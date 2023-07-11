«Спартак» объяснил странный трансфер Медины из ЦСКА. Стал ли переход понятнее?

Многие болельщики и эксперты не понимали, зачем «Спартак» приобретает у ЦСКА Хесуса Медину. Футболист из состава принципиального соперника за солидную сумму (€ 6 млн +€ 1 млн бонусами). Плюс ко всему оставалось непонятным, на какой позиции видит парагвайца тренер Гильермо Абаскаль: левый защитник, вингер, «десятка» или вообще «восьмёрка»? Мы уже рассуждали об этом.

Но теперь всем помог «Спартак». В клубе всё объяснили после официального подтверждения перехода. Сначала красно-белые выпустили классный ролик с Мединой с отсылкой к одной из сцен фильма «Джентльмены». А затем на YouTube-канале «Спартака» появилось видео, где подробно рассказали, зачем клуб же совершил трансфер парагвайца. В ролике поучаствовали три спикера: сам Медина, главный тренер Гильермо Абаскаль, а также генеральный директор Олег Малышев.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «С начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линии у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть предсказуемым. К тому же Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях: и в середине, и под нападающим. Этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную. В прошлом сезоне у него была отличная статистика: 11 голов и восемь результативных передач. Он способен здорово исполнять угловые. Голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы».

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев отметил, что и красно-белые, и ЦСКА только выиграли от трансфера Медины: «Я думаю, что это история из серии win-win, которая полезна обоим клубам. Нам действительно Хесус интересен и важен с точки зрения игровых качеств и того, какую позицию может закрыть на поле. А для наших коллег из ЦСКА это, наверное, в финансовом плане выгодная и успешная сделка. Что касается самого Хесуса, то мы очень надеемся, что он действительно усилит команду. У него есть игровые качества, которые выделяются на поле: его левая нога, возможность участвовать в исполнении штрафных и угловых, его дальние удары. То есть все качества, необходимые современному клубу. Мы рассчитываем, что они добавят нам разнообразия и новые возможности».

Хесус Медина Фото: t.me/fcsmtg

Сам Медина тоже рассказал, где видит себя на поле: «Я могу играть на разных позициях. В том числе успешно действовал в различных ролях в прошлом сезоне: и вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева, создавать остроту при стандартах и рассчитываю забить больше голов, чем в прошлом сезоне».

Также Хесус прокомментировал отношение к тому, что он перешёл в «Спартак» из ЦСКА.

Хесус Медина полузащитник «Спартака» «Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов, и такой трансфер — редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками».

Гильермо Абаскаль также отметил человеческие качества Медины и то, что его переход поможет другому футболисту «Спартака» — Алексису Дуарте. Оба игрока — парагвайцы, а у 23-летнего защитника, приехавшего в Россию зимой, затянулся период адаптации. Переход соотечественника должен благоприятно сказаться на Дуарте. «Мы оценили человеческие качества Хесуса. В матчах такого накала, как «Спартак» — ЦСКА, он вёл себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Хесус, конечно, не десять лет в России, но 1,5 года в Москве – это тоже достаточно, чтобы хорошо всё понимать. Это игрок сборной Парагвая. Они с Дуарте хорошо знают друг друга. Я думаю, Хесус поможет ему лучше освоиться в том числе за пределами поля. Узнать страну и город, ведь они сильно отличаются от Парагвая. Надеюсь, Медина поможет Алексису там, где необходимо».

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие выводы можно сделать из ролика «Спартака»

Во-первых, спасибо «Спартаку» за классный шаг, такое подробное объяснение от тренера – редко и необычно.

Во-вторых, Абаскаль, скорее всего, видит Хесуса в центре поля, на позиции атакующего полузащитника, активно подключающегося в нападение. «Восьмёрка» или «десятка». Это объясняет и трансфер другого новичка – Тео Бонгонда. Бельгиец с конголезским паспортом, вероятно, займёт место на правом фланге атаки, а слева расположится Квинси Промес.

В-третьих, нам напомнили о беде «Спартака» с угловыми: забивали с них всего трижды (когда у одного Медины пять голевых передач из восьми – подачи с угловых). Про дальний удар Хесуса также забывать не стоит весной «Спартак» мучился с реализацией, команде не помешает стабильно забивающий футболист.

И главное – «Спартак» должен стать разнообразнее. По крайней мере, об этом думает Абаскаль. Левшей в команде было трое (не считая Максименко) – Джикия, Классен и Рыбус. Теперь баланса станет больше – видимо, это критичный вопрос для Гильермо.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно, на все вопросы Абаскаль и «Спартак» не ответили. Точную позицию Медины мы не поймём до старта сезона. Как и фамилии тех, кто покинет клуб. Конкуренции в центре будет очень много, ведь есть ещё Пруцев, Зобнин, Умяров, Литвинов (если не будет выходить в защите) и Мартинс. А если говорить про атаку, то есть и Соболев, и Мозес с Бальде, и Николсон с Игнатовым, и Зиньковским с Мелешиным. Ещё и Бонгонда должен подъехать. Так что ждём трансферов на выход.