Лещенко: борьба за титул будет упорной — хотелось бы, чтобы «Динамо» оказалось в тройке

Российский эстрадный певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко надеется, что бело-голубые закончат нынешний сезон в тройке лидеров РПЛ.

«Очень хотелось бы, чтобы «Динамо» было в тройке. Есть ещё четыре тура, и у каждой команды есть достаточно трудные противники. Но мы ведь не думали, что «Зенит» оступится, что «Спартак» наберёт такое качество. А вместе с этим «Краснодар» сыграл вничью, например.

Сейчас будет достаточно упорная борьба за титул. Всё зависит от настроя команд, психологии. Будем рады, если «Динамо» будет в тройке, ещё лучше — второе место. Ну и дай бог, если ещё раз кто-то оступится, поборется за чемпионство. Надо хорошо сыграть последнюю игру с «Краснодаром», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.