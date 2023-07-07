Исторический переход Медины из ЦСКА в «Спартак». Так клубы меняли лишь раз — 30 лет назад

В ближайшие дня мы станем свидетелями исторического события — футболист ЦСКА перейдёт в «Спартак». Как известно, вопрос о трансфере Хесуса Медины практически решён. Таких переходов (из ЦСКА в «Спартак») не было уже почти 30 лет! В обратном направлении игроки переходили чуть чаще, но и таких сделок было немного. В список попали переходы только в современной истории России – то есть с 1992 года.

Валерий Масалитин: ЦСКА → «Спартак» (1 января 1994 года)

В ЦСКА (1987–1989, 1990–1992, 1993): 153 матча, 78 голов

В «Спартаке» (1994–1995): 10 матчей, пять голов

Валерий Масалитин (по центру) Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Единственный значимый переход футболиста из ЦСКА в «Спартак» в истории российского футбола. По крайней мере, до того момента, как появится официальное объявление по Медине. Масалитин провёл за ЦСКА полторы сотни матчей, опускался с командой в первый дивизион, а затем помогал вернуться в «вышку». Валерий зарекомендовал себя бомбардиром армейской команды, которая позднее заберёт золотые медали последнего чемпионата СССР, а также возьмёт Кубок страны.

Возвращение в ЦСКА после короткого зарубежного этапа карьеры получилось неудачным. В итоге футболисту пришлось искать новое место работы. Масалитин получил предложение от «Спартака» и не испугался нового вызова. Поначалу всё было хорошо, однако затем появились травмы. Именно они, по сути, завершили карьеру нападающего в «Спартаке». Его хватило всего на 10 матчей.

«В «Спартаке» почувствовал себя обузой, — вспоминал Масалитин. — Приезжаешь на тренировку, люди «квадраты» разыгрывают, готовятся к «Баварии», к «ПСЖ». Больные команде в тягость. Но деньгами не обижали, во Францию как-то с жёнами всех взяли — и меня в том числе. Заплатили за операцию в Германии. «Обиженным» себя не чувствовал — морально угнетённым.

Сам готовился, видел себя на месте Мухамадиева. Романцева Ярцев сменил, начало сезона, команда собирается — все на что-то рассчитывают. Моя очередь — Романцев из комнаты выходит. Ярцев на меня смотрит: «Есть шанс, потренируйся с дублем. Докажешь — в команду вернём». Объясняю, что манеж моему колену противопоказан. «Да? «Спартак» под тебя подстраиваться не может. Прощаемся».

Медина повторит путь Валерия Масалитина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По словам Масалитина, его переход ни в коем случае нельзя сравнивать с трансфером Медины.

«Если честно, я не уходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Просто так сложилось, что мне нужно было уйти из армейского клуба. Костылев и Копейкин не видели меня в составе, а я уже был взрослый, с именем. Я пытался тогда уехать за границу. Но Тарханов предложил мне сначала в «Спартак», а потом уже смотреть какие-то варианты.

Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные! Их никак нельзя сравнивать. Мне было очень тяжело уходить из ЦСКА тогда. А Медина ушёл исключительно только за деньгами. Ему предложили зарплату в два раза больше, да и всё. Сам попросился — хорошо, иди».

Дмитрий Тяпушкин: «Спартак» → ЦСКА (1 января 1996 года)

В «Спартаке» (1994–1995): 32 матча, 31 пропущенный мяч

В ЦСКА (1996): 35 матчей, 30 пропущенных мячей

Дмитрий Тяпушкин Фото: РИА Новости

В конце 80-х годов молодой голкипер прошёл через дубль ЦСКА. Тогда Тяпушкин так и не сыграл за основу, хотя нередко тренировался с первой командой. Позднее он поиграл за украинские клубы («Металлист», «Десна», «Нива»), а в 1994 году перешёл в «Спартак». Александр Тарханов, помощник главного тренера красно-белых Олега Романцева, съездил в Тернополь, посмотрел две игры с участием вратаря и решил: подойдёт. По словам Тяпушкина, зарплату не обсуждали, но по сравнению с «Нивой» она значительно выросла.

Тяпушкину дали время на адаптацию. Поначалу он просто тренировался и был резервным вратарём, а потом его выпускали в основе. Дмитрий ушёл из «Спартака», поскольку в конце 1995-го не было гарантий, что Станислав Черчесов уедет из Москвы. А с ним Тяпушкин оставался резервным вратарём. В итоге Тяпушкин снова ушёл к Тарханову, но на этот раз — в ЦСКА. Понимал — там точно будет играть. Вратарь до сих пор с теплотой вспоминает время, проведённое в одной команде с Дмитрием Хохловым, Владиславом Радимовым, Сергеем Семаком и Евгением Бушмановым.

Несмотря на это, свои главные награды Тяпушкин завоевал не в составе ЦСКА. В 1994-м он в первый и последний раз стал чемпионом России — это было в «Спартаке». Через три года Дмитрия признали лучшим вратарём страны, и тогда он уже играл за московское «Динамо». В том сезоне он классно проявил себя на пенальти — отразил четыре удара из пяти. По окончании карьеры Тяпушкин тренировал вратарей в нескольких российских клубах. С 2023 года занимает пост тренера голкиперов в таджикистанской команде «Истиклол».

