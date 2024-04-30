«Я его размажу». Рюдигер высказался о возможной встрече с Мбаппе в финале Лиги чемпионов

Немецкий центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о возможном противостоянии с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, а также ответил на вопрос о вероятном переходе Мбаппе в стан «сливочных». Напомним, в полуфинале «Реал» встретится с «Баварией», а «ПСЖ будет играть с дортмундской «Боруссией».

«Если я встречусь с Мбаппе в финале Лиги чемпионов, то мы его победим. Если он попытается пройти мимо меня, я его размажу.

Является ли переход Килиана Мбаппе в «Реал» хорошим шагом? Кто сказал, что он переходит. Это ещё не официально», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на YouTube-канал CARRÉ.