15 лучших трансферов в истории «Спартака»

Тема трансферов — самая актуальная летом, особенно когда нет больших турниров сборных. Клубы готовятся к новому сезону и усиливают составы, а мы об этом активно говорим. Но почему бы не вспомнить переходы прошлых лет? Сегодня вспоминаем 15 лучших трансферов в истории московского «Спартака». К вам всего две просьбы: помогите выбрать самый топовый переход и напишите в комментариях, кого и почему выбрали и кого не хватает в нашем рейтинге.
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Роман Павлюченко
Откуда перешёл: «Ротор»
Сумма сделки: € 700 тыс.
Учитывая статус Павлюченко, сумма его трансфера выглядит комично. Романа брали ещё совсем молодым, и он довольно быстро вырос в звезду чемпионата России. В первом же сезоне в «Спартаке» центральный нападающий забил 10 голов в РПЛ и в дальнейшем не опускался ниже этой планки. Исключением стал только сезон-2008, и то условно — летом Павлюченко уехал в «Тоттенхэм» после успешного выступления со сборной на Евро.
Кстати, продажа Павлюченко до сих пор находится на втором месте в списке самых прибыльных в истории «Спартака». Дороже, чем Романа (€ 17,4 млн), клуб отпускал только Квинси Промеса (€ 21 млн). А о любви спартаковских болельщиков к Павлюченко лучше всего говорит тот факт, что на репутации футболиста никак не сказалось возвращение в Россию в другой клуб. О периоде Романа в «Локомотиве» быстро забыли.
Неманья Видич
Откуда перешёл: «Црвена Звезда»
Сумма сделки: € 4,45 млн
Видич приехал в «Спартак» перспективным центральным защитником, а спустя полтора года уехал в Англию и стал лидером «Манчестер Юнайтед». Болельщики до сих пор гордятся сербом, а тот не забывает о своём бывшем клубе. «Спартак» заработал на большом таланте — купил за € 4,45 млн, а продал за € 10,5 млн (по меркам нулевых приличная сумма за защитника).
За полтора года Видич провёл за «Спартак» 41 матч. Кажется, это не так много, но именно московский клуб — второй в карьере серба по количеству встреч. Даже в родной «Црвене Звезде» Неманья меньше выходил на поле.
Квинси Промес
Откуда перешёл: «Твенте»
Сумма сделки: € 11,5 млн
Самый забивной легионер в истории «Спартака», недавно ворвавшийся в топ-5 бомбардиров клуба за всю историю. Промеса уже считают лучшим спартаковским иностранцем за всё время, хотя изначально ожидания были скромнее. Но после перехода из «Твенте» Квинси сразу стал много забивать (13 голов в РПЛ в первом сезоне), а при Массимо Каррере оказался одним из главных факторов чемпионства «Спартака».
Дополнительный аргумент за Промеса, если фокусироваться на его первом трансфере в Россию: на нём ещё и удалось заработать. В 2018-м «Спартак» отпустил Квинси в «Севилью» за € 21 млн — это до сих пор самая прибыльная продажа в истории клуба.
В 2021-м Промес вернулся, но уже не из «Севильи», а из «Аякса» — за € 8,5 млн. И Квинси продолжает тащить! Минувший сезон стал для него самым результативным за время в России — 20 голов в РПЛ. Абсолютную любовь болельщиков к Промесу омрачает только его уголовное преследование в Нидерландах. Но заслуг Квинси это не отменяет: с ним «Спартак» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Алекс
Откуда перешёл: «Интернасьонал»
Сумма сделки: € 5 млн
Алекс может легко написать книгу под названием «Как влюбить в себя болельщиков, отыграв в команде всего два года». Бразильского полузащитника подписали ещё при Микаэле Лаудрупе. В своём втором матче Алекс не реализовал пенальти в ворота «Кубани» — казалось, так себе начало. Но затем Лаудрупа убрали, пришёл Карпин, и Алекс засверкал. Оказалось, что в составе «Спартака» появился настоящий бриллиант: бразилец образовал убойную связку с Веллитоном, оформил в РПЛ 12+9 по системе «гол+пас», принёс своим дублем победу над ЦСКА и стал одной из причин, почему команда боролась за чемпионство.
В начале переходного сезона-2011/2012 Алекс по семейным причинам укатил в Бразилию и, несмотря на надежды болельщиков, так и не вернулся в «Спартак». Пять лет назад полузащитник завершил карьеру, но в Москве до сих пор помнят его шикарные штрафные удары и скромность.
