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Кристиан Нобоа рассказал, по кому из России скучает больше всего

Кристиан Нобоа рассказал, по кому из России скучает больше всего
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Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова», «Зенита» и казанского «Рубина» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, по кому из России скучает больше всего. Напомним, в январе 2024 года Нобоа вернулся в Эквадор.

«По кому из России скучаю больше всего? Ну, по партнёрам, которые разговаривали по-испански. Ну, я думаю, по всем, потому что там есть Юсупов, Вильмар Барриос, Кассьерра, Родригао. Они друзья, хорошие отношения были с ними. Семак, Бердыев. Их очень много, большой лист, но сейчас я помню их.

Кого из них готов позвать в Эквадор поиграть? Все могут играть. Вильмар может спокойно, Кассьерра, Родригао может спокойно. Как тренер может спокойно Семак, Бердыев», — сказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

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