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Президент РФС: не призываю Карпина переходить в «Спартак»

Президент РФС: не призываю Карпина переходить в «Спартак»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что совмещение работы в клубе и сборной России не мешает Валерию Карпину проявлять свои лучшие качества. По его словам, даже в случае перехода Карпина в «Спартак» с совмещением должностей проблем возникнуть не должно.

— Видите разницу в совмещении Карпиным должностей в «Ростове» и «Спартаке» — в том смысле, что ростовчане не борются за титулы, как «Спартак».
— Нет, почему? «Ростов» борется в Кубке за победу, хорошо играет в чемпионате. Не вижу, чтобы команда отбывала номер.

— То есть для вас, если Карпин перейдёт в «Спартак», совмещение будет возможным?
— Не призываю Карпина менять место работы и переходить в московский клуб, но с точки зрения работы в «Спартаке» я не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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