Расистский скандал в матче Катара. Новая Зеландия демонстративно не вышла на второй тайм

Новый расистский скандал в футболе. На этот раз пострадала сборная Новой Зеландии. Удивительно, но обидчиком выступил футболист Катара. В Австрии команды проводили обычный товарищеский матч, который в итоге прервали из-за отказа продолжать встречу со стороны новозеландцев. Что же произошло?

Инцидент произошёл незадолго до перерыва и не попал на камеру. К тому моменту новозеландцы выигрывали со счётом 1:0. Жертвой стал защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл. На 40-й минуте на форварде Катара Юсуфе Абдурисаге сфолил полузащитник новозеландцев Джо Белл. Футболисты играли корпус в корпус, другие арбитры, может, и не зафиксировали нарушение. Но судья встречи Мануэль Шюттенгрубер принял решение в пользу Катара.

Боксолл подошёл к арбитру, чтобы возразить, а потом что-то сказал Абдурисагу, сидящему на поле. Затем форвард катарцев подошёл к Майклу и ответил ему. На это моментально отреагировала половина сборной Новой Зеландии, поскольку все они находились рядом с эпизодом. Бокселл направился к обидчику, а несколько новозеландцев подбежали к судье, спрашивая: «Вы слышали, что он сказал?»

Скандал в матче Катар — Новая Зеландия Фото: УouTube.com

Эмоции на поле накалились: между футболистами завязался конфликт. Разгневанные новозеландцы окружили катарца. Но арбитр не предпринял никаких действий, а уже через пять минут прозвучал свисток на перерыв. И Новая Зеландия приняла решение не возвращаться на поле после паузы.

«Майкл Боксолл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – сообщается в заявлении команды.

Карлуш Кейруш главный тренер сборной Катара «Давайте позволим футбольным властям принять решение о том, что произошло. Я думаю, что это дело точно будет под наблюдением ФИФА. Я спрашивал тренеров, судей… никто ничего не слышал».

Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о создании комитета по борьбе с расизмом. Он попросил возглавить его вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. «Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет применять более строгие наказания за расизм, которые позже будут применяться всеми футбольными властями по всему миру», – заявил Инфантино. В матче Катара и Новой Зеландии случился первый повод для собрания нового комитета?