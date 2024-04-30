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Лотар Маттеус: «Бавария» является фаворитом в игре с «Реалом»

Лотар Маттеус: «Бавария» является фаворитом в игре с «Реалом»
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а также высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Карло — не только великий тренер, но и великий футболист. Я играл против него в «Милане». Анчелотти хорошо принимают в Мадриде с его непринуждённой итальянской манерой. Он — отец для профессионалов «Реала», как Юпп Хайнкес был для мюнхенцев несколько лет назад.

Для меня мюнхенская «Бавария» является фаворитом в игре с «Реалом», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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