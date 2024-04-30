Президент РФС: уверен, что Россия вернётся в турниры УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возможного возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА. По его мнению, ситуация с отстранениям российских клубов и сборных может измениться до окончания политической напряжённости на Украине.
— Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернётся к соревнованиям УЕФА?
— Я в этом уверен.
— Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.
— Всё может измениться.
— Вы имеете в виду — всё может измениться после завершения СВО?
— Может измениться и до завершения, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.