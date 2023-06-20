Хвича со сборной «утонули» в Шотландии. Поле очищали швабрами

Сборные Шотландии и Грузии проводят важнейший матч отборочного цикла Евро-2024. Для шотландцев победа открывает отличные шансы отобраться в финальный турнир – будет 12 очков из 12 возможных. А Грузии победа необходима, чтобы продолжать борьбу за попадание на чемпионат Европы хотя бы через второе место.
Уже на шестой минуте встречи Шотландия открыла счёт: после подачи углового мяч забил полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор. Но внимание болельщиков на старте встречи привлёк не только успех шотландцев, но и… вода.
В Глазго, где проводится матч, прошёл сильный дождь, из-за которого газон на «Хэмпден Парке» буквально затопило. На 11-й минуте арбитр Иштван Вад поговорил с капитанами и принял решение приостановить игру. На поле появились специальные работники, с помощью швабр начавшие очищать поле от воды. Но её было настолько много, что быстро справиться с задачей не удалось.
Хвича Кварацхелия (справа)
Фото: PA Images via Getty Images
Газон очищают от воды более часа. Параллельно его поливает дождь. Периодически на поле выходят делегаты, проверяют его состояние. Перенос игры — огромная проблема. Клубный сезон подошёл к концу, футболисты разъедутся на отдых, а найти дополнительную дату позже — непростая задача. Спустя час арбитр всё же вернул команды на поле. Они разминались в течение 15 минут, но снова ушли в раздевалки. Но затем всё же игру возобновили. Болельщики ждали рестарта более 1,5 часов!
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