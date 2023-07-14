«Эль класико», «Сити» — «Бавария» и не только. Главные матчи топ-клубов в ближайший месяц

Европейские топ-клубы возвращаются. Команды начинают подготовку к сезону-2023/2024. Как правило, в последние 10-15 лет сильнейшие команды проводят сборы за пределами Европы. Лето 2023 года – не исключение. Рассказываем, где остановятся «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и какие супервстречи нас ждут в предсезонке.
Самое популярное направление – США. Например, свои сборы там проведут «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона», «Реал», «Милан», «Ювентус», и дортмундская «Боруссия». С 2013 года в США и Азии проводился Международный кубок чемпионов (ICC), однако он прекратил своё существование из-за пандемии коронавируса. На смену ему пришёл «Тур чемпионов», главным матчем которого станет «эль класико» в Арлингтоне.
Играют «Барселона» и «Реал»
Фото: Eric Alonso/Getty Images
Вторая по популярности точка сборов вне Европы – Юго-Восточная Азия. «Бавария» проведёт встречи в Японии и Сингапуре, «Интер» и «ПСЖ» — в Японии, «Ливерпуль» — в Сингапуре, «Манчестер Сити» — в Японии и Южной Корее. А «Тоттенхэм», помимо Сингапура и Таиланда, захватит Австралию (новый тренер клуба Ангелос Постекоглу – австралиец). Интересен путь «Атлетико»: клуб проведёт предсезонные сборы в Мексике и США, а также… в Южной Корее.
Какие самые интересные матчи топ-клубов нас ждут летом?
«Арсенал»
20 июля, 6:30 мск, сборная звёзд МЛС (Вашингтон, США).
23 июля, 00:00 мск, «Манчестер Юнайтед» (Нью-Йорк, США).
26 июля, 23:00 мск, «Барселона» (Лос-Анджелес, США).
«Челси»
23 июля, 2:00 мск, «Брайтон» (Филадельфия, США).
27 июля, 3:15 мск, «Ньюкасл» (Атланта, США).
3 августа, 3:30 мск, «Боруссия» Дортмунд (Чикаго, США).
«Ливерпуль»
30 июля, 12:00 мск, «Лестер» (Сингапур).
2 августа, 14:30 мск, «Бавария» (Сингапур).
«Манчестер Сити»
23 июля, 13:00 мск, «Иокогама» (Токио, Япония).
26 июля, 13:30 мск, «Бавария» (Токио, Япония).
30 июля, 13:00 мск, «Атлетико» (Сеул, Южная Корея).
«Манчестер Юнайтед»
23 июля, 00:00 мск, «Арсенал» (Нью-Йорк, США).
27 июля, 3:30 мск, «Реал» (Хьюстон, США).
31 июля, 4:00 мск, «Боруссия» Дортмунд (Лас-Вегас, США).
«Тоттенхэм»
18 июля, 14:00 мск, «Вест Хэм» (Перт, Австралия).
8 августа, 21:00 мск, «Барселона» (Барселона, Испания).
«Ньюкасл»
24 июля, 2:00 мск, «Астон Вилла» (Филадельфия, США).
27 июля, 3:15 мск, «Челси» (Атланта, США).
29 июля, 2:30 мск, «Брайтон» (Нью-Джерси, США).
«Реал»
24 июля, 5:00 мск, «Милан» (Лос-Анджелес, США).
27 июля, 3:30 мск, «Манчестер Юнайтед» (Хьюстон, США).
29 июля, 23:00 мск, «Барселона» (Арлингтон, США).
3 августа, 2:30 мск, «Ювентус» (Орландо, США).
«Барселона»
23 июля, 5:30 мск, «Ювентус» (Сан-Франциско, США).
26 июля, 23:00 мск, «Арсенал» (Лос-Анджелес. США).
29 июля, 23:00 мск, «Реал» (Арлингтон, США).
1 августа, 23:00 мск, «Милан» (Хьюстон, США).
8 августа, 21:00 мск, «Тоттенхэм» (Барселона, Испания).
«Атлетико»
27 июля, 14:00 мск, сборная звёзд чемпионата Южной Кореи (Сеул, Южная Корея).
30 июля, 13:00 мск, «Манчестер Сити» (Сеул, Южная Корея).
5 августа, 23:00 мск, «Севилья» (Сан-Франциско, США).
«Бавария»
26 июля, 13:30 мск, «Манчестер Сити» (Токио, Япония).
2 августа, 14:30 мск, «Ливерпуль» (Сингапур).
«Боруссия» Дортмунд
31 июля, 4:00 мск, «Манчестер Юнайтед» (Лас-Вегас, США).
3 августа, 3:30 мск, «Челси» (Чикаго, США).
6 августа, 18:00 мск, «Аякс» (Дортмунд, Германия).
«ПСЖ»
25 июля, 13:20 мск, «Аль-Наср» (Осака, Япония).
1 августа, 13:20 мск, «Интер» (Токио, Япония).
Играют «ПСЖ» и «Аль-Наср»
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
«Ювентус»
23 июля, 5:30 мск, «Барселона» (Сан-Франциско, США).
28 июля, 5:30 мск, «Милан» (Лос-Анджелес, США).
3 августа, 2:30 мск, «Реал» (Орландо, США).
«Наполи»
24 июля, 19:00 мск, СПАЛ (Димаро, Италия).
«Интер»
27 июля, 13:00 мск, «Аль-Наср» (Осака, Япония).
1 августа, 13:20 мск, «ПСЖ» (Токио, Япония).
«Милан»
24 июля, 5:00 мск, «Реал» (Лос-Анджелес, США).
28 июля, 5:30 мск, «Ювентус» (Лос-Анджелес, США).
1 августа, 23:00 мск, «Барселона» (Хьюстон, США).
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