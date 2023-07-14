15 лучших трансферов в истории ЦСКА

«Чемпионат» при помощи читателей определяет самые успешные трансферы в истории топ-клубов РПЛ. Предыдущие материалы были посвящены «Спартаку» и «Зениту», а теперь обсудим лучших новичков ЦСКА за российский период. Кто принёс наибольшую пользу армейцам – Вагнер Лав, Сергей Игнашевич, братья Березуцкие или кто-то другой? Выбирать вам. Голосуйте и пишите в комментариях, кого и почему выбрали, а также кого не хватает в нашем рейтинге.
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Вагнер Лав
Откуда пришёл: «Палмейрас»
Сумма сделки: € 6,2 млн
Подписание Вагнера Лава было гениальным трансферным решением московского клуба. В 2004-м бразильца выкупили у «Палмейраса» за € 6,2 млн. Нападающий провёл девять ярких лет в ЦСКА с перерывами на пару аренд и трансфер во «Фламенго». После чего его окончательно продали в китайский «Шаньдун Лунэн» за € 12 млн. В 259 матчах за армейцев Вагнер Лав забил 124 мяча и сделал 53 голевые передачи. Выиграл Кубок УЕФА, три золота РПЛ, шесть Кубков России и четыре Суперкубка страны. Выигрывал гонку снайперов РПЛ и Кубка УЕФА. Сейчас форварду 39 лет, а он всё ещё играет! Более того, Вагнер Лав – лучший бомбардир бразильской Серии В с девятью голами.
Сергей Игнашевич
Откуда пришёл: «Локомотив»
Сумма сделки: свободный агент
Зимой 2004-го трансфер Игнашевича из «Локомотива» в ЦСКА получился достаточно громким. Армейцы переманили основного игрока железнодорожников. Центральный защитник не стал продлевать контракт с клубом, поэтому достался красно-синим свободным агентом. За ЦСКА Сергей выступал на протяжении 14 с половиной лет – до завершения карьеры. Сыграл 541 матч, забил 46 голов и сделал 22 голевые передачи. Выиграл 18 трофеев! Пять чемпионских титулов, по шесть Кубков России и Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. По количеству матчей в составе армейцев Игнашевич лидирует среди полевых игроков, а вообще уступает только голкиперу Игорю Акинфееву.
Юрий Жирков
Откуда пришёл: «Спартак» Тамбов
Сумма сделки: € 300 тыс.
Жирков ворвался в РПЛ, будучи до перехода в ЦСКА совершенно неизвестным молодым игроком. Его подписали из тамбовского «Спартака» за сумму, равную € 300 тыс. (по данным Transfermarkt). Взлёт карьеры хавбека-универсала получился стремительным. Юрий выиграл с командой Кубок УЕФА, а всего за пять с половиной лет в составе армейцев взял 11 трофеев: были также два чемпионских титула и по четыре победы в Кубке России и Суперкубке страны. Жирков провёл за красно-синих 215 матчей, стал автором 24 голов и 51 результативной передачи. Летом 2009-го его продали в «Челси» за € 21 млн. Возвращался в РПЛ он уже не в ЦСКА, а в «Анжи», что вызвало негативную реакцию со стороны фанатов.
Братья Березуцкие
Откуда пришли: «Торпедо-ЗИЛ»
Сумма сделки: € 120 тыс.
Трансферы Алексея и Василия Березуцких мы решили объединить в одну историю. Переходили они в ЦСКА из «Торпедо-ЗИЛ» фактически одновременно (за каждого заплатили сумму, равную € 60 тыс.). Уходили из клуба и вообще из профессионального футбола тоже вместе летом 2018-го. Василий сыграл за армейцев 531 матч, набрав 14+19 по системе «гол+пас». У Алексея 502 матча и 11+10. В коллекции трофеев братьев-близнецов по шесть чемпионских титулов и Суперкубков страны, семь Кубков России. Оба они – победители Кубка УЕФА в 2005-м. Алексей даже забил в финале, а по окончании карьеры игрока уже успел потренировать ЦСКА. Правда, всего один сезон.
Ивица Олич
Откуда пришёл: «Динамо» Загреб
Сумма сделки: € 5 млн
ЦСКА забирал Олича прямо из Хорватии летом 2003 года. Московский клуб договорился с загребским «Динамо» о трансфере за € 5 млн. В составе армейцев нападающий провёл три с половиной года и выиграл почти всё, что мог – Кубок УЕФА, три золота РПЛ, два Кубка России и два Суперкубка страны. Выделялся на поле невероятной работоспособностью. Всего у Ивицы было 116 матчей за красно-синих, 44 гола и 14 голевых пасов. Продали его в январе 2007-го «Гамбургу» за € 2 млн. В марте 2021-го состоялось возвращение Олича в ЦСКА — уже в качестве главного тренера. Однако хорват проработал на этой должности менее трёх месяцев, уйдя из-за проблем с руководством.