Веллитон
Откуда перешёл: «Гояс»
Сумма сделки: € 6 млн
Веллитон принадлежал «Спартаку» на протяжении семи лет, но по-настоящему зажигал только в двух сезонах. Зато как! Бразильский нападающий пришёл в 2007-м, раскрылся при Валерии Карпине и дважды подряд стал лучшим бомбардиром РПЛ. В сезоне-2009 «Спартак» в том числе благодаря 21 голу Веллитона ворвался в чемпионскую гонку, а в 2010-м игрок настрелял 19 мячей. В переходном сезоне-2011/2012 у бразильца было уже всего семь голов, и на этом его бомбардирские подвиги в России завершились окончательно. Начиная с 2013 года Веллитон съездил в две аренды, а потом ушёл совсем.
Веллитона тепло вспоминают за голы в двух сезонах, но в остальное время к нему было немало претензий. Тяга к тусовкам, которая влекла за собой травмы, лишний вес и штрафы, со временем отбила у бразильца интерес к РПЛ. Веллитон с горящими глазами был одним из лучших, если не лучшим завершителем в лиге. С потухшими — бесполезным. Веллитон закончил карьеру в начале 2023 года и так и не взял ни одного трофея.
Самуэль Жиго
Откуда перешёл: «Гент»
Сумма сделки: € 8 млн
Если попросить болельщиков «Спартака» назвать любимых футболистов команды за последние годы, фамилия Жиго всплывёт одной из первых. Французский центральный защитник, которого пришлось перехватывать у «Краснодара», идеально подошёл клубу ментально и стал любимчиком фанатов. Голы в ворота ЦСКА, заряды «Ауф» перед трибуной, трогательное расставание по уважительной причине и победа в Кубке России напоследок — всё это позволило Жиго оставить добротное наследие.
Вдобавок Самуэль был сильным игроком, который в связке с Джикией позволял не переживать за центр обороны. В какой-то момент в футбольном обществе даже заговорили о том, что Жиго, у которого не было опыта выступлений за Францию, стоит выдать российское гражданство, чтобы призвать в нашу сборную. Но разговоры так и остались разговорами. Да и в России Самуэля уже нет.
Георгий Джикия
Откуда перешёл: «Амкар»
Сумма сделки: € 2,35 млн
Джикия пришёл в «Спартак» в середине чемпионского сезона и постепенно стал основным. Восемь матчей в РПЛ в первые полгода в команде, 17 — в следующем сезоне и безоговорочное место в старте в дальнейшем. Со временем Джикия обрёл статус капитана, с которым не расстаётся до сих пор. В последнее время у Георгия есть проблемы с травмами, да и ошибки периодически случаются. Но морального влияния центрального защитника на команду не отнять: Джикия — лидер и опытный боец.
Сейчас Георгию всего 29 лет, так что не исключено, что со временем он только поднимется в этом рейтинге. Особенно если ему удастся привести «Спартак» к новым трофеям.
Стипе Плетикоса
Откуда перешёл: «Шахтёр»
Сумма сделки: € 2,5 млн
Плетикоса — один из лучших вратарей «Спартака» в новейшей истории. В клуб он приходил под основу уже в статусе сильного футболиста и оправдал ожидания. На протяжении двух сезонов Стипе не подпускал других голкиперов к стартовому составу, а одним из самых ярких моментов стало дерби с ЦСКА в 2008 году, когда своими сейвами хорват помог «Спартаку» победить принципиального соперника впервые за семь лет.
Карьера Плетикосы в «Спартаке» заглохла не по его вине. Валерий Карпин, придя на пост главного тренера, решил, что в условиях лимита на легионеров ему нужен российский вратарь, и сделал ставку на Сослана Джанаева. Плетикоса увяз в запасе, съездил в аренду в «Тоттенхэм», а в 2011-м бесплатно ушёл в «Ростов».
Андрей Дикань
Откуда перешёл: «Терек»
Сумма сделки: бесплатно
Вряд ли вы найдёте болельщика «Спартака», который скажет что-нибудь плохое о Дикане. В 2010-м на тот момент 33-летний голкипер достался клубу бесплатно и сразу забетонировал ворота. При этом Андрей поддерживал образ скромного джентльмена, отказался от эпатажа и поэтому вызывал исключительно симпатии. Дикань тащил во всех турнирах, где участвовал, но особенно запомнился в еврокубках. Выездные матчи с «Марселем» в Лиге чемпионов и с «Аяксом» в Лиге Европы стали настоящим звёздным часом возрастного футболиста.
Сезон-2013/2014 — последний для Диканя в «Спартаке». Он уже не играл столько, сколько раньше. После окончания сезона Андрей бесплатно ушёл в «Краснодар», а спустя два года завершил карьеру.
Максим Калиниченко
Откуда перешёл: «Днепр»
Сумма сделки: бесплатно
Калиниченко отдал «Спартаку» лучшие годы карьеры, пройдя путь от молодого новичка среди звёзд до ветерана и заслуженного футболиста. 196 матчей, 32 мяча и столько же ассистов, гол со штрафного великому вратарю «Баварии» Оливеру Кану в Лиге чемпионов — болельщики точно не забыли этого полузащитника.
