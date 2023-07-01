Команда Джикии и Соболева сыграет в Кубке России? Это решится в «Лужниках»!

Сегодня на главной арене страны пройдут матч за третье место и финал Медиалиги. 2DROTS, «Родина Медиа», «Бей Беги» и «Амкал» устроят шоу.

Winline Медийная футбольная лига ломает шаблоны. МФЛ показывает внутреннюю кухню футбола, не боится быть дерзкой и эмоциональной. При этом лига собирает большую аудиторию, открывает новые таланты, а матчи медиафутбольных клубов уже показывают по федеральному ТВ. Сегодня, 1 июля, состоится финал третьего сезона МФЛ. Что нас ждёт?

Медийную футбольную лигу в 2022 году создал бизнесмен Николай Осипов. Ранее состоялись уже два полноценных сезона – с апреля по июль 2022 года, а также с сентября по декабрь 2022-го. Оба раза победителями МФЛ становился клуб 2DROTS. В первом сезоне команда обыграла в финале Basement (4:0), во втором – «Родину Медиа» (1:1, 3:1 серия буллиталити – смешение пенальти и буллитов). Решающие встречи проходили на «ВТБ Арене» в Москве и на стадионе академии «Краснодара» соответственно.

В финале третьего сезона также сыграют 2DROTS и «Родина Медиа». Отметим, что команды выступали в одной группе, откуда 2DROTS вышли в плей-офф с первого места, а «Родина Медиа» – с третьего. В раунде уайлд-кард вторые разгромили «Титан» (3:0). В четвертьфинале 2DROTS оказались сильнее ФК «10» (2:0), а «Родина Медиа» обыграла GOATS (3:1). В 1/2 финала команды переиграли «Амкал» (1:0) и «Бей Беги» (3:0) соответственно. И теперь 2DROTS и «Родина Медиа» сыграют в финале, который пройдёт на стадионе «Лужники».

Эпохальное событие для медиафутбола – решающий матч главной лиги на главном стадионе России. Отметим, что в этот же день в «Лужниках» за третье место сыграют «Амкал» и «Бей Беги».

2DROTS после триумфа Фото: vk.com/media.football.league

Расписание финального дня третьего сезона МФЛ

Winline Медиалига. Финал Winline Медиалига. Финал 01 июля 2023, суббота. 20:30 МСК 2DROTS Москва Не начался Родина Медиа Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Кстати, третий сезон МФЛ побил рекорд по просмотрам. Полуфинал между 2DROTS и «Амкалом» в онлайне одновременно смотрели более 232 тысяч человек.

Что получит победитель МФЛ?

По итогам первого сезона Медийной футбольной лиги 2DROTS за победу получили 5 млн рублей, во втором команда за чемпионство заработала уже в полтора раза больше. Так что за победу в третьем сезоне победитель вряд ли получит меньше. Но самое главное – три лучших клуба МФЛ сыграют в Кубке России. 2DROTS и «Родина Медиа» уже точно попадают в соревнование, а вот «Амкал» и «Бей Беги» сразятся за это право. Так что встреча за третье место станет не менее принципиальной, чем финал.

Логотипы команд

Что за клубы сыграют в финальный день МФЛ?

2DROTS – главный клуб в медиафутболе. Изначально YouTube-канал в июне 2016 года создали два блогера – Евгений Бабенко и Никита Панасюк. Основная тематика – футбольные челленджи и игры. Сейчас на канал подписаны более 3,4 млн человек. Бабенко и Панасюк входили в первый состав «Амкала», но затем сосредоточились на создании собственной команды. В итоге 2DROTS выиграли оба сезона МФЛ, а также приняли участие в розыгрыше Кубка России – 2022/2023. В 1/256 финала «дроты» неожиданно разгромили «Чертаново» (3:0), а в 1/128 финала только в серии пенальти уступили «Текстильщику» (1:1, 3:5 пен.).

2DROTS Фото: vk.com/media.football.league

«Родина Медиа» – клуб, появившийся в середине 2022-го. Главные лица – исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) и экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Команда образована в сотрудничестве с подмосковной «Родиной».

«Выросло уже поколение, которое «живёт» в интернете, у которого свой сленг и так далее. Этим ребятам неинтересно смотреть футбол все 90 минут. Когда мы это осознали, то пришли к выводу, что без коллаборации с медийной командой будет очень сложно достучаться до такой аудитории. Другое дело, что в «Родине Медиа» есть разумный сплав медийных и традиционных ценностей. Семья, уважение друг к другу. Считаю, что Дима Тарасов и Саша T-Кillah — топовые специалисты, ярчайшие рулевые такого проекта», – сообщил операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «Спорт-экспрессу». Во втором сезоне МФЛ команда дошла до финала, где уступила 2DROTS. Впереди – возможность взять реванш.

Дмитрий Тарасов Фото: vk.com/fcrodinamedia

«Амкал» – одна из двух самых популярных медиакоманд. На её YouTube-канал подписано более 2,8 млн. Именно «Амкал» можно назвать первым медийным суперклубом. В 2018 году его основал блогер Герман Эль Классико. До 2020-го команда участвовала в товарищеских встречах, а затем приняла участие в МКС (Московский кубок селебрити). Первый сезон МФЛ команда пропустила, стартовав со второго.

Пока что успехов добиться не удалось – и во втором, и в третьем сезонах «Амкал» выбывал из розыгрыша после поражения от 2DROTS. Также клуб участвовал в Кубке России – 2022/2023. «Амкал» прошёл в 1/256 финала «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в 1/128 финала – «Тверь» (1:0). В следующем раунде команда уступила «Звезде» (2:2, 2:4 пен.).

«Амкал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бей Беги» – медиафутбольный клуб, основанный в 2022 году футболистами «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым. Игроки по возможности участвуют в жизни команды, но основное управление принадлежит всё же другим людям. «Бей Беги» уступает по фан-базе топам медиафутбола, да и трофеев пока нет. Но зато клуб поучаствовал в одном из самых красивых мероприятий третьего сезона МФЛ. На «Открытие Банк Арене» сыграли с «Народной командой», созданной болельщиками «Спартака». На матч пришли активные болельщики красно-белых, создавшие крутую атмосферу.

Александр Соболев и Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Финал третьего сезона в «Лужниках» может стать одним из самых крутых в истории медиафутбола. Ждём!