «Краснодар» (2015–2019) и «Урал» (2019, 2020–2021). А основу команды составляют: защитники Кристоффер Аер (25 лет, «Брентфорд»), Биргер Мелинг (28 лет, «Ренн»), Маркус Педерсен (23 года, «Фейеноорд»), Юлиан Рюэрсон (25 лет, «Боруссия» Дортмунд) и Лео Эстигор (23 года, «Наполи»), полузащитники Патрик Берг (25 лет, «Будё-Глимт»), Сандер Берге (25 лет, «Шеффилд Юнайтед»), Кристиан Торстведт (24 года, «Сассуоло»), Фредрик Эурснес (27 лет, «Бенфика») и Мортен Торсбю (27 лет, «Унион»), а также нападающие Ола Сольбаккен (24 года, «Рома»), Мохамед Эльюнусси (28 лет, «Саутгемптон») и Александр Сёрлот (27 лет, «Реал Сосьедад»). Средний возраст состава – 25,8 года — идеальный для того, чтобы покорять Европу.

Интересно, что по общей стоимости футболистов Норвегия занимает 10-е место в мире! Игроки команды в совокупности оцениваются в € 398,8 млн. Норвегия обходит по стоимости такие сборные, как Бельгия, Швейцария, Дания, Хорватия, Марокко. Да, большая часть суммы – это Холанд и Эдегор, но факт остаётся фактом. В последнем обновлении рейтинга ФИФА Норвегия занимала 44-е место (Россия, для сравнения, 37-я). Но если команда будет стабильно побеждать, то взлёт – вопрос времени. Многое зависит от тренера сборной Столе Сольбаккена. Экс-игрок национальной команды возглавляет сборную с 2020 года. Задача очевидна – выйти на крупный турнир. У Сольбаккена для этого есть все инструменты, а главное – крутое поколение.

Столе Сольбаккен Фото: Angel Martinez/Getty Images

Холанд в завершившемся европейском сезоне выиграл требл с «Манчестер Сити». Теперь лучший форвард мира обязан помочь родной сборной отобраться на Евро-2024. В последний раз норвежцы отбирались на чемпионат Европы с отцом Эрлинга – Альфом-Инге. Получится ли это у Холанда-младшего? Чуть ближе к ответу мы станем после матча с Шотландией.