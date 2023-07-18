Кого в новом сезоне РПЛ уволят первым? Аргументы есть практически за всех тренеров

Новый сезон РПЛ вот-вот начнётся. Интриг перед ним полно, и одна из них касается судьбы тренеров. В каждом сезоне происходит несколько отставок: каким-то клубам это помогает, каким-то — наоборот. А давайте попробуем угадать, кого из тренеров уволят первым.
В нашем рейтинге присутствуют специалисты из всех команд РПЛ. Благодаря вашим голосам они будут распределяться по местам. Внизу окажется тот, кого, по вашему мнению, точно не уволят на старте сезона, а наверху — тренер, находящийся в наиболее рискованном положении.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дмитрий Хохлов («Сочи»)
Хохлов стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» весной после отставки Курбана Бердыева, а в мае был утверждён в должности. Решение оставить Хохлова во главе команды стало для многих сюрпризом, и вряд ли ему простят неудачные результаты на старте нового сезона. В прошлом чемпионате «Сочи» был крепким середняком — есть сомнения, что руководство согласно на меньшее.
Иржи Ярошик («Оренбург»)
Кажется, у Ярошика самое шаткое положение в РПЛ, несмотря на то что он пришёл в «Оренбург» совсем недавно, сменив Марцела Личку. Сезон ещё не начался, а об Иржи уже отзываются как о слабом тренере, да и переплюнуть результаты предыдущего коуча будет нелегко. Пока складывается ощущение, что боссы «Оренбурга» решили рискнуть. Слабо верится, что клуб станет держаться за Ярошика, если у того не пойдёт в новом сезоне. Единственный способ закрепиться в команде для Иржи — выдать мощный старт.
Сергей Юран («Пари НН»)
Прошлый сезон у Юрана получился феерическим. Начинал в «Химках», потом случилась быстрая отставка, а в апреле тренер вернулся в РПЛ и возглавил «Пари НН», которому нужно было спасаться от вылета. Со скрипом, но получилось: команда из Нижнего Новгорода заскочила в стыки и не без труда прошла «Родину». Вряд ли у «Пари НН» появились новые задачи в новом сезоне: надо сохранять прописку в элите и по возможности избегать нервной концовки. Прошлый чемпионат показал, что клуб готов менять тренеров, когда что-то идёт не так. Юран вполне может стать жертвой результатов.
Рашид Рахимов («Рубин»)
Рахимов возглавил «Рубин» в апреле и закончил начатое, выведя команду в РПЛ. А после этого ещё и удержался на посту главного тренера. Но второй подряд вылет из элиты казанскому клубу точно не нужен, поэтому провальные результаты руководство точно терпеть не станет. Так что Рахимову нужен уверенный старт, а календарь тем временем сложился непростой: в первых 10 турах придётся сыграть с «Локомотивом», «Спартаком», «Динамо», «Зенитом» и «Краснодаром».
Владимир Ивич («Краснодар»)
Ивич возглавил «Краснодар» в ходе прошлого сезона и убедил руководство, что оно сделало правильный выбор. Шестое место в РПЛ, финал Кубка России — не самые плохие результаты. Но команда по-прежнему нестабильна, а клуб этим летом активнее продаёт, чем покупает. Ивич при таких условиях вполне может завалить начало сезона, тем более календарь ждёт не самый простой.
Гильермо Абаскаль («Спартак»)
Абаскаль в прошлом сезоне пережил стадии обожания и критики. Команда уверенно шла по дистанции, но потом результаты ухудшились, и на финише «Спартак» упустил возможность занять второе место. От красно-белых ждут лучших результатов, особенно на фоне усиления в летнее трансферное окно. Поэтому для Абаскаля ставки высоки — все знают, как легко «Спартак» порой расстаётся с тренерами. Плюс в данном случае — календарь, хотя и в начале весны мало кто мог подумать, что команда сбавит.
Вадим Евсеев («Факел»)
«Факел» в концовке прошлого сезона пошёл ва-банк и сменил Дмитрия Пятибратова на Евсеева. Ставка сыграла: команда залетела в стыки и выбила оттуда «Енисей». Тренера, понятное дело, оставили, но теперь многое зависит от начала нового сезона. Позиция клуба очевидна: необходимо оставаться в РПЛ, и ради этого можно сменить тренера в любой момент. А тем временем «Факел» стартует в новом чемпионате с матчей с «Ростовом» и «Локомотивом», после чего в 3-м туре сыграет ещё и с «Зенитом».
