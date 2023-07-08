Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2023: «Спартак» покупает у ЦСКА Хесуса Медину и Тео Бонгонда из «Кадиса», за сколько, статистика

Медина и Бонгонда точно нужны «Спартаку»? Абаскалю придётся сажать одного из них в запас
Никита Паглазов
Трансферы «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии
Красно-белые покупают вингера у «Кадиса», а теперь ещё и у ЦСКА. Это точно правильные вложения?

Второй день подряд РПЛ шокирует новостями, связанными с ЦСКА. Сначала прилетела информация о переходе легенды армейцев Марио Фернандеса в «Зенит». Теперь – о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак». Как сообщает журналист Иван Карпов, сумма перехода составит € 7 млн, из которых € 6 млн ЦСКА получит сразу, а ещё € 1 млн — в виде бонусов за достижения парагвайца.

Медина сам попросил руководство армейцев отпустить его, а главный тренер Владимир Федотов заявил, что «игрок ему не нужен». Удивительный и неожиданный трансфер. Переходов из ЦСКА в «Спартак» не случалось 29 лет. Последний случай – трансфер Валерия Масалитина в 1994 году. Но «Спартаку» точно нужен Медина?

Одна из главных целей красно-белых на летнее трансферное окно – усиление позиции вингера. На протяжении нескольких недель «Спартак» работал над переходом футболиста «Кадиса» Тео Бонгонда. По информации Portal Cadista, москвичи заплатят за 27-летнего бельгийца с конголезским паспортом € 7 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Солидная сумма, подразумевающая, что игрок станет основным.

Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Основная позиция Бонгонда – правый фланг атаки. Но также он может сыграть слева. Тео – левоногий футболист, а это дефицитная опция в «Спартаке». Так что логика в переходе присутствует. Да, у Бонгонда есть минусы (слабая игра в пас, передерживает мяч, нестабилен на дистанции), но и плюсов хватает (скорость, дриблинг, неплохой дальний удар, техника). Футболист подобного уровня – усиление для «Спартака» при нынешнем уровне РПЛ.

Кто такой этот Бонгонда?
«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?
«Смехотворное предложение «Спартака». Абаскаль всё же уговорил клуб купить бельгийца?

Но у красно-белых и так наблюдается переизбыток игроков атаки. На флангах могут сыграть Квинси Промес, Антон Зиньковский, Кейта Бальде, Виктор Мозес, Михаил Игнатов. При этом главный тренер Гильермо Абаскаль не всегда использует схему, в которой задействованы фланговые футболисты. А теперь появляется информация о переходе Хесуса Медины.

Выходит, если «Спартак» использует схему 4-3-3, то на места на флангах атаки претендуют – с учётом трансферов Медины и Бонгонда – семь игроков. Даже с учётом того, что Мозес может покинуть «Спартак» (по сообщениям Metaratings, им интересуются в Турции), а «Локомотив» проявляет интерес к Зиньковскому, наблюдается кадровый переизбыток. Но даже в таком случае кто-то из тройки Промес, Медина, Бонгонда оказывается запасным. А зачем покупать футболиста за приличную по меркам РПЛ сумму и усаживать на скамейку?

Всё о главной летней сделке внутри РПЛ:
«Продавайте, он мне не нужен!» В РПЛ назревает громкий трансфер из ЦСКА в «Спартак»
«Продавайте, он мне не нужен!» В РПЛ назревает громкий трансфер из ЦСКА в «Спартак»

Возможно, Абаскаль в качестве основной расстановки перейдёт на 4-2-3-1. В ней, например, в центре могут выйти Мозес, Игнатов, да и тот же Бонгонда в «Кадисе» появлялся на поле в роли «десятки». Либо альтернативный вариант: Медина весной выходил в ЦСКА на позиции левого латераля, закрывая всю бровку. Роль подразумевает оборонительную функцию. А с учётом «крестов» у Томаша Тавареша, «Спартаку» необходим левый защитник.

Или Абаскаль видит в Медине вовсе не вингера, а игрока обороны? Ведущая нога Хесуса – левая, поэтому он сможет создавать ширину, подключаясь в нападение. А Квинси Промес сможет уходить в центр с фланга.«Спартак» зациклился на усилении флангов, хотя не менее важная задача – найти ещё одного классного центрального нападающего. Есть Александр Соболев, есть молодой Павел Мелёшин, иногда в центр может выйти Кейта Бальде (но не очень успешно). А Шамар Николсон с большой долей вероятности покинет красно-белых. Руководству необходимо искать качественное усиление. Также необходима замена травмированному Таварешу (если не рассматривают Медину на эту роль, что маловероятно), клуб ищет ещё одного центрального защитника.

Хесус Медина

Хесус Медина

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По сообщениям Relevo, красно-белые заинтересованы в Давинсоне Санчесе из «Тоттенхэма». Контракт колумбийца с лондонцами истекает в 2024 году, поэтому клуб не против расстаться с игроком за € 15 млн. Но «Спартак» инвестирует уже € 13 млн в вингеров (Медину и Бонгонда, без учёта бонусов). Правильное ли решение, учитывая, что это не самая дефицитная позиция? Весной «Спартак» испытывал проблемы с завершением. Но для этих целей логичнее искать центрфорварда.

Выбирайте, какие позиции стоит усилить «Спартаку»:
Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом четыре позиции
Рейтинг
Какие новички нужны «Спартаку»? Под вопросом четыре позиции

В августе 2022-го «Спартак» перешёл от Леонида Федуна к «Лукойлу». Лето-2023 – первое межсезонье с новым владельцем. Недавно на должность гендиректора пришёл Олег Малышев. Увести неплохого футболиста из состава принципиального соперника – мощный манифест. Приобрести топ-игрока по меркам РПЛ за большие деньги – ещё один крутой заход.

Вероятно, новое руководство «Спартака» делает подобные шаги, чтобы обозначить амбиции. Также мы не знаем, как видит команду и её стиль игры в предстоящем сезоне Гильермо Абаскаль. Но трансферы интригуют. Хочется скорее посмотреть на обновлённый «Спартак» в новом сезоне РПЛ!

Все главные трансферы лета — в нашем онлайне:
Игрок ЦСКА собрался в «Спартак»! Таких переходов не было почти 30 лет! LIVE
Live
Игрок ЦСКА собрался в «Спартак»! Таких переходов не было почти 30 лет! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023