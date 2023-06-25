Испания забила поразительный гол на Евро. Всего через 20 секунд после начала матча!

Испания победила Хорватию и досрочно вышла из группы. У «Красной фурии» и Украины по шесть очков после двух туров. А хорваты с румынами не имеют очков – эти сборные покидают турнир.

Команда Санти Дении открыла счёт, забив мяч, который, скорее всего, станет самым быстрым на чемпионате Европы. Уже через 20 секунд! Гол сборной Испании получился простым, как детская считалочка: «Черепаха хвост поджала и за зайцем побежала. Оказалась впереди, кто не верит – выходи». Пас по флангу – кросс – игра на опережение. Роль черепахи в этом эпизоде идеально исполнил правый вингбек хорватов Сигур из «Хайдука», который пропустил передачу за спину на Серхио Гомеса и дал убежать быстроногому хавбеку «Ман Сити». После передачи «зайца» форвард-капитан Абель Руис из «Браги» забил в касание. Вот только впереди оказалась Испания, и те болельщики, которые не верили в Хорватию после поражения от Украины и раннего гола «Красной фурии», могли смело уходить со стадиона. Они бы ничего не потеряли.

Смотреть на происходящее на поле поклонникам «шашечных» было очень неприятно. Испания доминировала: прессинговала, легко возвращала себе мяч и комбинировала на скорости. Быстро разворачивала атаки на фланги, дёргая тройку центрхавов хорватов в их схеме 5-3-2. После 12 минут игры у команды Санти было пять ударов, после 17 минут – семь. Мяч стремился в ворота Хорватии, даже когда срезался с ноги испанца при подаче. Тренер Драган Скочич передвинул в среднюю линию одного из вингбеков (Шего), чтобы хоть что-то поменять.

Лишь когда сборная Испании ослабила хватку в середине первого тайма, взяла паузу, следуя аритмии игры, хорваты подняли головы. Заработали угловой, пробили наконец по воротам. А потом форвард Фриган пытался заработать пенальти, но скорее рисковал получить вторую жёлтую карточку за «дайвинг». У Испании к перерыву накопилось уже 10 ударов. На правом фланге, как и в 1-м туре, зажигал хавбек «Бетиса» Родри Санчес. Он 44 раза коснулся мяча, трижды обыграл и трижды пробил.

Но во втором тайме сборная Хорватии должна была показать львиный характер. Ведь поражение означало для «шашечных» досрочный вылет с турнира. Команда Скочича улучшила контроль мяча, выровняла игру. Двойная замена в перерыве прибавляла хорватам энергии. Испанцы позиционно оборонялись и искали пространство в моментах с переходами мяча. «Красную фурию» вполне устраивала минимальная победа, которая выводила их из группы в плей-офф. С какого места – неважно. При таком качестве игры опасаться некого, наоборот, все будут бояться Испанию.

Впрочем, играть «вторым номером» у Испании всё же получается не так хорошо, как «первым». Остроты контрвыпадам команды Санти в целом не хватало. Тренер, увидев, что кое-кто подустал, сделал «замену на € 60 млн»: один самый дорогой игрок в составе «Красной фурии» Сансет из «Атлетика» (оценивается в € 30 млн) уступил место на поле другому самому дорогому – Вейге из «Сельты» (тоже оценивается в € 30 млн). Однако Вейга, пусть и яркий бриллиант, вошёл в игру как-то неуверенно. В нескольких эпизодах действовал невпопад.

Во втором тайме Хорватия пару моментов всё же создала. Спасти «шашечных» от вылета сначала мог защитник Перкович. Представитель загребского «Динамо» собрал мощную оборонительную статистику (два отбора, два перехвата, три заблокированных удара, пять выносов мяча) и едва не забил, придя на стандарт. А на последних минутах сейв голкипера «Барсы» Тенаса отменил почти состоявшийся гол Фригана. Удивительно, что при таком превосходстве Испания вместо того, чтобы крупно победить, довела дело до нервной концовки.