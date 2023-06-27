У «Зенита» убойный старт, а «Спартаку» повезло. Всё о календаре топов РПЛ в новом сезоне

Новый сезон в РПЛ стартует менее чем через месяц, но календарь уже известен. Как это обычно бывает, кому-то с распределением матчей повезло больше, а кому-то — меньше. Самое время изучить свежий календарь и сделать выводы.

«Зенит»: пять топ-матчей к концу сентября

Тот случай, когда судьба не пожалела чемпиона. У «Зенита» старт сезона будет максимально жёстким, ведь к концу сентября, то есть в первых девяти турах, команде Сергея Семака предстоит зарубиться с «Ростовом», «Динамо», «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом». И это при том, что сезон у «Зенита» начнётся на неделю раньше, чем у большинства команд РПЛ: 15 июля чемпион сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

Игроки «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но у сложившейся картины есть и обратная сторона. Во-первых, удачные результаты в перечисленных матчах значительно повысят шансы «Зенита» на очередное чемпионство, а во-вторых, во втором круге таких испытаний уже не будет. Начиная с 16-го тура у команды Семака не ожидается ситуаций, когда придётся играть с двумя топ-соперниками подряд.

Завершит сезон «Зенит» на своём поле: в заключительном туре в Санкт-Петербург приедет «Ростов». Хотя, учитывая опыт предыдущих лет, не факт, что этот матч будет иметь для чемпиона турнирное значение. К досрочным завоеваниям титула в исполнении «Зенита» привыкли, кажется, уже все.

Топ-матчи «Зенита» распределились по календарю следующим образом (даты матчей в календаре — приблизительные. И у «Зенита», и у других команд они ещё будут меняться):



2-й тур: «Ростов» — «Зенит» (29 июля);

3-й тур: «Зенит» — «Динамо» (5 августа);

5-й тур: «Спартак» — «Зенит» (19 августа);

7-й тур: ЦСКА — «Зенит» (2 сентября);

9-й тур: «Зенит» — «Локомотив» (23 сентября);

15-й тур: «Зенит» — «Краснодар» (11 ноября);

17-й тур: «Локомотив» — «Зенит» (2 декабря);

19-й тур: «Зенит» — «Спартак» (2 марта);

24-й тур: «Краснодар» — «Зенит» (13 апреля);

26-й тур: «Динамо» — «Зенит» (27 апреля);

28-й тур: «Зенит» — ЦСКА (11 мая);

30-й тур: «Зенит» — «Ростов» (25 мая).

ЦСКА: старт на выезде и трудный конец года

Серебряные призёры и обладатели Кубка России, как и «Зенит», начнут с матча за Суперкубок 15 июля. Дальше ждут не самые неудобные соперники, но играть придётся в гостях — в Екатеринбурге и Грозном. Из интересного в календаре команды Владимира Федотова выделяется конец 2023 года: в трёх турах с конца ноября до начала декабря ЦСКА сыграет с «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром». Плюсом в данной ситуации можно назвать тот факт, что матчи с динамовцами и ростовчанами пройдут в Москве.

Игроки ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Учитывая амбиции ЦСКА, особенно на фоне результатов в минувшем сезоне, одним из ключевых матчей может стать игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в середине мая. А закончит чемпионат команда домашней встречей с «Уралом».

Топ-матчи ЦСКА в новом сезоне:



3-й тур: ЦСКА — «Локомотив» (5 августа);

5-й тур: «Динамо» — ЦСКА (19 августа);

7-й тур: ЦСКА — «Зенит» (2 сентября);

9-й тур: «Ростов» — ЦСКА (23 сентября);

11-й тур: «Спартак» — ЦСКА (7 октября);

13-й тур: ЦСКА — «Краснодар» (28 октября);

16-й тур: ЦСКА — «Динамо» (25 ноября);

17-й тур: ЦСКА — «Ростов» (2 декабря);

18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА (9 декабря);

21-й тур: ЦСКА — «Спартак» (16 марта);

24-й тур: «Локомотив» — ЦСКА (13 апреля);

28-й тур: «Зенит» — ЦСКА (11 мая).

«Спартак»: удобный старт и суперматч уже в августе

Бронзовые призёры РПЛ в этот раз точно не будут жаловаться на календарь. Первые два тура «Спартак» проведёт дома, причём с середняком («Оренбургом») и новичком лиги («Балтикой»). А первый по-настоящему мощный соперник у команды Гильермо Абаскаля ожидается в середине августа. И тоже на своём поле — «Зениту» придётся ехать в Москву.

Игроки «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, в течение сезона у «Спартака» только в двух случаях будут два формально топовых соперника подряд. В ноябре красно-белые поочерёдно сыграют с «Локомотивом» в гостях и с «Ростовом» дома. Эта же пара, но уже в обратном порядке будет ждать «Спартак» во втором круге в апреле.

Концовка сезона тоже будет достаточно комфортной для «Спартака». Домашний матч с «Рубином» и выезд к «Оренбургу» — не самый жуткий сценарий, если команда Абаскаля к тому моменту будет претендовать на медали.

Топ-матчи «Спартака» в новом сезоне:



5-й тур: «Спартак» — «Зенит» (19 августа);

7-й тур: «Краснодар» — «Спартак» (2 сентября);

9-й тур: «Спартак» — «Динамо» (23 сентября);

11-й тур: «Спартак» — ЦСКА (7 октября);

14-й тур: «Локомотив» — «Спартак» (4 ноября);

15-й тур: «Спартак» — «Ростов» (11 ноября);

19-й тур: «Зенит» — «Спартак» (2 марта);

21-й тур: ЦСКА — «Спартак» (16 марта);

23-й тур: «Динамо» — «Спартак» (6 апреля);

25-й тур: «Ростов» — «Спартак» (20 апреля);

26-й тур: «Спартак» — «Локомотив» (27 апреля);

28-й тур: «Спартак» — «Краснодар» (11 мая).

С полным календарём нового сезона РПЛ можно ознакомиться по ссылке ниже. Пишите в комментариях, кто ваш фаворит!