Парни из Медиалиги уже зажигают в РПЛ! Кто из молодых проявил себя в 20-м туре

В последнем туре РПЛ перед паузой на сборные молодёжь была не так заметна, как в предыдущем. В центральном матче уикенда на поле с первых минут появился всего один игрок этой возрастной категории, да и тот бразилец.
Стабильно держат уровень весной всего два человека, по возрасту подходящие молодёжке. Оба — в списке Карпина. Это динамовец Тюкавин и железнодорожник Пиняев. Отдельно обратим внимание на выходцев из Медиалиги, набравших первые результативные очки на высшем уровне. Молодёжная топ-пятёрка по итогам тура — ниже.
Сергей Пиняев, «Локомотив», 18 лет
Очередной сильный матч самого юного «сборника» России. В протоколе Пиняев на этот раз не отметился, но на команду поработал очень полезно. Среди хозяев поля он чаще всех шёл в обводку (три раза), и это выглядело совершенно оправданным и уместным. Его забег в стиле молодого Аршавина на 86-й минуте привёл в восторг всех присутствовавших в субботу на черкизовских трибунах и наблюдавших игру по ТВ. Только на точный завершающий удар по уже пустым воротам сил у Пиняева не осталось. В перечне других полезных действий вингера обращают на себя внимание три ключевых передачи (у Дзюбы столько же), два кросса и столько же перехватов.
Сергей Пиняев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Максим Турищев, «Торпедо», 21 год
Форварду «Торпедо» потребовалось 23 матча, чтобы набрать первое результативное очко в Премьер-Лиге. Турищев очень удачно вышел на замену. После его нацеленной диагонали Рейна вклинился между двумя центральными защитниками «Пари» и сравнял счёт. Уместно будет напомнить, что ещё в прошлом году Максим гонял за 2DROTS в Медиалиге. Звучит невероятно, но в этом году 16-я команда РПЛ в гостях не проигрывает — зацепила по очку в Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Матвей Ивахнов, «Факел», 19 лет
Для 19-летнего парня у Ивахнова довольно насыщенная биография: воспитанник «Динамо» добрался до РПЛ транзитом через Латвию, вторую лигу и медиафутбол. Ещё в мае он забивал «Волне» из Ковернино за «Красаву», а теперь огорчил наиболее опытного тренера чемпионата России. По-своему символично, что до разгрома старейшей команды лиги (по среднему возрасту) дело довёл самый молодой участник матча.
Саба Сазонов, «Динамо», 21 год
«Урал» впервые с августа прошлого года (!) не сумел поразить чужие ворота. После сухого разгрома от «Зенита» (0:4) его голевая серия насчитывала 21 матч. «Динамо» и её «закрыло». В том, что из 12 ударов хозяев всего три оказались прицельными, есть и весомая заслуга бело-голубой обороны. Сазонов не очень уверенно выглядел в первых матчах года, но тут отработал предельно собранно. В его активе четыре выигранных верховых единоборства и по паре отборов и перехватов.
Саба Сазонов (справа)
Фото: РИА Новости
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Статистический портал Whoscored ошибочно приписал гол Тюкавина уральскому полузащитнику Сунгатуллину. На повторе видно, что Константин поразил ворота без посторонней помощи — если не считать автора результативной передачи Гладышева. Этим и объясняются невысокие баллы обоих молодых динамовцев на этом ресурсе. Точный удар в Екатеринбурге позволил Тюкавину догнать Смолова в клубном бомбардирском зачёте (у обоих теперь по девять голов) и оборвал феноменальную серию «Урала» из 16 матчей без поражений.
Что ещё интересного случилось в туре
- В предыдущем туре тренеры совокупно задействовали 39 молодых игроков, в этом — 37. У «Пари НН» сразу четверо участников прошлого матча остались без игровых минут, у ЦСКА — трое.
- У «Ростова» в Химках оборона на три четверти состояла из молодёжи: Мелёхин в центре и Лангович с Сильяновым по флангам. Правда, последний по достижении 22-летия из нашего рейтинга выбыл.
- Самым юным участником тура стал 17-летний опорный полузащитник «Локо» Михаил Щетинин. За выделенный ему тренером десяток минут (с учётом компенсированных) дебютант РПЛ успел совершить два отбора и получить предупреждение.
Молодые (до 21 года) игроки в 20-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Сазонов
|«Динамо»
|21
|90
|2
|7,5
|Ивахнов
|«Факел»
|19
|19
|1
|1
|1
|7,35
|Щетинин
|«Ростов»
|21
|90
|3
|5
|7,33
|Турищев
|«Торпедо»
|21
|45
|1
|1
|7,26
|Агкацев
|«Краснодар»
|21
|90
|-3
|7,18
|Башич
|«Оренбург»
|20
|80
|4
|1
|7,06
|Пиняев
|«Локомотив»
|18
|90
|7,02
|Захарян
|«Динамо»
|19
|90
|2
|жк
|6,94
|Гагнидзе
|«Динамо»
|20
|90
|2
|6,84
|Лангович
|«Ростов»
|19
|90
|1
|1
|6,82
|Ренан
|«Зенит»
|19
|90
|2
|6,8
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|90
|1
|1
|6,76
|Мелёхин
|«Ростов»
|19
|73
|1
|6,66
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|90
|1
|1
|6,58
|Кобнан
|«Краснодар»
|20
|68
|3
|1
|жк
|6,57
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|34
|1
|4
|6,56
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|90
|1
|3
|6,48
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|68
|2
|6,44
|Жажа
|«Торпедо»
|21
|45
|1
|2
|6,35
|Железнов
|«Урал»
|20
|25
|2
|6,35
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|74
|1
|жк
|6,3
|Мухин
|ЦСКА
|21
|15
|2
|6,24
|Шитов
|«Крылья»
|19
|23
|1
|6,2
|Литвинов
|«Спартак»
|21
|90
|2
|2
|жк
|6,19
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|16
|1
|6,17
|Щетинин
|«Локомотив»
|17
|6
|2
|жк
|6,14
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|5
|1
|6,1
|Оганесян
|«Оренбург»
|21
|10
|1
|6,1
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|80
|6,09
|Прохин
|«Ростов»
|21
|17
|6,08
|Хотулёв
|«Оренбург»
|20
|1
|6,03
|Майсторович
|«Динамо»
|18
|1
|6,02
|Чиркович
|«Крылья»
|21
|23
|2
|5,97
|Шипунов
|«Сочи»
|19
|12
|5,89
|Денисов
|«Спартак»
|20
|45
|1
|5,87
|Волков
|«Краснодар»
|20
|90
|1
|1
|5,84
|Сунгатуллин
|«Урал»
|21
|12
|1
|5,55
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