Главные диаспоры в РПЛ. «Зенит» не первый угадал с бразильцами

Легионеры в российском футболе — уже привычное явление, хотя в исторической перспективе появилось оно не так давно. Полноценно практика покупки иностранцев развилась в 2000-х и сохраняется до сих пор. Некоторые клубы в разное время делали акцент на конкретной стране и разрабатывали её рынок, в результате чего в командах образовывались целые диаспоры легионеров. Вспоминаем пять самых ярких.

Португальцы в «Динамо»

Португальцы — главная фишка эпохи Алексея Федорычева в «Динамо». Владелец клуба так впечатлился футболистами из этой страны после чемпионата Европы — 2004, что принялся скупать их одного за другим. Зимой 2005-го к бело-голубым присоединились четверо португальцев, летом — ещё трое. И это мы ещё не включили в список Дерлея и Сисеру (первый родился в Бразилии, второй играл за сборную Гвинеи-Бисау).

Мигел Данни Фото: РИА Новости

В той диаспоре были не просто португальцы. Двое из них — Коштинья и Манише — только недавно стали серебряными призёрами Евро. Правда, успехов «Динамо» звёздное усиление не принесло. Команда заняла лишь восьмое место в РПЛ, а диаспора довольно быстро разбежалась. Вскоре клуб покинул и сам Федорычев.



Положительный баланс покупки и продажи португальцев не должен вводить в заблуждение. Половина игроков из списка ушли бесплатно, а бóльшую часть прибыли принёс Данни, за которого «Зенит» отдал рекордные для внутреннего рынка РПЛ € 30 млн.

Бразильцы в ЦСКА

Золотое время для ЦСКА! В 2004-м армейцы, которыми рулил Евгений Гинер, стали активно приглашать бразильцев, и, в отличие от истории с «Динамо», эта закупка полностью себя оправдала. Особенно здорово проявили себя двое первых новичков: в январе 2004-го приехал Карвальо, а спустя полгода к нему присоединился Вагнер. Первый, пока находился в форме и настроении, был самым техничным и креативным игроком в РПЛ, второй и вовсе стал одним из величайших бомбардиров в истории нашего чемпионата.

Бразильцы в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не все трансферы бразильцев оказались для ЦСКА удачными, но результаты команды говорят сами за себя. Два чемпионства, четыре Кубка и Суперкубка России, а главное — Кубок УЕФА. Приятный бонус — продажа бомбардира Жо, за которого только-только разбогатевший «Манчестер Сити» отдал € 24 млн. Собственно, благодаря этой сделке ЦСКА и оказался в таком финансовом плюсе.

Бразильцы в «Спартаке»

«Спартак» покупал бразильцев в большом количестве и раньше (Робсон, Маркао, Моцарт и остальные), но самая яркая диаспора сложилась именно в 2009-м. В начале того года красно-белые для тренера Микаэля Лаудрупа приобрели Алекса и Кариоку, а летом довезли ещё и Ибсона — уже для Валерия Карпина. И это при том, что к тому моменту в составе два года бегал Веллитон.

Бразильцы в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Интернациональный «Спартак» Карпина так и не взял ни одного трофея (шуток про Копа дель Соль не будет), зато дважды стал серебряным призёром РПЛ. Конец той эпохи пришёлся на 2014 год. Тогда окончательно ушёл Карпин, а следом и последний бразилец из закупки-2009 — Кариока.



Заработать на диаспоре «Спартаку» не удалось. Самый дорогой игрок из списка — Ромуло — стоил клубу € 8 млн, а в середине чемпионского сезона-2016/2017 ушёл бесплатно. Похожие истории сложились у Веллитона и Кариоки.

Аргентинцы в «Зените»

Летом 2017-го «Зенит» устроил маленькую революцию. Вместо Мирчи Луческу главным тренером стал Роберто Манчини, под которого организовали необычную закупку. Клуб приобрёл сразу пятерых аргентинцев на € 71,5 млн, причём трое из них приехали из сильных европейских команд («Рома», «Лион», «Атлетико»).

Аргентинцы в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Тренер с именем, звёзды — разве что-то могло пойти не так? И всё же пошло: у аргентинцев возникли проблемы с адаптацией, «Зенит» занял позорное пятое место в РПЛ, а Манчини ушёл сразу по окончании сезона. По сути, на этом всё и закончилось, ведь летом Ригони уехал в аренду, а Паредес задержался в России всего на полгода дольше. Единственным, кто полноценно прижился, оказался Дриусси, доигравший до лета 2021-го.



Эксперимент «Зенита» с аргентинцами получился провальным не только в спортивном, но и в финансовом плане. Даже выгодная продажа Паредеса в «ПСЖ» за € 40 млн не возместила убытки — остальные футболисты ушли либо дешевле, чем приходили, либо вообще бесплатно.

Бразильцы в «Зените»

Самая свежая история, у которой ещё нет конца. После неудачи с аргентинцами «Зенит» решил переключиться на другую южноамериканскую страну. На этот раз выбор был верным, и ожидаемо: во-первых, бразильцы уже доказывали свою состоятельность в РПЛ, а во-вторых, клуб потратил на них космическую сумму. Первыми приехали Дуглас Сантос и Малком, позднее подтянулись Вендел и Клаудиньо. Именно вокруг этих футболистов сейчас строится игра «Зенита», а команда тем временем собирает трофеи пачками: три чемпионства и один Кубок России всего за три года.

Бразильцы в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Важный нюанс: бразильская диаспора в «Зените» настолько раздута из-за истории с Юри Алберто. Нападающего купили за € 25 млн в начале 2022-го, однако летом футболист решил покинуть Россию. В итоге у «Зенита» сложились рабочие отношения с «Коринтиансом», который компенсировал санкт-петербургскому клубу потери бесплатными арендами своих игроков. Кстати, один из них — Ду Кейрос — присоединится к команде только предстоящим летом.