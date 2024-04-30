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Аршавин: почему Козлов не в «Зените»? Вопрос не ко мне, но он топ-игрок

Аршавин: почему Козлов не в «Зените»? Вопрос не ко мне, но он топ-игрок
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Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и «Кубани» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике калининградской «Балтики» Даниле Козлове.

«Козлов в полном порядке. Почему он не в «Зените»? Вопрос не ко мне. Если бы он остался в «Зените», он бы не играл. Безусловно, у него есть качества, он вообще топ-игрок. Козлов – лучший игрок 2005 года [рождения]. И в принципе это давно так считалось», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Козлов — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». В «Балтику» молодой футболист перешёл в конце января этого года. В рамках Российской Премьер-Лиги и Кубка страны нынешнего сезона Данила провёл девять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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