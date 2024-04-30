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Сауль Гуарирапа: впереди у «Сочи» четыре финала, нужно бороться до конца

Сауль Гуарирапа: впереди у «Сочи» четыре финала, нужно бороться до конца
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Венесуэльский нападающий футбольного клуба «Сочи» Сауль Гуарирапа прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0), а также высказался о борьбе сочинцев за сохранение прописки в РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

«Мы заслуживали победы над «Факелом», но в футболе не всегда побеждает тот, кто заслуживает. Иногда нужно сделать нечто большее, приложить больше усилий. В частности для того, чтобы забить. У нас были хорошие моменты для этого, но, к сожалению, мяч не шёл в сетку. Но ничего, мы продолжим работать. Впереди у нас четыре финала, и мы сконцентрированы на этих четырёх финалах. Пока есть возможности и шансы, нужно верить и бороться до конца», — приводит слова Гуарирапы «Матч ТВ».

После 26 сыгранных туров в РПЛ «Сочи» набрал 20 очков и остаётся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке. Следующий матч внутреннего первенства подопечные Роберта Морено проведут на выезде с московским «Динамо» 5 мая. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

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