Выжил в лагере беженцев и попал на ЧМ. С Францией сыграет футболист с тяжелейшей судьбой

У вингера сборной Австралии Авера Мабиля практически полностью отсутствуют ногти на ногах – последствия босоногого детства. До 10 лет парнишка гонял мяч в кенийском лагере для беженцев в Какуме (его родители бежали от гражданской войны в Южном Судане), о какой-то обуви не приходилось даже мечтать, не говоря уже о настоящем футбольном мяче. Футбол помогал не сойти с ума и выжить – обитатели лагеря находились в постоянном конфликте с кенийцами, которые жили ещё хуже. Из-за этих стычек, недоедания и вспышек инфекционных заболеваний главной задачей Мабиля и его семьи было просто выжить.

Сегодня всё обстоит иначе. Авер преодолел множество препятствий, которые закалили его характер, и стал первым участником чемпионата мира родом из Южного Судана. Именно его точный удар стал решающим в послематчевой серии пенальти в июньском стыке с Перу и подарил Австралии путёвку в Катар. Но 27-летний парень не собирается останавливаться, потому что чувствует за собой ответственность – для простых ребят из Африки он служит примером.

Играл в футбол самодельным мячом

В 2016 году мир облетела фотография шестилетнего Муртаза Ахмади из Афганистана в футболке из полиэтиленового пакета с надписью «Лионель Месси». Легендарный аргентинец встретился с мальчиком и помогает ему выбиться в люди. Аверу помочь было некому – в его детстве из полиэтиленовых пакетов он с друзьями мастерили себе мяч. «Набиваешь пакет какой-то старой одеждой, потом помещаешь всё это в воздушный шарик и обжигаешь с помощью зажигалки – готово!» – даёт бесплатный лайфхак 11-й номер в заявке Австралии на ЧМ-2022.

Многие семьи в Какуме живут в лагере десятилетиями – их единственной надеждой перебраться в благополучные страны служат специальные программы для беженцев. Проблема в том, что они инициируются нечасто, но семье Мабиля повезло. В 2006 году сборная Австралии впервые за 32 года пробилась в финальную часть чемпионата мира и даже вышла в 1/8 финала турнира в Германии. Аверу вместе с родственниками в том же году посчастливилось перебраться в Аделаиду.

Авер с мамой, сестрой и братьями Фото: Из личного архива Авера Мабиля

«Передо мной открылся совершенно другой мир – огромные здания, дорогие автомобили, приветливые люди. Да что там говорить, даже номер в нашем отеле был в два раза больше хижины, в который мы жили до этого. Ещё сильно удивился наличию ограждений между домами – в Какуме все жили словно одна большая семья, не было никакого разделения», – поражался Авер.

Главной проблемой парня было незнание английского языка, из-за чего он отказывался ходить в школу. Единственным языком общения со сверстниками оставался футбол. После мячей из пакетов и постоянно кровоточивших ступней он получил крутые бутсы, а настоящих мячей на тренировках было так много, что они снились ему почти каждую ночь в первый год пребывания в Австралии.

В 14 лет обладавший сумасшедшей скоростью и выносливостью Мабиль отправился на просмотр в Академию спорта Южной Австралии, где он провёл следующие два года. Талант парня рассмотрел бывший игрок Socceroos Тони Видмар, который помог ему определиться с позицией на поле – Авер переквалифицировался из блуждающего форварда в вингера. Спустя три года, в 2013-м, он стал одним из самых молодых игроков в истории «Аделаида Юнайтед». В том же году его вызвали в сборную Австралии U-19, но сыграть за нее Мабиль смог лишь спустя 10 месяцев – столько времени понадобилось ФИФА для утверждения его статуса.

Мабиль основал фонд помощи беженцам из Какумы

Авер мечтал играть на самом высоком уровне, поэтому в 18 лет переехал в Европу – новые вызовы его никогда не пугали, а только мотивировали. Вингер стал игроком датского «Мидтьюлланна», который заплатил € 450 тыс. за его трансфер из «Аделаиды Юнайтед».

Авер Мабиль полузащитник сборной Австралии «Сегодня в Австралии хороший уровень клубного футбола, но ещё лет 10 назад о таком приходилось только мечтать. Хорошо, что я перешёл в датский чемпионат – идеальное место для хорошего старта карьеры. В Италии или Испании я бы тогда точно не заиграл».