Марцел Личка («Динамо»)
Личка заслужил приглашение в «Динамо» яркой работой в «Оренбурге», с которым вышел и закрепился в РПЛ, показав суператакующую игру. В московском клубе точно легче не будет: ожидания выше, а больших успехов у команды нет давно. Лучший результат за последнее время показал Сандро Шварц, занявший третье место в 2022 году. Прошлый сезон вообще стал провальным — Славишу Йокановича уволили, не дожидаясь последнего тура. А вдруг Личка плохо стартует?
Сергей Ташуев («Ахмат»)
Ташуев неожиданно вернулся в РПЛ в сентябре 2022 года, сменив в «Ахмате» уволенного Андрея Талалаева. Ещё большей неожиданностью для многих стало, что при новом тренере грозненская команда попёрла вверх по таблице и в итоге финишировала на престижном пятом месте, не подпустив «Краснодар» и других достойных соперников. Позиция Ташуева в «Ахмате» пока кажется непоколебимой. Но что, если старт нового сезона не задастся?
Сергей Игнашевич («Балтика»)
Игнашевич возглавил «Балтику» ещё в 2021 году, а в прошлом сезоне сотворил историю и вытащил команду в РПЛ спустя 25 лет. Цель калининградцев на ближайшие месяцы понятна: закрепиться в элите. Под эту задачу «Балтика» и пытается преобразиться. Но где гарантии, что союз команды без опыта выступления на таком уровне и молодого тренера даст нужный результат?
Игорь Осинькин («Крылья Советов»)
Осинькин — творец нынешних «Крыльев» во всех смыслах. Хорошая сторона этого факта: доверие молодым футболистам, приличная по меркам РПЛ игра. Плохая: ещё в прошлом сезоне команду сильно трясло, и в концовке сезона даже пришлось бороться за выживание — лишь нелёгкая победа над «Спартаком» позволила избежать попадания в стыки. Другого тренера могли бы уволить, не дожидаясь такой нервной развязки. От Осинькина явно ждут более уверенных результатов в новом сезоне, так что ставки высоки.
Сергей Семак («Зенит»)
На бумаге это самый неприкосновенный тренер в РПЛ. Пять чемпионств подряд, свежая победа над ЦСКА в Суперкубке России. Но как раз в матче с армейцами проявилась проблема: команда смотрелась заметно хуже соперника и даже ни разу не пробила по воротам. Во многом это связано с возможным уходом Вендела, но нестабильность наблюдается и с остальными звёздными бразильцами. Наверняка же есть вероятность, что Семак начнёт сезон не с тем составом, который хотел видеть? В таком случае успешные результаты совсем не гарантированы.
Виктор Гончаренко («Урал»)
Гончаренко — главная причина, по которой «Урал» в прошлом сезоне уверенно остался в РПЛ. Команда выдала рекордную в истории клуба 16-матчевую беспроигрышную серию и даже дошла до финала Пути регионов в Кубке России. Перед новым сезоном кажется, что увольнять такого тренера в здравом уме никто не станет, но в футболе, и особенно в екатеринбургском клубе, бывает всякое. Как вы помните, Гончаренко однажды уже уволили из «Урала».
Михаил Галактионов («Локомотив»)
Галактионов смог перевернуть провальный сезон «Локомотива», возглавив команду в ноябре 2022 года. Вместо борьбы за выживание железнодорожники заняли восьмое место. Большую роль сыграли зимние трансферы: клуб подписал Артёма Дзюбу, Илью Лантратова и Максима Глушенкова. Очевидно, теперь, когда Галактионов окончательно освоился в команде, а состав заметно усилен, от тренера будут ждать следующего шага и, например, борьбы за медали. А если не выйдет? Старт сезона будет крайне непростым, если брать во внимание календарь.
Владимир Федотов (ЦСКА)
Федотов был признан лучшим тренером прошлого сезона, и абсолютно заслуженно: ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России. Однако сейчас за команду тревожно, поскольку усиления, о котором не первый месяц говорит тренер, нет, а продажи есть, в том числе прямому конкуренту (привет Хесусу Медине и «Спартаку»). Федотову, разумеется, доверяют, но даже его работа может не спасти ЦСКА от проблем.
Валерий Карпин («Ростов»)
На первый взгляд Карпин чувствует себя ещё увереннее, чем Сергей Семак. Четвёртое место в прошлом сезоне — огромный успех для «Ростова», учитывая кадровые возможности команды и трудности с логистикой. Даже сложно сказать, чего ждут от Карпина теперь. Снова борьбы за медали? Вряд ли. Сохранения прописки в РПЛ? Это и так понятно. А календарь совсем простым не назовёшь: с «Зенитом» играть уже во 2-м туре. Что, если «Ростов» завалит старт сезона?
- 18 июля 2023
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