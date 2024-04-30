Дель Боске: «Бавария» попрощалась со своей гегемонией, но «Реалу» будет сложно

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте дель Боске поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «сливочными» и «Баварией».

«Бавария» по-прежнему является очень хорошей командой. «Мадрид», кажется, чуть лучше, учитывая тот факт, что «Бавария» распрощалась со своей гегемонией в Бундеслиге, но «Реал» всё равно ждёт очень трудный матч. Такая игра при любых обстоятельствах простой не будет», — приводит слова дель Боске The Athletic.

Напомним, матч между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.