Карьеру Калиниченко в «Спартаке» подпортила только концовка. Летом 2008-го красно-белые позорно влетели ЦСКА в дерби со счётом 1:5, а главный тренер Станислав Черчесов возложил вину на ветеранов. Калиниченко вместе с Егором Титовым оказался в дубле и вскоре покинул клуб.
Роман Зобнин
Откуда перешёл: «Динамо»
Сумма сделки: € 3 млн
Так получилось, что в этом рейтинге присутствует сразу несколько действующих игроков «Спартака». Но Зобнин попал сюда заслуженно. В 2016-м «Динамо» вылетело из РПЛ, и «Спартак» за относительно адекватную сумму (как минимум по тем временам) забрал самого яркого таланта в составе принципиального соперника. Что было дальше, вы знаете: Зобнин выдал мощнейший сезон, помог команде стать чемпионом и с тех пор стал неотъемлемой частью основного состава. Тренеры приходили и уходили, а Роман по-прежнему в старте — и это говорит о многом.
Сейчас Зобнину 29 лет, и давние мечты о карьере в Европе можно считать несбывшимися. Но для «Спартака» это в любом случае знаковый трансфер. Именно у Зобнина из нынешнего состава больше всего матчей за клуб — он занимает 24-е место с 221 встречей. В следующем сезоне у Романа есть все шансы подняться в зачёте и обойти Никиту Симоняна, который пока замыкает топ-20.
Луис Адриано
Откуда перешёл: «Милан»
Сумма сделки: бесплатно
Адриано прославился благодаря мощной результативности в «Шахтёре», в 2015-м уехал в «Милан», но там не закрепился. Когда в середине чемпионского сезона «Спартака» пошли слухи о желании клуба подписать почти 30-летнего центрального нападающего на жирнющий контракт (писали про € 4,5 млн в год), многие покрутили у виска. Луис казался списанным товаром, да и «Милан» отпускал его бесплатно не просто так.
Но сомнения моментально разбились о реальность. Адриано усилил «Спартак», забил победный гол в важнейшем матче с ЦСКА, помог команде стать чемпионом и в дальнейшем превратился в одну из главных звёзд всей РПЛ. Ярчайший хайлайт бразильца в России — шедевральный гол «Зениту» после классной комбинации. И это характерный момент, потому что Луиса запомнили как тонкого игрока. А ушёл Адриано летом 2019-го во время кардинальной перестройки состава, которая до сих пор снится Олегу Кононову в кошмарах.
Александр Соболев
Откуда перешёл: «Крылья Советов»
Сумма сделки: € 500 тыс. за аренду + € 4,5 млн за трансфер
Соболева брали из «Крыльев» аккуратно — на правах аренды с правом выкупа. Но Александр быстро доказал, что нужен «Спартаку». Уже во втором сезоне центральный нападающий выдал лучший перформанс по голам в карьере, настреляв 14 голов в РПЛ. Минувший розыгрыш чемпионата также получился для Соболева результативным: 13 мячей.
У Александра были разные периоды в «Спартаке», но сейчас без него сложно представить команду. За три года Соболев добрался до 26-го места в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, забив 48 голов. Ещё три мяча — и он обгонит Сергея Шавло, так что подняться в этом престижном перечне есть все шансы.
Дмитрий Комбаров
Откуда перешёл: «Динамо»
Сумма сделки: € 4 млн
Комбаров приходил в «Спартак» не один, а с братом Кириллом. Но именно Дмитрий закрепился в составе и отпахал за клуб девять лет, не покидая основу. Так получилось, что Комбаров — один из самых критикуемых футболистов в этом списке, однако недооценивать его заслуги всё равно нельзя.
Фланговый хавбек, в ходе карьеры переквалифицировавшийся в защитника, помог «Спартаку» добыть долгожданное чемпионство в 2017-м, стал автором легендарной нецензурной цитаты со словом «грацио» и взобрался на 14-е место среди игроков с наибольшим количеством матчей за клуб. У Комбарова 274 встречи — это больше, чем у Андрея Тихонова и Никиты Симоняна.
Артём Ребров
Откуда перешёл: «Шинник»
Сумма сделки: € 300 тыс.
Не спешите удивляться. Ребров, хоть и не стал полноценной звездой, заслужил присутствовать в этом списке. Вратаря брали за небольшую сумму у «Шинника» в качестве дублёра, но он дождался шанса и закрепился в основном составе. Именно Ребров тащил в чемпионском сезоне при Массимо Каррере, а потом помогал освоиться молодым партнёрам в лице Александра Максименко и Александра Селихова.
11 лет в клубе, 131 матч, знаменитые поцелуи штанг — всё это Ребров. И неудивительно, что после завершения карьеры Артём остался в клубе на административной должности.
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