Аршавин: Семака надо убирать? Глупости, Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке Сергея Семака с постав главного тренера сине-бело-голубых.

«Семака надо убирать? Ну, глупости. Нет ли перенасыщения? Во-первых, это надо у тренера спрашивать, но я думаю, что, когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Тем более следующий год столетия. Гвардиола тогда тоже должен из «Манчестер Сити» уйти давным-давно, он в один год выиграл все титулы. Уровень – не уровень, но выигрывать неважно где подряд-подряд-подряд всё равно тяжело», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Семак возглавил «Зенит» с 2018 года и с тех пор привёл команду к пяти чемпионским титулам в Российской Премьер-Лиге. Во времена игровой карьеры Семак играл за «Зенит», ЦСКА, «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов. Также на его счету 65 матчей за сборную России.