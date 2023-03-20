Парни из Медиалиги уже зажигают в РПЛ! Кто из молодых проявил себя в 20-м туре

В последнем туре РПЛ перед паузой на сборные молодёжь была не так заметна, как в предыдущем. В центральном матче уикенда на поле с первых минут появился всего один игрок этой возрастной категории, да и тот бразилец.

Стабильно держат уровень весной всего два человека, по возрасту подходящие молодёжке. Оба — в списке Карпина. Это динамовец Тюкавин и железнодорожник Пиняев. Отдельно обратим внимание на выходцев из Медиалиги, набравших первые результативные очки на высшем уровне. Молодёжная топ-пятёрка по итогам тура — ниже.

Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет

Очередной сильный матч самого юного «сборника» России. В протоколе Пиняев на этот раз не отметился, но на команду поработал очень полезно. Среди хозяев поля он чаще всех шёл в обводку (три раза), и это выглядело совершенно оправданным и уместным. Его забег в стиле молодого Аршавина на 86-й минуте привёл в восторг всех присутствовавших в субботу на черкизовских трибунах и наблюдавших игру по ТВ. Только на точный завершающий удар по уже пустым воротам сил у Пиняева не осталось. В перечне других полезных действий вингера обращают на себя внимание три ключевых передачи (у Дзюбы столько же), два кросса и столько же перехватов.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Максим Турищев, «Торпедо», 21 год

Форварду «Торпедо» потребовалось 23 матча, чтобы набрать первое результативное очко в Премьер-Лиге. Турищев очень удачно вышел на замену. После его нацеленной диагонали Рейна вклинился между двумя центральными защитниками «Пари» и сравнял счёт. Уместно будет напомнить, что ещё в прошлом году Максим гонял за 2DROTS в Медиалиге. Звучит невероятно, но в этом году 16-я команда РПЛ в гостях не проигрывает — зацепила по очку в Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Матвей Ивахнов, «Факел», 19 лет

Для 19-летнего парня у Ивахнова довольно насыщенная биография: воспитанник «Динамо» добрался до РПЛ транзитом через Латвию, вторую лигу и медиафутбол. Ещё в мае он забивал «Волне» из Ковернино за «Красаву», а теперь огорчил наиболее опытного тренера чемпионата России. По-своему символично, что до разгрома старейшей команды лиги (по среднему возрасту) дело довёл самый молодой участник матча.

Саба Сазонов, «Динамо», 21 год

«Урал» впервые с августа прошлого года (!) не сумел поразить чужие ворота. После сухого разгрома от «Зенита» (0:4) его голевая серия насчитывала 21 матч. «Динамо» и её «закрыло». В том, что из 12 ударов хозяев всего три оказались прицельными, есть и весомая заслуга бело-голубой обороны. Сазонов не очень уверенно выглядел в первых матчах года, но тут отработал предельно собранно. В его активе четыре выигранных верховых единоборства и по паре отборов и перехватов.

Саба Сазонов (справа) Фото: РИА Новости

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Статистический портал Whoscored ошибочно приписал гол Тюкавина уральскому полузащитнику Сунгатуллину. На повторе видно, что Константин поразил ворота без посторонней помощи — если не считать автора результативной передачи Гладышева. Этим и объясняются невысокие баллы обоих молодых динамовцев на этом ресурсе. Точный удар в Екатеринбурге позволил Тюкавину догнать Смолова в клубном бомбардирском зачёте (у обоих теперь по девять голов) и оборвал феноменальную серию «Урала» из 16 матчей без поражений.

Что ещё интересного случилось в туре

В предыдущем туре тренеры совокупно задействовали 39 молодых игроков, в этом — 37. У «Пари НН» сразу четверо участников прошлого матча остались без игровых минут, у ЦСКА — трое.

У «Ростова» в Химках оборона на три четверти состояла из молодёжи: Мелёхин в центре и Лангович с Сильяновым по флангам. Правда, последний по достижении 22-летия из нашего рейтинга выбыл.

Самым юным участником тура стал 17-летний опорный полузащитник «Локо» Михаил Щетинин. За выделенный ему тренером десяток минут (с учётом компенсированных) дебютант РПЛ успел совершить два отбора и получить предупреждение.

Молодые (до 21 года) игроки в 20-м туре РПЛ