8 топ-матчей среды: «Динамо» Тб и «Астана» в квале ЛЧ, товарняки топ-клубов и Лига наций

Что смотреть 19 июля: «Ференцварош» Черчесова, «МЮ», «Ливерпуль» и «Монако» Головина, а ещё волейбол.

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю — «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 16:00: «Манчестер Юнайтед» — «Лион», товарищеский матч

Интрига: кто из молодых впечатлит тен Хага?

«МЮ» продолжает в формате «ещё 48 часов – и точно всё» работать над трансфером вратаря Андре Онана и готовится подписать форварда. На этом свободный бюджет, вероятно, будет исчерпан. Так что Эрику тен Хагу в новом сезоне придётся во многом опираться на имеющихся футболистов и свежую кровь. Предсезонка – отличная возможность для резерва показать себя. Так, в последней игре с «Лидсом» впечатлил 18-летний полузащитник Кобби Майну. The Athletic сообщает, что тен Хаг отмёл любые варианты с арендой игрока и планирует вводить его в состав. Кому ещё удастся заработать шанс на основу?

Другая интрига – найдётся ли среди запасных вратарей дублёр для Онана? Матей Коварж с тем же «Лидсом» отыграл прилично и был хорош в передачах под давлением, но ему уже 23 года, и перспектива постоянно играть в другом клубе может быть интереснее.

«Манчестер Юнайтед» Фото: leedsunited.com

🏐 18:00: США — Франция, Лига наций, 1/4 «Финала восьми»

Интрига: возьмут ли французы реванш за проигрыш Америке на предварительном этапе со счётом 0:3?

Лидер турнира США и занявшая последнее место на групповом этапе Франция открывают «Финал восьми». Казалось бы, проблем у американцев быть не должно, но «трёхцветные» регулярно проваливают предварительные стадии, а в матчах на вылет могут «показать зубы». Так было и на «золотой» Олимпиаде-2020. Лидер команды Эрвен Нгапет, как и предполагалось, не появится в финальной стадии из-за травмы колена, что может повлиять на результат команды. Без изменений и в сборной США — подопечные Джона Спироу во главе с игроками Суперлиги Мэттью Андерсоном и Майкой Кристенсоном идут за золотом.

Сборная США Фото: volleyballworld.com

⚽️ 19:00: «Динамо» Тбилиси — «Астана», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: кто пройдёт во второй квалификационный раунд?

Квалификация еврокубков в самом разгаре. В первом матче в Астане команды сыграли вничью — 1:1. При этом в целом по сезону «Динамо» и «Астана» идут по-разному. Грузинская команда в своей лиге занимает четвёртое место из 10, казахстанская — второе из 14. И тем не менее «Динамо» удалось не проиграть на чужом поле в первом матче. Правда, правило выездного гола уже не работает, поэтому дома не будет возможности играть на 0:0.

«Динамо» Тбилиси Фото: fcdinamo.ge

⚽️ 19:00: «Карабах» — «Линкольн», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: удержит ли «Карабах» преимущество?

«Карабаху» в квалификации достался экзотический соперник. Первый матч проходил в Гибралтаре, но, несмотря на не самого мощного оппонента, легко не было. «Линкольн» забил первым, и «Карабаху» пришлось камбэчить (2:1). Теперь азербайджанской команде нужно на своём поле не упустить добытое преимущество. В противном случае нас ждёт сенсация.

«Карабах» Фото: qarabagh.com

⚽️ 19:00: «Ференцварош» — «КИ Клаксвик», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд — ответный матч

Интрига: сможет ли Черчесов пробиться в следующий раунд?

«Ференцварош» казался явным фаворитом этой пары, но выезд на Фарерские острова результата не принёс. Первый матч закончился нулевой ничьей, и теперь команде Станислава Черчесова нужно забивать и побеждать дома, чтобы обезопасить себя от нервной серии пенальти и потенциального вылета от аутсайдера.

«Ференцварош» Фото: fradi.hu

⚽️ 19:30: «Карлсруэ» — «Ливерпуль», товарищеский матч

Интрига: как проявит себя обновлённый «Ливерпуль»?

Команда Юргена Клоппа сильно обновилась в летнее трансферное окно. Ушли несколько полузащитников, а на замену им пришли более молодые новички: Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи. В расположении команды также нет Фабиньо, который близок к отъезду в Саудовскую Аравию. Предложение есть на руках и у Джордана Хендерсона, но в случае с ним больше неопределённости. В любом случае в матче с «Карлсруэ» нас ждёт новый «Ливерпуль».

«Ливерпуль» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🏐 21:00: Италия — Аргентина, Лига наций, 1/4 «Финала восьми»

Интрига: итальянцы ведут борьбу за третий крупный титул подряд

Одной из трёх команд, кому проиграли чемпионы мира и Европы в Лиге наций, была как раз Аргентина. Стартовый для себя матч парни Фердинандо де Джорджи отдали всухую — 0:3. А звезды своих сборных Лусиано Палонски и Юри Романо оказались среди лучших на площадке. Но только к концу лиги четвёртая и пятая команды предварительного этапа вышли на пик: за третью неделю обе взяли по четыре победы. А значит, в четвертьфинале нас ожидает плотная борьба.

Италия Фото: volleyballworld.com

⚽️ 21:00: «Бетис» — «Монако», товарищеский матч

Интрига: в какой роли видит Головина новый тренер «Монако»?

«Монако» в прошлом сезоне откровенно разочаровал своих болельщиков. Вместо борьбы за Лигу чемпионов команда финишировала на шестом месте в чемпионате и осталась вообще без еврокубков. В связи с этим летом клуб сменил главного тренера — теперь рулить будет Ади Хюттер. А в матче с «Бетисом» у нас будет прекрасная возможность посмотреть, в какой роли немец видит Александра Головина.