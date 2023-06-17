Холанд прервал безголевую серию. Но Шотландия сотворила чудо в игре с норвежцами

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Холанд прервал пятиматчевую безголевую серию. Но его команда потерпела поражение от шотландцев в потрясающей по сценарию игре квалификации Евро-2024.

После двух туров сборная Шотландии оторвалась от Норвегии на пять очков благодаря домашним победам над Кипром (3:0) и Испанией (2:0). А вот у норвежцев без Холанда был неудачный выезд – проиграли испанцам (0:3) и сыграли вничью с Грузией (1:1). Турнирная ситуация диктовала тактику соперников на матч в Осло. Команда Стива Кларка с первых минут села в глубокую оборону, давая понять, что её вполне устроит ничья. Норвежцы же забрали мяч и территорию, преимущество хозяев по владению доходило до 80% против 20%.

Шотландцы не прессинговали, а защищались средним или низким блоком по схеме 5-4-1 и перекрывали направления передач. Прежде всего на плеймейкера Эдегора. Норвежцы за счёт движения полузащитника «Арсенала», высоких инсайдов/форвардов Сёрлота и Сольбаккена, а также Холанда создавали четыре канала для продвижения мяча. Но без резких врываний игроков из глубины поля хозяевам было трудно вскрывать такую насыщенную, плотную оборону. Команда Кларка, пусть и отказалась фактически от контригры, решала главную задачу – не позволяла доставлять мяч в штрафную на центрфорварда «Ман Сити».

Холанд до перерыва совершил восемь касаний мяча, на чужой половине поля – шесть, а в штрафной – всего два. По воротам не бил. Самый яркий момент с его участием – фол на Эрлинге со стороны Хендри в центре поля. Теоретически нападающий мог убежать один на один, поэтому шотландцу сильно повезло, что судья показал только жёлтую карточку, а не красную. При такой опеке Холанда чуть больше свободы получали Сёрлот с Сольбаккеном. Один для другого создал самый опасный момент первого тайма. Это был единственный удар в створ на обе команды.

В начале второго тайма шотландцы показали зубы – нанесли первый удар в створ ворот норвежцев. Казалось, что гости, висевшие на ногах хозяев, контролируют ситуацию на поле. Команде Столе Сольбаккена не хватало нестандартных действий, она атаковала слишком схематично. Но Холанд всё же запугал защитников соперника и сделал своё дело! Центрфорвард дважды падал в штрафной Ганна. Если в одном случае, когда тот же Хендри держал его руками, Эрлинг поспешил подняться и судья не зафиксировал фол, то в другом был назначен 11-метровый. Защитник «Уотфорда» Портеус перестарался, сдерживая звезду «Ман Сити». Сам же Холанд и забил с «точки»: вратарь угадал, что нападающий пробьёт в левый от себя угол, тем не менее не смог дотянуться до мяча.

Гол Норвегии, разумеется, поменял игру. При счёте 1:0 шотландцы должны были идти вперёд большими силами и рисковать – подняли линии, стали наконец давить на центрбеков. А хозяева получали возможность сыграть на контрвыпадах, на пространстве. Если уж у норвежцев не самая креативная позиционная атака, то про команду Кларка и говорить нечего. Там люди, очевидно, играют по принципу «всё гениальное – просто». Тем более имея в центре нападения не фигуру уровня Холанда, а обычного работягу Дайкса из «КПР».

Но что случилось в концовке – настоящее футбольное чудо для Шотландии! На 87-й минуте именно Дайкс своим вторым касанием в чужой штрафной за весь матч сравнял счёт. Крайне неудачно сыграл центральный защитник Эстигор, чей подкат подарил мяч нападающему гостей.

А ещё через две минуты шокированные пропущенным голом норвежцы прозевали ещё одну атаку команды Кларка, и тот же Дайкс с Макгинном и Маклином разыграли простую комбинацию у ворот Нюланда.

Тренер сборной хозяев к тому времени поменял всю тройку нападения (Холанд закончил матч с пятью касаниями в штрафной и одним-единственным ударом), так что спасать игру оказалось некому. Норвегия проиграла.