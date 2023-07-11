15 лучших трансферов в истории «Спартака»

Тема трансферов — самая актуальная летом, особенно когда нет больших турниров сборных. Клубы готовятся к новому сезону и усиливают составы, а мы об этом активно говорим. Но почему бы не вспомнить переходы прошлых лет? Сегодня вспоминаем 15 лучших трансферов в истории московского «Спартака». К вам всего две просьбы: помогите выбрать самый топовый переход и напишите в комментариях, кого и почему выбрали и кого не хватает в нашем рейтинге.

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

· Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

· Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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