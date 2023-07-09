Кержаков – герой матча с «Фенербахче». Но перед Суперкубком за «Зенит» тревожно

Для «Зенита» международный турнир Кубок Pari Премьер завершился раньше всех. Матч с «Фенербахче» стал третьим, тогда как турки накануне только прилетели в Петербург. Впереди их ждут встречи с «Црвеной Звездой» и «Нефтчи». Итоги будут подведены только 15 июля – в день последней игры.

В этот же день у команды Сергея Семака состоится уже первый официальный матч – за Суперкубок России в Казани с ЦСКА. Так что «Фенербахче» – последний статусный соперник перед началом сезона. Да, СБГ сыграют закрытый товарняк с местным «Динамо», но, вероятно, во встрече примут участие игроки, обделённые игровой практикой.

Поэтому именно состав с «Фенербахче» нужно рассматривать как проообраз основы на встречу с ЦСКА. Но Семак особенно не удивил. Ду Кейрос на позиции Вендела, Мантуан – вместо Мостового. Плюс Васютин в воротах: вот и все ключевые изменения. При этом по голкиперу пока явно нет чёткой определенности – ведь на второй тайм вышел Кержаков. Так что по первому номеру на сезон решат позже.

У «Фенербахче» же вообще вышел максимально не основной состав. Многие лидеры даже не попали в заявку, хоть и прилетели в Петербург. Из игроков старта на поле был разве что опорник Виллиан Арао. Перешедший из «Интера» Эдин Джеко начал матч на скамейке. Как и Аттила Салаи.

Логично, что потенциальная основа «Зенита» должна была выглядеть солиднее соперника, который проводил первый матч после отпуска. В первом тайме так и получилось. Уже на девятой минуте Матео Кассьерра мог бить с хорошей позиции, но вместо этого покатил вдоль ворот на Мантуана. Защитник турков перехватил прострел. Вскоре колумбиец имел ещё момент, но слишком долго менял ногу под удар. Итог – блокировка.

Самый неприятный эпизод для «Зенита» случился на 13-й минуте. Клаудиньо получил в колено и рухнул на газон. Быстро стало понятно, что всё серьезно. На несколько минут он вернулся, однако потом так и не смог продолжить игру. Его заменил молодой Дмитрий Васильев. Вероятно, в Казани Семак не сможет рассчитывать на бразильца. А учитывая, что в полузащите и так нет Вендела и Кузяева, можно ждать очень экспериментальный вариант.

Клаудиньо получает травму Фото: РИА Новости

Во второй части дебютного тайма «Фенербахче» освоился. И стал играть солиднее. Однако в конце у Питера ещё был момент: Ду Кейрос пробил из-за штрафной, а вратарь не зафиксировал мяч. Мантуан оказался первым на добивании, но кипер исправил ошибку. Сразу после впервые включился Васютин. Он классно среагировал на удар пяткой от Сардара Дурсуна – по сути единственный момент турков в тайме.

Казалось, после перерыва «Зенит» включит дополнительную агрессию. И это поможет, учитывая слабую готовность соперника. Но всё пошло совсем не по плану. Игроки «Фенербахче» неожиданно забрали мяч и стали больше атаковать. Да, почти без моментов, но с неприятными ударами. Российская команда приняла это, но игра вторым номером тоже особо не получалась. На 64-й минуте Семак освежил линию атаки, выпустив Зелимхана Бакаева и Андрея Мостового.

Но глобально ничего не поменялось. Единственный потенциально опасный момент за тайм «Зенит» создал только на 88-й минуте. Малком, к тому моменту уже играющий центрфорварда, бросил в прорыв Мостового. Но россиянина в штрафной заблокировал Салаи.

По регламенту в случае ничейного результата команды отправились на серию пенальти: а уже там Кержаков потащил четвертый удар и пятый удар (приличная заявка на стартовый состав в Кубке) и принёс «Зениту» победу. Не помешал даже промах Бакаева в пятом ударе.

«Зенит» выиграл, но всё равно не кажется идеально готовым к Суперкубку. Впрочем как и ЦСКА.