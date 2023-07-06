У «Зенита» теперь перебор с вратарями. И все четверо претендуют на место в основе

Редкий случай, когда в команде есть четыре вратаря, каждый из которых реально претендует на место в основе. Примерно такая ситуация сейчас в «Зените». Есть Михаил Кержаков – у него 24 матча в РПЛ в прошлом сезоне с 16 пропущенными голами и тайм с «Црвеной Звездой». Очень неплохо. Дальше Александр Васютин, которого Семак использовал исключительно в Кубке России (также сыграл второй тайм с сербским клубом). Парень точно чувствует себя недооцененным.

Потом Даниил Одоевский – наверняка аналогичные ощущения. Начинал прошлый сезон в основе, потом удаление и неприятные травмы. Сейчас вроде бы возвращается. Даже сыграл тайм с «Нефтчи». И, наконец, Никита Гойло. 24-летнего голкипера «Зенит» выдернул из «Пари НН», где он играл — пусть и не всегда — в старте. Явно не просто так возвращают воспитанника. Но теперь тренерскому штабу предстоит со всеми ними разбираться.

В первом матче международного межсезонного турнира Семак проверил двух вратарей. Логично, что ими стали Гойло и Одоевский. Первого тренер знает не очень хорошо, потому что он либо был в арендах, либо играл за «Зенит-2». Способности второго известны, но уж слишком долго Даниил не получал игровую практику. В последний раз играл на зимних сборах в ОАЭ. Однако работы у обоих особо не было.

«У Никиты Гойло было не так много работы – пенальти и, может быть, пара фланговых передач – поэтому сложно сказать, насколько он смог сегодня проявить свои лучшие качества. Были хорошие моменты с быстрым вводом мяча – он неплохо ввёл мяч в игру на Дугласа, после чего получилась хорошая быстрая атака. Что касается полной картины — нам пока недостаточно информации. Посмотрим на его состояние и на его игру», – сказал Семак после матча.

Никита Гойло Фото: fc-zenit.ru

А перед «Црвеной Звездой» тренер отметил, что он не знает, кто будет в основе в матчах РПЛ.

«У нас ещё есть два матча, которые дадут пищу для размышлений. Будем давать возможность играть всем нашим вратарям. А кто начнёт сезон, мы решим немножко позже. По этому матчу достаточно сложно многое почерпнуть — работы у них было не слишком много. Конечно, мы смотрим не только на матчи, а ещё и на то, как ребята проявляют себя в тренировочных занятиях. Будем принимать решение по тому, кто будет основным вратарем в первых официальных играх, когда сыграем больше матчей», – сказал Семак.

Даниил Одоевский Фото: fc-zenit.ru

Семак не обманул – с сербами по тайму сыграли Кержаков и Васютин. Оба пропустили по голу (первый – с игры, второй – с пенальти). Не сказать, что вратари оказались виноваты в пропущённых мячах. «Зенит», кстати, уступил и перестал считаться фаворитом предсезонного турнира. Теперь интересно, кто будет защищать ворота сине-бело-голубых в игре с «Фенербахче».

Бывший голкипер «Зенита» и тренер вратарей в «Уфе», «Химках», «СКА-Хабаровск» Евгений Корнюхин оценил для «Чемпионата» перспективы нынешних голкиперов петербуржцев.

– Думаю, сейчас в «Зените» такая ситуация, что каждый из четвёрки вратарей может оказаться в основе к началу сезона. За Кержаковым опыт и надёжная игра в последний год. Одоевскому в начале прошлого чемпионата уже давали шансы. Значит, видят потенциал. Потом была травма, сейчас он вернулся. Сыграл в товарищеском матче. Возможно, тренерский штаб предоставит ему ещё одну возможность закрепиться в основе.

Гойло? Думаю, ему сразу дали шанс, чтобы понять его перспективы и возможности. Зачем просто так держать в обойме? Надо сразу представлять его уровень. Так что логика понятная. С другой стороны, вряд ли его возвращали, чтобы сразу куда-то отдать. Наверняка на него рассчитывают в тройке вратарской бригады. Чтобы спокойно себя чувствовать в чемпионате. Каждый может рассчитывать на место в составе. Я в своё время из третьего стал первым. Но пока вижу небольшое преимущество у Михаила Кержакова. Всё же его ценят Семак и тренеры вратарей, – сказал Корнюхин.

Логично, что один из этой четвёрки летом, скорее всего, уйдёт. Странно иметь в составе четырёх классных голкиперов, постоянно оставляя одного вне заявки. Пока у «Зенита» два кандидата на выход – Васютин и Одоевский. Первым якобы интересуются в Швеции – там Александр уже выступал. Вторым – некоторые клубы РПЛ, а также в Азии. В случае с Даниилом речь точно пойдёт об аренде.

– Одоевскому пора думать своей головой, – продолжает Корнюхин. – Если он не видит себя конкурирующим в «Зените», то надо уходить. Изнутри ситуация более ясная. Если всё ещё не ушёл, значит, видит для себя перспективу. Либо просто не хочет уезжать. Здесь трудно предполагать, – сказал эксперт.

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не менее важная тема – потянет ли Кержаков статус первого номера в новом сезоне. Всё-таки ему уже 36 лет. Но Корнюхин не сомневается в Михаиле.

– Я в его возрасте получил приз лучшему вратарю сезона. Так что главное для него не останавливаться и сохранять мотивацию. Не переставать развиваться и двигаться вперёд. Если желание будет, он сможет поддерживать уровень. Кто-то говорил: если перед игрой ты не нервничаешь, то надо заканчивать. Надеюсь, у Кержакова эти эмоции остаются. Ему есть что доказывать — в первую очередь себе.

Не считаю проблемой отсутствие конкретного первого номера. Значит, они все будут помогать друг другу развиваться. Не всегда наличие конкретного первого номера это хорошо. Всё зависит от конкретных ситуаций. Я не вижу больших проблем во вратарской линии «Зенита». Главное для них, чтобы позитивная атмосфера сохранялась, – сказал Корнюхин.

А как вы считаете, кто должен стать первым номером «Зенита» в новом сезоне?