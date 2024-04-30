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Аршавин рассказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Крыльями Советов»

Аршавин рассказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Крыльями Советов»
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, чего не хватило «Краснодару» для победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра завершилась со счётом 0:0. В случае победы «быки» вырвались бы на первое место в турнирной таблице чемпионата страны, сместив оттуда «Зенит». Ничья позволила «Краснодару» лишь сравняться с петербуржцами по количеству очков.

«Краснодару» надо было цепляться. Сегодня, к сожалению, именно по менталитету я этого не увидел.

Насколько важно, чтобы в команде присутствовал человек, который умеет выигрывать? Рано или поздно все новички всё равно становятся победителями, но, конечно, когда у тебя такие люди есть, я даже не знаю, как это описать, это важно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

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