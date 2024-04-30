Защитник «Реала» Рюдигер: Пепе — мой любимый футболист, вижу сходство между нами

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что 41-летний футболист «Порту» Пепе, ранее выступавший за «сливочных», является его любимым футболистом. Также немец поделился мыслями о сходстве с защитником сборной Португалии.

«Моим любимым футболистом является Пепе. Мой любимый навык? Задирать противников. И да, я вижу сходство между мной и Пепе, но, честно говоря, он находится на другом уровне», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на YouTube-канал CARRÉ.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в нынешнем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.