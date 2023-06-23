Скандальная победа Франции на Евро! Судья перекрыл восторг от шедеврального гола пяткой

Сборная Италии приехала на чемпионат Европы сражаться за золото этого турнира и одну из трёх путёвок на Олимпиаду. Франция же гарантированно попадёт на Олимпийские игры как хозяйка турнира. Сегодня в 1-м туре Евро-2023 очная встреча фаворитов завершилась победой «трёхцветных».

На первых минутах сборная Франции заработала несколько угловых. Команда Сильвена Риполля лучше начала игру и была близка к быстрому голу. «Трёхцветные» хорошо использовали скорость и дриблинг центрфорварда Калимуэндо, который смещался на фланги, оставляя свою зону для врываний центрхава-капитана Какере или других игроков. Калимуэндо уже заметная фигура в Лиге 1: в завершившемся сезоне он набрал 7+5 в 30 матчах за «Ренн». Вообще, молодых звёзд на поле было много, а самая яркая – итальянец Тонали (Transfermarkt оценивает его в € 50 млн, «Ньюкасл» готов заплатить «Милану» больше).

Тем не менее первый момент после 20 минут игры создала «Скуадра адзурра». Тонали опасно исполнял стандарты, и как раз с его подачи с углового Скальвини бил головой из убойной позиции. Голкипер Шевалье сотворил феноменальный сейв. Это был первый удар в створ в матче. А через минуту Франция забила своим первым ударом в створ. Гениальный гол Калимуэндо! Калюлю улетел в атаку и сделал кросс (игравшей по схеме 5-3-2 Италии не хватило в этом эпизоде флангового хавбека), а форвард нанёс хитрый удар пяткой из-под Пиролы. Ни центрбек, ни вратарь Карнесекки не ожидали такого решения от француза.

Перед голом «трёхцветных» в штрафной случилось падение игрока сборной Италии. Возможно, был бы назначен пенальти, если бы на турнире работал VAR. Впрочем, главной проблемой для команды Паоло Николато было то, что мяч почти не доходил до пары форвардов Пеллегри – Камбьяги (всего 21 касание на двоих за тайм). Но перед перерывом «Скуадра адзурра» всё же отыгралась. Ещё один классный навес от Тонали, на этот раз со штрафного, ошибка французов при создании офсайда – и Пеллегри поймал свой момент. Одноклубник Алексея Миранчука в «Торино» забил головой.

После перерыва тренер «Скуадра адзурра» выпустил ещё одну восходящую звезду – форварда первой сборной Ньонто. Однако и тот при всей своей подвижности скучал без мяча. Италия могла забить быстрый гол во втором тайме, если бы судья увидел игру рукой защитника сборной Франции в собственной штрафной. «Трёхцветным» повезло избежать пенальти. Правда, через минуту и сами французы не получили 11-метровый, когда Гуири упал после единоборства с Ровеллой. Но было похоже на «дайвинг», так что арбитр, скорее всего, принял верное решение.

Сборная Франции, как и в первом тайме, забила сразу же, как только попала в створ. В эпизоде с голом «трёхцветных» тоже не обошлось без судейского ляпа. В начале атаки француз сыграл опасно, очевидно, что голландец Линдхут пропустил фол. Правда, после этого мяч оказался у вингбека итальянцев Удогие, который перехватил передачу соперника. Но игрок «Скуадра адзурра» крайне неудачно обработал мяч, и тот отлетел к Баркола. Вингер «Лиона» воспользовался подарком – тут же пробил по воротам.

Итальянцы тяжёло переживали пропущенный гол, поэтому французы создали ещё несколько моментов. «Скуадра адзурра» разбудила смена тактики: тренер убрал защитника и увеличил количество атакующих игроков.

«Трёхцветные», выигрывая, умудрялись пропускать контрвыпады! На 82-й минуте Шевалье снова показал себя – голкипер «Лилля» совершил тройной сейв в одной атаке. Помимо того, защитник «Севильи» Баде, сфолив на Ньонто, был удалён за «фол последней надежды». Сборная Италии создала достаточно моментов в концовке, чтобы отыграться: на 90+1-й минуте мяч после удара Беллановы попал в штангу и… то ли пересёк полностью линии ворот, то ли не пересёк. Повтор не давал точного ответа, без современных технологий сложно разобрать, был ли гол. Судья не зафиксировал взятие ворот – Франция победила.