Кариока вернётся в РПЛ? После ухода из «Спартака» он взял больше трофеев, чем красно-белые

Рафаэлу Кариоке — уже 34! Бразилец празднует день рождения в воскресенье, 18 июня, а мы рассказываем, как складывается карьера экс-полузащитника «Спартака». Кстати, не исключено, что он ещё приедет в Россию.

Кариока был неоднозначной фигурой, фольклорным персонажем, но так или иначе запомнился болельщикам «Спартака». Московский клуб купил его у «Гремио» зимой 2009 года за € 4,7 млн, дважды отдавал в аренду, а летом 2015-го отпустил в «Атлетико Минейро». Опорного полузащитника привозили в Россию, чтобы он помог красно-белым завоёвывать трофеи, однако Рафаэл так ничего и не выиграл с командой. Но более сотни матчей за «Спартак» всё же провёл. Точнее, 139 игр, в которых забил три мяча и сделал шесть голевых передач.

После ухода бразильского опорника «Спартак» завоевал три трофея — одно чемпионство, один Кубок России и один Суперкубок. С точки зрения призов Кариока даже выиграл от расставания с московским клубом. В коллекции Рафаэла восемь наград.

Ещё находясь в аренде в «Атлетико Минейро», Кариока стал обладателем Кубка Бразилии сезона-2014. Его команда победила в двухматчевом финале своего самого принципиального соперника «Крузейро». Первое дерби «петушки» выиграли со счётом 2:0, а второе — 1:0. Тогда-то руководители «Атлетико Минейро», раздумывая над трансфером Рафаэла, и пришли к окончательному выводу — надо брать.

Валерий Карпин экс-тренер «Спартака» «Кариока — двойка? По мне, Кариока — пятёрка. У него были и тройки, и четвёрки. Но если говорить глобально, то пятёрка».

Потом Кариока в «Атлетико Минейро» ещё дважды выиграл чемпионат штата Минас-Жерайс (Лигу Минейро). А вот в чемпионате Бразилии «петушки» с экс-спартаковцем выше второго места не поднимались, хотя стабильно участвовали в Кубке Либертадорес – южноамериканском аналоге Лиги чемпионов. Рафаэл выдал мощнейший первый сезон после возвращения на родину. По итогам 2015 года его признали лучшим опорным полузащитником Серии А и включили в символическую сборную турнира.

А осенью 2016-го Кариока впервые в карьере получил приглашение в главную сборную Бразилии. Правда, так за неё и не дебютировал. Просидел на скамейке запасных четыре матча отборочного цикла ЧМ-2018. Но в статусе кандидата в национальную команду Рафаэл был продан мексиканскому «Тигресу» летом 2017-го – «Атлетико Минейро» заработал на этой сделке € 2,55 млн. Бразильский клуб ещё должен был расплатиться со «Спартаком», долг перед которым окончательно погасил только в июне 2020-го.

Вообще, Кариока оказался не из тех игроков, которые бегают из команды в команду. Если оставить за скобками аренду в «Васко да Гама», то во всех своих клубах опорный полузащитник отыграл несколько сезонов – три, пять, шесть. Дольше всего Рафаэл задержался в «Тигресе», за который выступает по сей день. В Мексике он точно прижился лучше, чем в России. Там бразилец взял пять трофеев.

Всего четыре месяца потребовалось Кариоке, чтобы выиграть чемпионат Мексики, который проходит по нестандартной для Европы системе – разделён на два турнира: Апертуру (с июля по декабрь) и Клаусуру (с января по май). Лига считается очень сильной, привлекает классных легионеров из Южной Америки и даже из Европы. Достаточно вспомнить Андре-Пьера Жиньяка, который в 2015 году переехал в тот же «Тигрес», будучи игроком сборной Франции, и за восемь лет завоевал с этой командой множество командных и индивидуальных наград.

В 2017-м «Тигрес» с Кариокой победил в Апертуре. Ещё через полгода взял чемпионский Суперкубок. В 2019-м «Тигрес» забрал золотые медали Клаусуры. Год спустя эта команда выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ, одолев в финале «Лос-Анджелес» (2:1) благодаря голу Жиньяка в концовке. Кариока отыграл решающий матч турнира с первой и до последней минуты. Благодаря тому успеху «Тигрес» отправился на клубный чемпионат мира, где дошёл до финала и с Рафаэлом в составе проиграл только «Баварии» (0:1).

А в мае 2023-го Кариока и его «Тигрес» снова стали чемпионами – выиграли Клаусуру. После этого клуб предложил опорному полузащитнику новый контракт. Бразилец подписал договор до лета 2024-го с опцией продления ещё на год.

Кариока остаётся важным игроком основы «Тигреса» (в 252 матчах за эту команду набрал 5+17), тем не менее готов вернуться в Россию. Представители агентства Santanna Esportes, ведущие дела Рафаэла, на днях прокомментировали его потенциальный трансфер в РПЛ:

«Возможно ли возвращение Кариоки в Российскую Премьер-Лигу? Рафаэл недавно продлил контракт с «Тигрес», но всё зависит от предложения, которое поступит. Мы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта» (Metaratings).

Кому из топ-клубов РПЛ не хватает опытного опорника высокого класса?