В РПЛ — новый талант. Это сын экс-игрока «Спартака», ЦСКА и «Зенита» и чемпионки по бегу!

Клубы РПЛ продолжают находить и раскрывать талантливых российских игроков. В следующем сезоне в элите нашего чемпионата появится новое имя, но в то же время хорошо известная фамилия. «Урал» подписал вингера Игоря Дмитриева. По данным Transfermarkt, екатеринбуржцы заплатили «Ленинградцу» за 18-летнего игрока сумму, равную € 170 тыс. Это, к слову, третий новичок «шмелей», помимо португальского левого защитника Кики из «Визелы» и опорного полузащитника «Оренбурга» Тимура Аюпова.

Игорь – сын бывшего нападающего сборной СССР, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева. По-своему уникального игрока, бравшего золотые медали и с петербургской командой, и с обеими московскими. В составе «Зенита» он стал чемпионом СССР 1984 года, с ЦСКА – чемпионом СССР 1991-го, а со «Спартаком» – чемпионом России в сезоне-1997. Ещё Дмитриев-старший был участником Евро-1988, на котором наша сборная завоевала серебряные медали. Нападающий попал в заявку на чемпионат Европы, но травма помешала ему там сыграть.

Мать Игоря тоже достаточно известная спортсменка. Светлана Лаухова – десятикратная чемпионка России в беге с барьерами. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 1998 года, участница Олимпиады-2000. В общем, гены у парня сумасшедшие! С такими родителями путь к звёздам спорта может быть короче.

Дмитриев-младший родился в Санкт-Петербурге, воспитывался в СШОР «Зенит» и академии «Зенита» (это разные школы, главные конкуренты в городском футболе). В 16 лет подписал свой первый контракт – с ФК «Ленинградец». В этом же возрасте в июне 2021-го дебютировал в профессионалах в матче второго дивизиона с владимирским «Торпедо». Ещё через пять дней, во второй игре на взрослом уровне, забил дебютный гол, так что старт карьеры получился у Игоря почти идеальным.

С тех пор Дмитриев сыграл за «Ленинградец» 48 матчей в чемпионате и Кубке России (в основе – 25), забил 11 мячей и сделал 13 голевых передач. Очень неплохая статистика для футболиста его возраста. В завершившемся сезоне вингер был лучшим в составе петербургской команды по статистике успешных обводок (5,1 в среднем за 90 минут игры) и передач под удар, лидером по количеству единоборств.

Более того, после сезона-2022/2023 Игоря признали лучшим молодым игроком второго дивизиона в группе 2, где выступал «Ленинградец». По итогам чемпионата и команда, и сам юный вингер пошли на повышение. Только «Ленинградец» в Первую лигу, а Дмитриев – в РПЛ.

Игорь Левит гендиректор «Ленинградца» «Мы не хотели, чтобы Игорь уходил. Он отличный парень, игрок, к тому же наш, питерский. В прошлом году пересмотрели условия его контракта… Но в контракте футболиста была прописана сумма выкупа, «Урал» этим воспользовался. Какие черты Дмитриев перенял у отца? Он, наверное, не совсем похож на отца, которого я тоже очень хорошо знал. Сергей Дмитриев был форвардом таранного типа. Игорь — более лёгкий, взрывной, фланговый игрок с прекрасной скоростью и дриблингом».

Выступление Дмитриева не осталось незамеченным и тренерами молодёжной сборной России. Вингер «Ленинградца» получил приглашение на июньские товарищеские встречи и дебютировал за молодёжку в гостевом матче с Беларусью. Правда, сыграла наша национальная команда ужасно – потерпела поражение с позорным счётом 1:5. Впрочем, сборная России по возрасту была на год-два моложе соперника, что в какой-то мере может оправдывать результат. Дмитриев вышел на замену при счёте 1:3.

Игорь, разумеется, не мог видеть вживую, как играет его отец, который завершил карьеру в 2001 году. Только на видео. Дмитриев-младший рассказывал в интервью:

«Запомнился гол «Роме», когда папа играл за ЦСКА (в матче 1/16 финала Кубка Кубков, в 1991 году. – Прим. «Чемпионата»). Понравились вся комбинация и гол в падении головой. Давит ли на меня сравнение с отцом? Не давит нисколько! А почему на этом нужно делать акцент? Например, у Кьезы отец тоже футболист, играл на высоком уровне. Однако Федерико пригласили в «Ювентус» и сборную Италии за футбольные качества, он классный игрок».

К сожалению, Дмитриев-старший не увидит, как его сын дебютирует в РПЛ. Экс-нападающий сборной СССР ушёл из жизни в возрасте всего лишь 58 лет – это случилось в декабре 2022 года. Причиной стало онкологическое заболевание. Но Сергей наверняка не сомневался, что Игорь станет большим футболистом. Все качества для этого у парня есть, а в «Урале» юный вингер попадёт к сильному тренеру, под руководством которого должен прогрессировать, – Виктору Гончаренко.

В тексте использованы цитаты из интервью для ФК «Ленинградец» и «РБ Спорт».