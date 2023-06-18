У Роналду отняли красивый гол за Португалию. Но Криштиану помог создать ещё два

Португалия одержала третью победу в трёх матчах отборочного цикла Евро-2024. Вслед за «карликами» из Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0) команда Криштиану Роналду переиграла Боснию и Герцеговину.

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес вынужден отвечать на вопросы о Роналду в национальной команде.

«Игра в неевропейском клубе иногда является преимуществом при выступлении за сборную, – сказал бельгиец о роли 38-летнего форварда «Аль-Насра» перед встречей с Боснией. – У нас есть три способа анализа игрока: индивидуальные качества, опыт и целеустремлённость. Криштиану выполняет свои обязательства. Он пример для раздевалки, для португальского и мирового футбола… Нам нужно, чтобы Криштиану с Пепе передавали весь свой опыт и мудрость самым молодым игрокам. Как и любому другому футболисту, ему надо хорошо тренироваться, чтобы играть».

Роналду играл чистого форварда в схеме 3-4-2-1 и должен был преодолевать сопротивление трёх центральных защитников (боснийцы играли 5-3-2, как привык их лидер Джеко в «Интере»). Сборная Португалии владела мячом около 70% времени, однако гости хорошо перекрывали центр пятёркой хавбеков и форвардов, поэтому связи у хозяев рвались. В результате первый удар по воротам соперника команда Мартинеса нанесла только в середине первого тайма, да и его-то ударом можно было назвать с большой натяжкой. А вот Криштиану на 23-й минуте ударил так ударил! После кросса от Канселу с правого фланга Роналду ушёл от Ахметходжича и точно пробил головой – как в лучшие годы. К сожалению для звезды португальцев и болельщиков, гол был отменён из-за маленького офсайда.

До 44-й минуты португальцы нанесли всего один удар в створ. Не имея большого количества идей при развитии атак, они много времени тратили на перекатывание мяча сзади тройкой защитников. Но перед перерывом команда Мартинеса всё же забила – во многом благодаря Роналду. Криштиану здорово зацепился за мяч и сделал своевременную передачу на Фернандеша, а тот проникающим пасом вывел Бернарду Силву один на один с вратарём. Криштиану за 45 минут всего дважды коснулся мяча в штрафной сборной Боснии и Герцеговины, зато проявил себя как ассистент.

Вообще, боснийцы должны были забивать первыми, хотя поначалу даже невыдающийся прессинг хозяев создавал для них проблемы. На исходе получаса матча супермомент упустил Джеко. Финалист Лиги чемпионов бил метров с семи-восьми, выскочив из-за спины Данилу, но умудрился не попасть в цель. Невероятный промах. Зато Джеко мощно поработал на оборону: четыре выноса мяча из собственной штрафной, по одному перехвату и заблокированному удару.

Начало второго тайма у сборной Португалии получилось. Хорошее командное движение – хорошее движение мяча. Хозяева пользовались появившимся свободным пространством на половине поля гостей. Если бы Роналду и его партнёры принимали лучшие решения в этих атаках, то состоялся бы быстрый гол в ворота боснийцев после перерыва. Команда Фарука Хаджибегича как-то потерялась. Даже Джеко, которому, как и неделю назад в финале Лиги чемпионов, противостоял центрбек «Манчестер Сити» Диаш. Однажды эти двое о чём-то жёстко поспорили.

Потом игра стала навевать ассоциации с портвейном посредственного качества. Потенциал у этого матча, исходя из собранных в составах команд звёзд (за тех же боснийцев выступал Пьянич, помимо Джеко), был более высоким. Португальцы успешно сбивали темп, заставляли своих оппонентов побегать за мячом и высоко встречали их. Гости совсем устали, и на 77-й минуте хозяева забили ещё раз. Невеш подал, Фернандеш пробил головой. Роналду, пусть и не касался мяча, и тут сыграл здорово – увёл за собой Ахметходжича из той зоны, откуда Бруну атаковал ворота.

Возвращение Криштиану в Европу получилось успешным. Несмотря на то что нападающий «Аль-Насра» не забил, он заслуживает высокую оценку за матч с боснийцами. Более того, в концовке при выходе два в один Роналду не стал бить сам, а показал пример щедрости – выкатил мяч на Жоту, перед которым была большая открытая часть ворот. Как Жота не забил, наверное, он и сам не объяснит. Красивый сейв сотворил голкипер Шехич. Криштиану завершил игру с 42 касаниями мяча (в штрафной – пять) и двумя передачами под удар.

А сборная Португалии победила крупно – на 90+3-й минуте Фернандеш оформил дубль.