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Объявлена символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, наивысшую оценку от WhoScored получил полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов — 9,0. Таким образом, он стал лучшим игроком тура по версии портала. Вторую по величине оценку (8,9) получил также игрок грозненской команды — нападающий Мохамед Конате. Всего в символическую сборную тура попали по два игрока из «Ахмата» и московского «Динамо», а также по одному представителю «Балтики», «Факела», «Краснодара», «Урала», «Рубина», «Ростова» и «Сочи».

Фото: WhoScored

Сборная 26-го тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Игорь Юрганов («Факел»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Заика («Сочи»), Роналдо («Ростов»), Владислав Камилов («Ахмат»), Данила Козлов («Балтика»), Андрей Егорычев («Урал»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохамед Конате («Ахмат»).

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