Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещенко: борьба за титул будет упорной — хотелось бы, чтобы «Динамо» оказалось в тройке

Лещенко: борьба за титул будет упорной — хотелось бы, чтобы «Динамо» оказалось в тройке
Аудио-версия:
Комментарии

Российский эстрадный певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко надеется, что бело-голубые закончат нынешний сезон в тройке лидеров РПЛ.

«Очень хотелось бы, чтобы «Динамо» было в тройке. Есть ещё четыре тура, и у каждой команды есть достаточно трудные противники. Но мы ведь не думали, что «Зенит» оступится, что «Спартак» наберёт такое качество. А вместе с этим «Краснодар» сыграл вничью, например.

Сейчас будет достаточно упорная борьба за титул. Всё зависит от настроя команд, психологии. Будем рады, если «Динамо» будет в тройке, ещё лучше — второе место. Ну и дай бог, если ещё раз кто-то оступится, поборется за чемпионство. Надо хорошо сыграть последнюю игру с «Краснодаром», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Терёхин: у «Динамо» есть шансы на чемпионство, если не даст осечку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android