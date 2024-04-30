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«Зенит» предложил € 4 млн за 19-летнего форварда «Войводины» — Telegraf

«Зенит» предложил € 4 млн за 19-летнего форварда «Войводины» — Telegraf
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Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение по покупке 19-летнего сербского нападающего «Войводины» Михайло Ивановича, сообщает интернет-портал Telegraf.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили € 4 млн за Ивановича, однако руководство сербского клуба отклонило данное предложение. При этом сообщается, что «Зенит» намерен продолжить переговоры по покупке Ивановича. Сам Михайло не против продолжения карьеры в России.

19-летний Иванович является воспитанником «Войводины». Летом 2022 года форвард перешёл в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды и уже спустя сезон вернулся обратно в клуб из Нови-Сада. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ивановича в € 400 тыс.

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