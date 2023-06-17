Лукаку спас Тедеско от первого поражения в отборе Евро. А Куртуа пропустил нелепый гол

Сборная Бельгии провела третий матч (второй — официальный) под руководством Доменико Тедеско. И на этот раз не победила.

В марте бельгийская команда одержала две гостевые победы. Сначала раскатала Швецию (3:0) в отборе Евро-2024, а потом переиграла в товарняке немцев (3:2). Эти результаты вселили уверенность в болельщиков, особенно после удручающего выступления на ЧМ в Катаре.

А вот первый домашний матч для команды Тедеско получился непростым. В гости к бронзовому призёру ЧМ-2018 приехали крепкие австрийцы, которыми рулит Ральф Рангник. Весной они обыграли Азербайджан (4:1) и Эстонию (2:1), что позволило возглавить группу. До перерыва гости действовали очень уверенно. В первую очередь они выключили из игры Ромелу Лукаку. За это отдельное спасибо нужно сказать старательному Давиду Алабе.

В середине первого тайма австрийцы огорчили местных болельщиков. Гол получился очень курьёзным. Розыгрыш стандарта завершился ударом Михаэля Грегорича в ближний угол. Тибо Куртуа наверняка спокойно зафиксировал бы мяч, но его подставил соотечественник. Орел Мангала неуклюже подставил пятку и тем самым изменил траекторию удара. В итоге мяч пролетел мимо ошарашенного вратаря «Реала».

Надо отметить, что до перерыва бельгийцы разочаровали. Фланговые футболисты — Жереми Доку и Доди Лукебакио — пытались придумать что-то у чужих ворот, но их стараний было мало. Хотя у того же Лукебакио был великолепный момент в концовке первой половины, но ему не хватило точности. Мяч после рикошета прошёл рядом со штангой, а вратарь в этом эпизоде уже был отыгран.

Лукаку проснулся после перерыва. Сначала фактурному форварду не хватило точности, но он исправился буквально через пару минут. Нападающий «Интера» убрал на замахе соперника и с линии штрафной положил мяч в дальний угол. Очень важный гол для капитана сборной Бельгии, особенно после нереализованного момента в финале Лиги чемпионов.

Австрийцев, похоже, этот гол нисколько не смутил. По крайней мере, они не собирались отсиживаться. Марсель Забитцер не попал в створ, а непростой удар Стефана Поша отразил Куртуа. Чуть позже разбушевался Тедеско. Подобные перформансы во время его работы в России — дело привычное. Французскому арбитру Жерому Бризару пришлось успокаивать эмоционального тренера. Удивительно, но обошлось без карточки.

Несмотря на старания обеих команд, определить победителя так и не удалось. За секунды до финального свистка Юри Тилеманс едва не сотворил гол-шедевр, но гостей спасла крестовина. Австрия по-прежнему лидирует в группе, а Бельгия находится на второй строчке с отставанием в три очка. Правда, у команды Тедеско есть один матч в запасе. 20 июня бельгийцы встретятся на выезде с Эстонией, а Австрию в этот же день ждёт непростая игра со шведами.