Аршавин рассказал, есть ли у Миллера желание видеть в составе «Зенита» воспитанников клуба

Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, есть ли у главы «Газпрома» Алексея Миллера желание видеть в составе «Зенита» воспитанников клубной академии. По мнению Аршавина, Миллер хотел бы прогресса доморощенных игроков, но в то же время главная задача сине-бело-голубых — чемпионство.

«Есть ли у Миллера желание видеть своих? Я думаю, безусловно, он хотел бы видеть своих, но задачу он ставит перед главным тренером и Александром Ивановичем золотые медали», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги после 26 туров «Зенит» делит первую строчку с «Краснодаром».