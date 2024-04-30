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Владимир Гранат: смена тренера в «Спартаке» пошла на пользу команде

Владимир Гранат: смена тренера в «Спартаке» пошла на пользу команде
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о прошедшей смене тренера у руля красно-белых.

«Смена тренера у красно-белых пошла им на пользу. Это видно и по игре, и по результату. Самое главное — команда совсем по-другому играет. Видно, что они и от себя стараются играть, и под соперника очень серьёзно готовятся», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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