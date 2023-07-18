Кого в новом сезоне РПЛ уволят первым? Аргументы есть практически за всех тренеров

Новый сезон РПЛ вот-вот начнётся. Интриг перед ним полно, и одна из них касается судьбы тренеров. В каждом сезоне происходит несколько отставок: каким-то клубам это помогает, каким-то — наоборот. А давайте попробуем угадать, кого из тренеров уволят первым.

В нашем рейтинге присутствуют специалисты из всех команд РПЛ. Благодаря вашим голосам они будут распределяться по местам. Внизу окажется тот, кого, по вашему мнению, точно не уволят на старте сезона, а наверху — тренер, находящийся в наиболее рискованном положении.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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