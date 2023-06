Холанд курил сигару и тусил дольше всех. «Сити» второй день безбашенно отмечает требл

В Стамбуле было уже 8 утра, но английский контингент «Манчестер Сити» всё ещё тусил – Кайл Уолкер, Джек Грилиш, Джон Стоунс и, конечно, Эрлинг Холанд. Да, страйкер вырос в Норвегии, но родился в Лидсе, что и доказал ранним воскресным утром. 22-летний зожник встречал рассвет за диджейскими пультами, покуривая гигантскую сигару.

Футболист имел на это полное право: накануне «Сити» обыграл «Интер» на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и добавил трофей Лиги чемпионов к завоёванным ранее чашкам Премьер-лиги и Кубка Англии. Два последних команда Хосепа Гвардиолы выиграла в мае, но еврокубок стал вишенкой на торте из всех триумфов за продолжительный период сотрудничества каталонца с «горожанами».

Кевин Де Брёйне Полузащитник «Манчестер Сити» «До сих пор у нас были скромные вечеринки, но теперь мы можем по-настоящему отрываться в течение нескольких дней – как и должно быть»

Празднования, начавшиеся на поле и продолжавшиеся в раздевалке, переместились в отель Marriott в 30 минутах езды от стадиона. Де Брёйне давал интервью клубным соцсетям в глубокой ночи, когда его прервали звуки песни Everywhere от Fleetwood Mac, которую фанаты «Сити» сделали гимном сезона. Грилиш ворвался в кадр с огромным бумбоксом на плече.

Родри встал в очередь в ожидании, пока бельгиец закончит с интервью, и издал саркастичное «наконец-то», когда Кевин уступил главному герою финала место перед камерами. Следующим должен был стать Холанд, но Эрлинг не был настроен на программное общение с клубным ТВ. Он влез в кадр, картинно похрапел и, заскучав, пошёл тусоваться дальше.

К тому моменту Брэндон Эштон, китмэн «горожан», исполнил любимый перфоманс: проскользил на животе через всю раздевалку в одних трусах. Это уже традиционный трюк лысого весельчака, неделей ранее на Уэмбли член персонала клуба проделал то же самое, только после стамбульского финала он чуть не очутился головой в трофее Лиги чемпионов.

На прошлой неделе после финала Кубка Англии игроки веселились под песню Freed From Desire группы Gala, изменив слова припева на Gundo's on fire, your defence is terrified («Гюндо в огне, ваша оборона в ужасе»). На лондонском стадионе болельщиков заряжал Родри, а в раздевалке на «Ататюрке» хит Gala переделали уже в его честь – скромный испанец заслужил самую мощную похвалу от партнёров.

Родри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но эмоции были самые разные – особенно после окончания матча, зафиксировавшего историческое достижение «Сити». На поле были и слезы: Грилиш давился от них в разговоре с репортёрами, а Холанд сложился пополам после финального свистка и рухнул на газон. 10 июня 2022 года он выложил детскую фотографию себя в футболке «МС» с подписью: «Продолжение следует...» Ровно год спустя норвежец оформил один из лучших индивидуальных сезонов в истории – всего в 22 года.

Тот факт, что он был одним из последних, кто бодрствовал на вечеринке в Турции, говорит о многом. Остальные – прожжённые тусовщики, а вот Эрлинг всегда подчёркивает, насколько скрупулёзно следит за собой, и обычно он не употребляет ничего крепче парного молока. Норвежец даже советовал завязывать с гулянками Джеку Грилишу, с которым близко сошёлся за этот год.

Грилиш Фото: Tom Flathers/Getty Images

В 2018-м, когда «Сити» завоевал первый титул с Гвардиолой, Пеп заставил игроков вернуться к тренировкам на следующий день, несмотря на вечеринку накануне, – настолько он был одержим идеей набрать 100 очков. Это не помешало некоторым футболистам заявиться на клубную базу после двух часов сна и откупорить бутылку шампанского за завтраком.

На этот раз каталонец позволил игрокам насладиться чемпионством, несмотря на приближающиеся финалы в Лондоне и Стамбуле.

Эдерсон Вратарь «Манчестер Сити» «Мы должны наслаждаться победами. Те, кто любит выпить, должны выпить: очень трудно пахать 10-11 месяцев и не иметь возможности как следует отметить достижение. Нужно извлечь из этого максимум»

Бразилец – один из тех, кто знает толк в хорошем праздновании, и с субботы на воскресенье он был одним из последних, кто сдался. Наутро кипер сел в клубный автобус до аэропорта с бутылкой пива в руке – и без привычной бороды. Перед финалом он заключил с бразильским журналистом пари на победу – вратарь лишился растительности на подбородке, а репортёр сбрил усы.

Команда продолжила торжество в воскресенье уже в Манчестере, а на вечер понедельника – после парада по городу и празднования требла с фанатами – была запланирована ещё одна тусовка. Сразу после финала у многих просто не было эмоциональных сил, чтобы полноценно оттянуться: некоторые футболисты и тренер были ментально опустошены.

«Сити» второй день безбашенно отмечает требл Фото: Tom Flathers/Getty Images

Когда в последнем туре прошлого сезона «МС» победил «Астон Виллу», отыгравшись с 0:2 за 20 минут до конца, чемпионский парад состоялся на следующий день – многие игроки веселились всю ночь и не спали ни минуты. На этот раз у них были дополнительные сутки, дополнительная тусовка и два экстра-трофея на борту автобуса.

В клубных соцсетях весь день появлялись фотографии отрывавшегося Грилиша (парень вообще не прекращает тусоваться), а главный «герой» команды, третий вратарь Скот Карсон, почему-то заявился на парад в игровых бутсах и очках для плавания. В Манчестере шёл проливной дождь, и торжества пришлось немного отложить, но фанатов не смутить подобной мелочью.

«Сити» второй день безбашенно отмечает требл Фото: Will Matthews/Getty Images

Болельщики из голубой части города заполонили улицы и сопровождали кумиров до финальной точки маршрута, наблюдая за наслаждающимся сигарой Гвардиолой, раздетым по торсу Холандом и остальными триумфаторами. В конце парада вся команда ввалилась на сцену и ещё раз поприветствовала толпу – Калвин Филлипс исполнил нецензурный чант про Стоунса, а Илкай Гюндоган вынес на публику трофей Лиги чемпионов.

Эта часть торжества была короткой, и футболисты с персоналом клуба покинули публику. «Горожанам» нужно беречь силы – впереди очередная тусовка.