Андрей Иванов: «Спартак» → ЦСКА (1 января 1996 года)

В «Спартаке» (1988–1990, 1991–1994, 1995): 145 матчей, два гола

В ЦСКА (1996): 26 матчей

Андрей Иванов Фото: «Спартак»

Иванов — человек с очень сложной судьбой. Лучшие годы карьеры провёл в «Спартаке», поиграл за три сборные (СССР, СНГ и России) и ушёл из жизни в 42 года. В 1990-м карьеру талантливого футболиста едва не пустил под откос алкоголь. Олег Романцев даже выгнал игрока из команды, и тот уехал в «Гурию». Однако вскоре грузинский клуб вышел из чемпионата СССР, и Андрей вернулся в Москву. Там у него состоялся серьёзный разговор с Романцевым. Тренер поставил жёсткое условие: либо Иванов кодируется, либо в команду не вернётся. Футболист отправился к наркологу, что спасло 10 лет его профессиональной карьеры.

В составе красно-белых Иванов стал чемпионом СССР, двукратным чемпионом России и победителем Кубка СССР. А его карьера в сборной оборвалась после знаменитого «письма четырнадцати». Наверное, уже мало кто помнит, но Иванов оказался в числе «бунтарей». Потом, правда, от письма отказался, но в сборную его больше не вызывали.

В 1995-м стало понятно, что Андрей покидает «Спартак». «Главная причина — не проходил в состав, — вспоминал Иванов. — И вдруг ЦСКА предлагает неплохие условия. Шёл к тренеру Александру Тарханову, которого хорошо знал. Между «Спартаком» и ЦСКА, сами знаете, какой антагонизм. Но, став армейцем, я не услышал ни одного плохого слова от болельщиков».

В ЦСКА Иванов задержался всего на год. Потом в его карьере были поездки в Австрию, Германию, Португалию. И вновь появились проблемы с алкоголем. Жена Андрея подала на развод, а бывший футболист безуспешно искал работу — отовсюду гнали из-за пьянства. «Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот день, когда я стал бухать… Запой начался от скуки. Пока ты в футболе — всегда с людьми, в коллективе. А потом всё исчезает. И пустота», — признавался Иванов. Андрей ушёл из жизни в 2009 году из-за пневмонии, вызванной алкоголизмом.

Евгений Бушманов: «Спартак» → ЦСКА (17 августа 1992 года)

В «Спартаке» (1989–1992, 1998–2000): 90 матчей, два гола

В ЦСКА (1992–1996): 147 матчей, шесть голов

Егор Титов и Евгений Бушманов (справа) Фото: Из личного архива Евгения Бушманова

Первый этап Бушманова в «Спартаке» получился немного скомканным. Причина — травмы и высочайшая конкуренция в составе. Пришлось думать о смене обстановки, и в 1992-м защитник уехал в ЦСКА. «Мне кажется, хейта не было. Я был молодой и значимым игроком для «Спартака» стать не успел. Сначала порвал крестообразную связку, потом сломал пятую плюсневую кость. Романцев тоже понимал, что мне нужно куда-то переходить, чтобы играть», — вспоминал Бушманов.

В ЦСКА защитник провёл несколько хороших сезонов, поиграл в Лиге чемпионов, забил «Барселоне» на «Камп Ноу». Позднее Евгений уедет в «Торпедо» к Тарханову. Хотя армейцы всячески пытались сохранить футболиста — предлагали солидные по тем временам деньги, квартиру, автомобиль. В 1998-м Бушманов снова оказался в «Спартаке». По словам игрока, красно-белые не припоминали ему армейское прошлое.

«Сейчас такой переход наверняка воспринимался бы по-другому, — говорил Евгений. — Плюс я не напрямую из ЦСКА вернулся — ещё было полтора года в «Торпедо». Да и в целом отношение к подобным трансферам было более спокойным. Тот же Масалитин, истинный армеец, без скандалов переходил в «Спартак».

В спартаковской карьере Бушманова было немало запоминающихся моментов. К примеру, Валерий Карпин в игровом эпизоде заехал ему ногой в глаз, а Романцев сделал одним из виновников поражения в матче ЛЧ с «Лионом» (0:3). А ещё Бушманов четырежды уходил из «Спартака» — по два раза игроком и тренером. Но именно в этом клубе он трижды стал чемпионом России. Летом-2023 Евгений занял пост главного тренера «Велеса».

Роман Широков: «Спартак» → ЦСКА (9 февраля 2016 года)

В «Спартаке» (2014–2015): 20 матчей, один гол

В ЦСКА (1998–2001, 2016): девять матчей, один гол

Роман Широков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Широков перебрался в «Спартак» из «Зенита» в 2014 году. Через несколько лет Роман назовёт тот переход ошибкой. Широков так и не стал своим в «Спартаке». По словам Романа, его приглашали в московский клуб ещё в 2008-м, однако так и не взяли, якобы из-за репутации. В «Спартаке» у полузащитника возник конфликт с главным тренером Муратом Якином.

Позднее Роман даст очень негативную оценку швейцарскому коучу: «Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик перевёл. Я ему сказал: «Ты вообще никто, даже на тренера не похож, а рассказываешь, как мне играть». Я тогда приехал из сборной — он меня не ставил в состав. Что-то ему не понравилось».

Позднее Широков уедет в аренду в «Краснодар», а затем станет игроком стартового состава «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева. В контракте Романа был прописан пункт об автоматическом продлении, если он проведёт на поле 50 процентов матчей в сезоне-2014/2015. Позднее стороны расторгли договор, и Роман уехал в ЦСКА в статусе свободного агента. Там он стал чемпионом России, хотя в концовке сезона плотно присел на лавку. По окончании сезона армейцы не стали продлевать контракт с игроком.