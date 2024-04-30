Андрей Аршавин оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Слишкович? Вот так работает (показывает большим пальцем вверх. – Прим. «Чемпионата»). Главное, он ничего сверхъестественного не делает. Просто то, что на поверхности, просто всё делает, и это всё работает», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.