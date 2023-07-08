Медина и Бонгонда точно нужны «Спартаку»? Абаскалю придётся сажать одного из них в запас

Красно-белые покупают вингера у «Кадиса», а теперь ещё и у ЦСКА. Это точно правильные вложения?

Второй день подряд РПЛ шокирует новостями, связанными с ЦСКА. Сначала прилетела информация о переходе легенды армейцев Марио Фернандеса в «Зенит». Теперь – о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак». Как сообщает журналист Иван Карпов, сумма перехода составит € 7 млн, из которых € 6 млн ЦСКА получит сразу, а ещё € 1 млн — в виде бонусов за достижения парагвайца.

Медина сам попросил руководство армейцев отпустить его, а главный тренер Владимир Федотов заявил, что «игрок ему не нужен». Удивительный и неожиданный трансфер. Переходов из ЦСКА в «Спартак» не случалось 29 лет. Последний случай – трансфер Валерия Масалитина в 1994 году. Но «Спартаку» точно нужен Медина?

Одна из главных целей красно-белых на летнее трансферное окно – усиление позиции вингера. На протяжении нескольких недель «Спартак» работал над переходом футболиста «Кадиса» Тео Бонгонда. По информации Portal Cadista, москвичи заплатят за 27-летнего бельгийца с конголезским паспортом € 7 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Солидная сумма, подразумевающая, что игрок станет основным.

Тео Бонгонда Фото: Fran Santiago/Getty Images

Основная позиция Бонгонда – правый фланг атаки. Но также он может сыграть слева. Тео – левоногий футболист, а это дефицитная опция в «Спартаке». Так что логика в переходе присутствует. Да, у Бонгонда есть минусы (слабая игра в пас, передерживает мяч, нестабилен на дистанции), но и плюсов хватает (скорость, дриблинг, неплохой дальний удар, техника). Футболист подобного уровня – усиление для «Спартака» при нынешнем уровне РПЛ.

Но у красно-белых и так наблюдается переизбыток игроков атаки. На флангах могут сыграть Квинси Промес, Антон Зиньковский, Кейта Бальде, Виктор Мозес, Михаил Игнатов. При этом главный тренер Гильермо Абаскаль не всегда использует схему, в которой задействованы фланговые футболисты. А теперь появляется информация о переходе Хесуса Медины.

Выходит, если «Спартак» использует схему 4-3-3, то на места на флангах атаки претендуют – с учётом трансферов Медины и Бонгонда – семь игроков. Даже с учётом того, что Мозес может покинуть «Спартак» (по сообщениям Metaratings, им интересуются в Турции), а «Локомотив» проявляет интерес к Зиньковскому, наблюдается кадровый переизбыток. Но даже в таком случае кто-то из тройки Промес, Медина, Бонгонда оказывается запасным. А зачем покупать футболиста за приличную по меркам РПЛ сумму и усаживать на скамейку?

Возможно, Абаскаль в качестве основной расстановки перейдёт на 4-2-3-1. В ней, например, в центре могут выйти Мозес, Игнатов, да и тот же Бонгонда в «Кадисе» появлялся на поле в роли «десятки». Либо альтернативный вариант: Медина весной выходил в ЦСКА на позиции левого латераля, закрывая всю бровку. Роль подразумевает оборонительную функцию. А с учётом «крестов» у Томаша Тавареша, «Спартаку» необходим левый защитник.

Или Абаскаль видит в Медине вовсе не вингера, а игрока обороны? Ведущая нога Хесуса – левая, поэтому он сможет создавать ширину, подключаясь в нападение. А Квинси Промес сможет уходить в центр с фланга.«Спартак» зациклился на усилении флангов, хотя не менее важная задача – найти ещё одного классного центрального нападающего. Есть Александр Соболев, есть молодой Павел Мелёшин, иногда в центр может выйти Кейта Бальде (но не очень успешно). А Шамар Николсон с большой долей вероятности покинет красно-белых. Руководству необходимо искать качественное усиление. Также необходима замена травмированному Таварешу (если не рассматривают Медину на эту роль, что маловероятно), клуб ищет ещё одного центрального защитника.

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По сообщениям Relevo, красно-белые заинтересованы в Давинсоне Санчесе из «Тоттенхэма». Контракт колумбийца с лондонцами истекает в 2024 году, поэтому клуб не против расстаться с игроком за € 15 млн. Но «Спартак» инвестирует уже € 13 млн в вингеров (Медину и Бонгонда, без учёта бонусов). Правильное ли решение, учитывая, что это не самая дефицитная позиция? Весной «Спартак» испытывал проблемы с завершением. Но для этих целей логичнее искать центрфорварда.

В августе 2022-го «Спартак» перешёл от Леонида Федуна к «Лукойлу». Лето-2023 – первое межсезонье с новым владельцем. Недавно на должность гендиректора пришёл Олег Малышев. Увести неплохого футболиста из состава принципиального соперника – мощный манифест. Приобрести топ-игрока по меркам РПЛ за большие деньги – ещё один крутой заход.

Вероятно, новое руководство «Спартака» делает подобные шаги, чтобы обозначить амбиции. Также мы не знаем, как видит команду и её стиль игры в предстоящем сезоне Гильермо Абаскаль. Но трансферы интригуют. Хочется скорее посмотреть на обновлённый «Спартак» в новом сезоне РПЛ!