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Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России

Объявлены судейские назначения на матчи Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи финала Пути РПЛ и 1/2 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024.

Кубок России. Путь РПЛ. Финал. 1-й матч

2 мая (четверг)

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап

1 мая (среда)

«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 мая (четверг)

«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

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