«Ростов» — тоже победитель этого сезона РПЛ. Карпин практически сделал невозможное

У завершившегося сезона в России несколько победителей, а не один. «Зенит» – чемпион пятый год подряд. ЦСКА – обладатель Кубка страны, в который армейцы положили ещё и серебряные медали. И это в первый сезон Федотова. Два новичка РПЛ «Факел» и «Оренбург» как минимум выиграли приз зрительских симпатий. Одни завоевали сердца нейтральных болельщиков лучшей в лиге атмосферой на трибунах, а другие — красивым атакующим футболом. Но главное, что и те и другие сохранили место в элите.

Кто ещё вправе чувствовать себя победителем, так это «Ростов». И, кажется, многие недооценивают, что Валерий Карпин практически совершил чудо, подняв свою команду настолько высоко. На эмоции от выступления жёлто-синих накладывает отпечаток тот факт, что они проиграли борьбу за медали на финише сезона (четыре поражения в последних пяти турах). Да ещё и крупно провалились с ЦСКА. Но «Ростов» вообще не должен был находиться там, где завершил чемпионат. Для этого просто не было никаких предпосылок.

«Ростов» стал самой прогрессирующей командой РПЛ наряду со «Спартаком». Первые набрали на 15 очков больше, чем в предыдущем сезоне, вторые – на 16. Для сравнения, ЦСКА и «Ахмат» улучшили свои прошлогодние показатели на восемь очков, «Зенит» – на пять, а «Урал» – на три. Остальные же участники чемпионата России сбавили. У «Краснодара» минус два очка, у «Локомотива» и «Пари НН» – три, у «Динамо» – восемь, у «Крыльев Советов» – девять, у «Химок» – 14, а у «Сочи» – 18.

При этом «Ростов» добился сумасшедшего прогресса, находясь в намного более сложных условиях, чем «Спартак». Возможности двух клубов, бюджеты несопоставимы. Красно-белые провалили прошлый сезон и просто вернулись на свой уровень. Ростовчане же прыгнули выше головы, как и в 2016 году, когда завоевали серебряные медали под руководством Курбана Бердыева. Когда тренер сборной России вернулся в «Ростов», южане занимали 14-е место в РПЛ. То есть в марте 2022-го Карпин принимал аутсайдера лиги. Поэтому и в нынешнем сезоне тренер долго говорил о борьбе за выживание как о главной цели на чемпионат.

Вдобавок «Ростову» судьи не благоволили так, как «Спартаку». По подсчётам «Чемпионата», в пользу красно-белых арбитры допустили 13 ошибок, а против – шесть. У команды Карпина совсем иная статистика. Жёлто-синим повезло с судейскими ляпами шесть раз, не повезло – восемь. Все обсуждали рекордное количество пенальти на Комличенко, но фолы на нападающем были во всех случаях, кроме двух в матчах с несчастным «Торпедо».

Ещё один момент, о котором часто говорил Валерий Карпин (а мы будто и привыкли, что это норма) – 15 сложнейших выездов из-за закрытых аэропортов. Дорога туда и обратно 30 раз отнимала время, которое требовалось на восстановление игроков и тренировки. Для сравнения, тот же «Спартак» всего 10 раз выбирался за пределы Москвы, а долететь, например, до Санкт-Петербурга и обратно красно-белым намного проще, чем «Ростову» доехать.Тем поразительнее, что «Ростов» набрал на выезде больше очков, чем «Спартак» (51% против 48%). Поэтому нисколько не удивили слова Карпина, сказанные тренером после неудачного финиша его команды.

Валерий Карпин главный тренер «Ростова»: «Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя шесть-семь часов в автобусе и четыре часа в самолёте. А то и 13–14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов. Вы даже не представляете, как ещё после такого можно играть в футбол. Поэтому хочу поблагодарить всех игроков… Если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятёрке, подумал бы, что человек сошёл с ума. Если брать в целом, то четвёртое место для «Ростова» — как для «Зенита» первое».

Фактически без единого легионера в составе (нападающий Тошевски с его нулём голов за 30 минут в сезоне, что называется, мимо проходил) «Ростов» боролся на равных со «Спартаком», имеющим дорогостоящих легионеров в составе, и другими командами, где хватает иностранцев. Согласно Transfermarkt, ростовский клуб – середняк РПЛ по общей стоимости игроков: состав команды оценивается в € 48 млн. Хотя ещё год-полтора назад фамилии Мелёхин, Лангович, Щетинин, Миронов, Голенков мало о чём говорили широкому кругу болельщиков. Теперь же все они заметные фигуры в РПЛ, будущие кандидаты в сборную России. И, естественно, выросли в цене.

Тренер выжимал из этого состава максимум. Например, «Ростов» по статистике стал лучшим в РПЛ по количеству точных длинных передач (34,8 в среднем за игру), выигранным верховым единоборствам (16,2) и заработанным фолам (12,6). А перед апрельским матчем 23-го тура с «Зенитом», когда в Ростове-на-Дону встречались лидеры лиги на тот момент, ростовчане опережали чемпиона в прессинг-действиях (имели лучший показатель PPDA, отражающий количество передач соперника на одно защитное действие команды), а также по статистике подборов мяча и атак со стандартов.

О минусах тоже никто не забыл. Да, игра «Ростова» могла кому-то не нравиться эстетически. Были эмоциональные судейские скандалы. А игра весь сезон плюс-минус одним составом привела к тому, что к концу сезона команда посыпалась. Да и слова про выживание от Карпина – это всё-таки немного лукавство: он действительно принял команду внизу, но всё же уровень «Ростова» по ощущениям – это где-то середина таблицы. Но и не четвёртое место.