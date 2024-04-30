Оливер Кан высказался о предстоящем матче «Баварии» и «Реала»

Экс-голкипер и бывший председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о матче 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенцами и мадридским «Реалом».

«Противостояние «Баварии» и «Реала» — это те матчи, которые разжигают страсть футболистов. Вперёд, «Бавария»!» — написал Кан на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом» состоится во вторник, 30 апреля, и пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На стадии 1/4 финала престижнейшего еврокубкового турнира «Реал» прошёл действующего победителя Лиги чемпионов «Манчестер Сити», в то время как «Бавария» оказалась сильнее лондонского «Арсенала».