Даниэл Карвальо
Откуда пришёл: «Интернасьонал»
Сумма сделки: € 4,2 млн
Бразилец перешёл в ЦСКА зимой 2004-го за € 4,2 млн, а уже через полтора года поднимал над головой вместе с партнёрами Кубок УЕФА. Это был самый яркий момент карьеры Карвальо в московском клубе. Даниэл в финале со «Спортингом» сделал хет-трик из результативных передач. Всего же за шесть лет в составе армейцев (с перерывами на аренды в «Интернасьонал» и «Аль-Араби») атакующий полузащитник сыграл 140 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 45 голевых пасов. Стал двукратным чемпионом РПЛ, четыре раза брал с ЦСКА Кубок России и трижды Суперкубок страны. Полностью свой талант так и не реализовал, а ушёл на правах свободного агента в «Атлетико Минейро».
Сейду Думбия
Откуда пришёл: «Янг Бойз»
Сумма сделки: € 11 млн
Думбия входит в топ самых дорогих трансферов в истории ЦСКА: летом 2010-го ивуарийца купили у «Янг Бойз» за € 11 млн. Вложение денег со стороны московского клуба оказалось очень эффективным. Нападающий наколотил 95 мячей и отдал 36 результативных передач в 150 матчах за армейцев. Помог красно-синим выиграть три чемпионских титула, два Кубка России и один Суперкубок страны. Дважды становился лучшим бомбардиром лиги. Зимой 2015-го ЦСКА продал Думбия в «Рому» за € 14,4 млн, однако уже через полгода ивуариец вернулся в команду на правах аренды. Следующие полгода стали последними для него в составе армейцев.
Сергей Семак
Откуда пришёл: «Асмарал»
Сумма сделки: неизвестна
Семак появился в ЦСКА летом 1994-го. По рассказам самого игрока, руководство красно-синих не смогло договориться с «Асмаралом», поэтому полузащитника просто призвали в армию. Впрочем, через пару лет всё же пришлось заплатить какую-то сумму за трансфер Сергея. В ЦСКА Семак провёл 10 с половиной лет. Его армейская статистика – 329 матчей, 84 забитых мяча и 39 голевых пасов. Полузащитник завоевал с командой по одному золоту РПЛ, Кубку России и Суперкубку страны. А вот в победном евросезоне-2004/2005 Сергей отыграл только первую часть – групповой этап Лиги чемпионов, после которого красно-синие выбыли в Кубок УЕФА. Семака продали в «ПСЖ» за € 2,5 млн. Вернулся в Россию он уже не в ЦСКА.
Понтус Вернблум
Откуда пришёл: «АЗ Алкмар»
Сумма сделки: € 3 млн
Зимой 2012-го ЦСКА заплатил голландскому АЗ из Алкмара € 3 млн за одного из самых жёстких опорных полузащитников в истории российских чемпионатов. Швед переехал в Москву на долгие шесть с половиной лет. Вернблум прочно занял место в основе красно-синих, представить без него центр поля команды было непросто. Сыграл 224 матча, стал автором 22 забитых мячей и 17 голевых передач. С Понтусом армейцы завоевали три чемпионских титула, два Суперкубка страны и один Кубок России. Летом 2018-го Вернблум не продлил контракт с ЦСКА и уехал в греческий ПАОК на правах свободного агента. А в 2021-м завершил карьеру в возрасте 35 лет.
Зоран Тошич
Откуда пришёл: «Манчестер Юнайтед»
Сумма сделки: € 9,5 млн
Тошич перешёл в ЦСКА из топ-клуба – «Манчестер Юнайтед»! Впрочем, серб не играл за английскую команду, а уходил в аренду в немецкий «Кельн». Для армейцев подписание полузащитника было очень хорошим трансфером. Зоран задержался в Москве на семь лет, выиграл с красно-синими три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка страны. В футболке ЦСКА выходил на поле 241 раз, стал автором 47 голов и 41 голевой передачи. Только разменяв четвёртый десяток, ушёл из ЦСКА: вернулся свободным агентом в «Партизан». Интересно, что в свои 36 лет Тошич до сих пор играет — он принадлежит греческой «Ламии».