В Дании поначалу всё пошло не лучшим образом – австралийца отдали в аренду в «Эсбьерг», где он много играл, но всё же не смог помочь команде остаться в высшем дивизионе Дании. Следующей арендой вингера стал португальский «Пасуш де Феррейра» – и снова он получил много практики, стал регулярно забивать, однако его команда вылетела из высшего дивизиона. «У меня опускались руки. Казалось, что всем стараниям не суждено воплотиться во что-то большое и значимое. Не унывать помогла моя семья и особенно бабушка. Она напомнила, как тяжело нам жилось в лагере, но бог дал нам шанс. Поэтому нужно упорно трудиться и ждать», – не терял надежды футболист.

Мабиль при посещении родной Какумы Фото: Из личного архива Авера Мабиля

Шанс в «Мидтьюлланне» австралийцу предоставили в 2018 году – он разрывал правый фланг, своевременно смещался в середину поля, забивал и ассистировал. В первых десяти турах чемпионата на его счету было четыре гола и шесть результативных передач. Хорошая форма Мабиля позволила ему осенью того же года дебютировать в национальной сборной Австралии в товарищеской игре с Кувейтом и сразу отметиться голом. Та же игра стала дебютной за Socceroos для близкого друга футболиста и ещё одного выходца из кенийского лагеря беженцев Томаса Денга. Теперь эти парни готовы вместе зажечь в Катаре.

Мабиль и Денг ни на минуту не забывают о своём происхождении и тяжёлой судьбе нескольких тысяч соотечественников, которые прозябают в лагере беженцев. Кроме того, что Авер всегда играет в бутсах с надписью «Какума» и щитках с изображением своей семьи, он вместе с другом учредил благотворительный фонд Barefoot To Boots. Впервые после отъезда в Австралию футболисты посетили лагерь в 2014 году и привезли его жителям сто пар бутс, 50 мячей, лекарства и продукты питания.

«Цель программы – помочь беженцам с помощью футбола. Я поговорил с товарищами по команде и с руководством «Аделаида Юнайтед», и они здорово мне помогли. Кроме того, мне здорово помогли болельщики, пожертвовавшие бутсы и другую футбольную амуницию. Теперь я не переживаю, что их ноги будут такими же побитыми, как у меня», – сияет Мабиль.

Смерть сестры в автокатастрофе

Шикарная игра за «Мидтьюлланн» помогла австралийцу выиграть Кубок Дании – 2019, а на следующий сезон и взять чемпионат страны – отличный результат после двух подряд вылетов из высшего дивизиона. В ноябре 2020 года вингер установил ещё одно достижение, став первым игроком из Южного Судана, который забивал в Лиге чемпионов – от Мабиля досталось «Аяксу».

Крутой взлёт игрока едва не подкосила ужасная трагедия в его семье – осенью 2019 года погибла его сестра Бор. В детстве часто голодавший Авер делился последним куском хлеба с младшей на три года девочкой, которая, как и он, родилась в лагере. Трагедия произошла в результате автокатастрофы – 19-летняя девушка каталась со своим парнем Аколой Агуи по ночной Аделаиде на автомобиле, когда им позвонила знакомая Келей Денг. Она предложила устроить гонку в одном из кварталов города – Бор отказывалась, но парню удалось её уговорить.

Автомобили неслись по улицам со скоростью 150 км/ч, и в какой-то момент Агуи не справился с управлением и врезался в столб. После этого машина пролетела ещё около 50 метров и трижды перевернулась – Бор была не пристегнута и погибла от многочисленных травм головы. Акола чудом выжил и был приговорён судом к четырём годам тюрьмы. Родственники погибшей настаивали на большем сроке, ведь экспертиза показала сильное алкогольное и наркотическое опьянение у любителя острых ощущений. Судья отказался увеличить срок.

«Я приходил в себя несколько недель. Бор была для меня солнышком, которое озаряло всю нашу семью. И тут её не стало. Внутри поселились пустота и отчаяние. Спасибо бабушке, которая нашла нужные слова и сказала, что Бор сильно расстроится, если я перестану развиваться. Это придало мне сил – в любой сложной ситуации я думаю о сестре и посвящаю ей все победы», – признался футболист.

Мабиль в матче за «Кадис» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Летом 2022 года сбылась мечта вингера о переходе в сильный чемпионат – его трансфер из «Мидтьюлланна» обошёлся «Кадису» в € 1,8 млн. Пока что Авер редко выходит на поле, но ему не привыкать бороться – в умении превозмогать себя ему мало равных. Чемпионат мира должен стать мощным стимулом для ещё одного рывка в его карьере.