Марио Фернандес
Откуда пришёл: «Гремио»
Сумма сделки: € 10,5 млн
Фернандес был достаточно дорогой покупкой для армейцев. В июле 2012-го бразильца выкупили у «Гремио» за € 10,5 млн. Но правый защитник отработал в ЦСКА каждый евро. За 10 лет в составе московской команды выиграл три чемпионских титула, три Суперкубка России и Кубок страны. Болельщики очень любили Марио, признавали игроком года. Возможно, он так бы и остался в ЦСКА до конца карьеры, если бы обстоятельства не привели к отъезду в 2022 году. Сейчас все ждали возвращения защитника в столичный клуб, а Марио неожиданно решил перейти в «Зенит». Это наверняка отразится на отношении к нему со стороны болельщиков красно-синих.
Ахмед Муса
Откуда пришёл: «Венло»
Сумма сделки: € 5 млн
Нигерийского вингера ЦСКА выкупал зимой 2012-го у голландского «Венло», откуда ранее приходил Хонда. Стоимость трансфера Мусы составила всего € 5 млн: отличное вложение средств для московского клуба, учитывая, что через четыре с половиной года его продали в «Лестер» за € 19,5 млн. Ахмед провёл прекрасное время в составе красно-синих. Сыграл 184 матча, забил 61 мяч и отдал 33 голевые передачи. Выиграл три чемпионских титула, два Суперкубка России и один Кубок страны. Становился лучшим бомбардиром сезона в команде. Из «Лестера» нигериец возвращался в ЦСКА на полгода в аренду. Сейчас Мусе уже 30, он выступает в Турции за «Сивасспор».
Никола Влашич
Откуда пришёл: «Эвертон»
Сумма сделки: € 23 млн
Влашич – самый дорогой новичок в истории ЦСКА. Летом 2018-го московский клуб арендовал его у «Эвертона», а год спустя выкупил за € 23 млн (по данным Transfermarkt). Тем не менее армейцы сумели даже заработать на перепродаже хорвата: летом 2021-го полузащитник ушёл в «Вест Хэм» за € 30 млн. По игровым качествам Никола идеально вписался в команду. Сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 мяча и сделал 21 голевую передачу. Признавался футболистом года в России по версии РФС и РПЛ. Разве что трофеев с красно-синими Влашич так и не выиграл. С этой точки зрения осталась какая-то недосказанность.
Дейвидас Шемберас
Откуда пришёл: «Динамо»
Сумма сделки: неизвестна
Литовец переходил в ЦСКА из московского «Динамо» зимой 2002-го. Сумма трансфера не раскрывалась, но в любом случае сделка получилась удачной для армейцев. Шемберас задержался в команде на 10 с половиной лет, выиграл большое количество трофеев с красно-синими – три чемпионских титула, шесть Кубков России, четыре Суперкубка страны, а главное — Кубок УЕФА. Играл на разных позициях в обороне, опорным полузащитником. Принял участие в 367 матчах ЦСКА, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ушёл в «Аланию», разменяв четвёртый десяток – летом 2012-го карьера Шембераса уже близилась к финалу.
Кейсуке Хонда
Откуда пришёл: «Венло»
Сумма сделки: € 6 млн
Японца скауты ЦСКА отыскали в чемпионате Нидерландов: в январе 2010-го Хонда перешёл в московский клуб из «Венло» за € 6 млн. Стоимость трансфера была не очень большой, а эффект от него — серьёзный. Атакующий хавбек начал своё выступление за армейцев с плей-офф Лиги чемпионов, где команда добилась исторического результата – пробилась в четвертьфинал. Всего же Кейсуке провёл 127 матчей за ЦСКА, положил 28 мячей и 29 раз ассистировал партнёрам. Взял по одному золоту РПЛ и Суперкубку России, а также два Кубка страны. Ушёл из ЦСКА зимой 2014-го на правах свободного агента в «Милан», не став продлевать контракт. Шанс заработать на его перепродаже был упущен.
Лучший трансфер в истории ЦСКА – другой игрок
Возможно, у вас иное мнение и вы поставили бы на первое место кого-то из игроков, не попавших в предложенный нами список из 15 человек. В таком случае голосуйте за этот вариант. Действительно, не все достойные кандидатуры выделены отдельно. Были и другие футболисты, чьи трансферы оказались успешными для ЦСКА. Достаточно назвать Евгения Алдонина, Элвира Рахимича, Чиди Одиа, Милоша Красича, Иржи Ярошика, Марка Гонсалеса, Жо, Романа Ерёменко или Игоря Дивеева, если мы говорим о нынешней команде красно-синих. С некоторыми из этих игроков ЦСКА завоёвывал самые ценные трофеи, некоторых перепродал с большой выгодой. Клуб славился своей трансферной политикой.
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